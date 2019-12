Francisco Portillo: "Podemos conseguir el objetivo"

Francisco Portillo ha ofrecido sus primeras palabras como jugador bético durante su presentación, pese a que ya disfrutó de sus primeros minutos en el partido que disputó el Betis ante el Sporting en El Molinón.

Por su fichaje y tras la victoria de ayer, Portillo se mostraba satisfecho en su presentación: "Es un placer formar parte del Betis, vengo con mucha ilusión y quiero aportar para conseguir ascender a Primera, que es donde el Betis debe estar".

Sobre sus compañeros, Portillo solo tuvo palabras de agradecimiento: "Toda la plantilla me ha ayudado y si remamos todos en la misma dirección, podemos conseguir el objetivo". Pepe Mel, entrenador bético ha sido clave para que su llegada a Sevilla prosperara: "Me sorprendió su llamada, pero me llenó de orgullo. Ha confiado en mi y espero no defraudarle".

Su primera parte de la temporada en Málaga no ha sido la deseada. No obstante, el nuevo jugador bético no tiene ningún problema con ellos: "No le guardo rencor al Málaga por no haber jugado este año. Mis compañeros me han dicho que acierto viniendo al Betis, que es un gran club".

Por último, el jugador de 24 años, desgranó los porqués de su llegada al Betis: "Me decanté por venir porque apostaron por mí, hicieron un esfuerzo y Mel fue importante. Me di cuenta ayer de la magnitud de esta afición y de este club".