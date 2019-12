Simeone: "Somos un equipo molesto que hemos roto la hegemonía de Madrid y Barça"

Diego Pablo Simeone ha confesado recientemente que su continuidad en el Atlético de Madrid depende exclusivamente de la capacidad de crecimiento que tenga la entidad en los próximos años. Mientras tanto, aspira a ser un equipo molesto, una idea que transmitió a su llegada y que ha reafirmado en una entrevista concedida a ‘FIFA’ durante su estancia en Zurich antes de conocer si era premiado o no con el galardón al Balón de Oro al mejor entrenador del año 2014.

“Si ven la conferencia de prensa que hice apenas llegué, dije que aspiraba a ser un equipo molesto. Enfrentarse a dos poderosos como Real Madrid y Barcelona es muy difícil. Hay que pensar que jugamos en una Liga junto a dos equipos que tienen la obligación de ganar la Champions. Nosotros pudimos romper esa hegemonía -como logramos en el 96 como futbolistas-, así como con el poder de lo económico y los grandes futbolistas que tienen -posibilidades que ellos mismos se generan-. Pero con el tiempo empezamos a ser algo más que un equipo molesto porque hemos logrado regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. Ya son más de tres años en los que siempre pasan cosas. Y ahora seguimos compitiendo, a 3 puntos del Barcelona y con un Madrid que este año viene muy bien”, argumenta Simeone en la web de la 'FIFA' sobre el balance del Atlético de Madrid con él en el banquillo.

"Veo al Atlético de Madrid como una institución que viene creciendo muy fuerte y con una posibilidad económica a partir de los resultados que hemos tenido", afirma

Aunque muchos atléticos ven a Simeone como el futuro Ferguson del conjunto rojiblanco, ‘el Cholo’ también quiere ir partido a partido en este sentido y no anticipar acontecimientos. “Siempre digo que estoy pensando en que me pueden echar mañana. Es la mejor manera que tengo de prepararme para vivir el momento, porque en el fútbol lo que importa, al margen de lo que hayas conseguido –que no te lo quita nadie-, es el mañana. Veo al Atlético de Madrid como una institución que viene creciendo muy fuerte y con una posibilidad económica a partir de los resultados que hemos tenido. La gente quiere venir, es un equipo con una edad promedio muy buena, con chicos que tienen años para seguir mejorando –los Giménez, los Koke, los Godín- y que nos pueden dar las bases de un equipo para seguir reforzando siempre”, analiza sobre su futuro en la entidad.

Equipo de autor

Simeone está marcando una época en el Atlético de Madrid, un equipo de autor, con características similares a cuando él era jugador. No obstante, ‘el Cholo’ no se atreve a ser tan contundente con el término ‘Cholismo’. “No me atrevería a hablar de un ‘Cholismo’, pero sí es verdad que mis equipos juegan de una determinada manera”, indicó, argumentando que las mejores versiones de los equipos que ha entrenado han sido Estudiantes de la Plata y este Atlético.

Su estilo de juego es muy comentado por el sacrificio de sus jugadores sobre el campo. Considera que existen mil y una maneras de jugar, aunque la suya es muy concreta: “Soy insistente: siempre voy detrás de las características de los futbolistas, potenciando las individualidades para mejorar al equipo. En todas las finales que jugamos utilizamos futbolistas de jerarquía, pero no creemos que sólo se gane con talento. Al talento le pedimos esfuerzo también. Y es compartido cuando es en equipo”.

De los mejores en 2014

No ha visto repetida la final de la Champions en Lisboa y confiesa que no se arrepiente de haber alineado a Diego Costa

Su gran temporada con el Atlético de Madrid, Liga y final de Champions League mediante, han hecho que el mundo del fútbol lo nominara a ser uno de los mejores entrenadores del año. Simeone reconoce que es bonito que colegas de profesión reconozcan su labor aunque no lo considera determinante. “No es determinante, porque el fútbol es mañana y hay que volver a rendir enseguida pero, cuando son los futbolistas los que hablan, le doy un lugar diferente. Sin dudas. Me pone contento estar en una terna con entrenadores como Löw y Ancelotti, pero sobre todo me da energías para trabajar y mejorar en el futuro”, señaló.

El premio a una gran temporada no pudo ser culminado en Lisboa con la Champions League, donde no se arrepiente de ninguna decisión tomada. Incluyó en el once inicial a Diego Costa aún a riesgo de saber que no estaba en su mejor momento físico. “Fue una decisión sumamente equilibrada en consecuencia de una final de Champions. Siempre cuento que el día anterior hacía alargues de 100 metros, ¡parecía un velocista! “Si este chico me juega 45 o 50 minutos así, vale la final”, pensé. Y más para un jugador tan importante como era Costa para nosotros. Tristemente el destino quiso otra cosa, y nos perdimos la posibilidad de tener un jugador determinante. Y no fue el único: Arda también se lesionó y no pudo jugar. Igualmente competimos en un gran nivel”, explica.

Futuro en la Albiceleste

"Yo todavía me siento de campo, de entrenamiento, de estar todo el día con el futbolista, y la selección no te lo puede dar", explica

Los resultados cosechados con el Atlético han lanzado a Simeone al escaparate de la selección argentina, donde ningún seleccionador ha tenido continuidad en el banquillo por no conseguir resultados concretos. ‘El Cholo’ no reniega de esa oportunidad aunque asegura que aún queda muy lejos ya que aún se siente hombre de campo.

“Sé que el momento todavía está por llegar. Siempre digo que en el lugar de la selección están el hijo, el papá y el abuelo. Y creo que la selección es un lugar para el abuelo, para la persona que está más tranquila, más calma, que ve las cosas de distinta forma. Yo todavía me siento de campo, de entrenamiento, de estar todo el día con el futbolista, y la selección no te lo puede dar. ¿Si es el lugar al que me gustaría llegar? Sin duda, viví 12 o 14 años allí, un lugar privilegiado que es parte de mi vida. Ojalá nos podamos encontrar en el momento ideal para el bien de ambos”, argumentó.