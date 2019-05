Uli Dávila: "Me quedo con un bonito recuerdo de la afición del Tenerife"

Tras no contar con demasiados minutos durante la primera vuelta de competición, Uli Dávila abandonó este martes el CD Tenerife. El mexicano, que se irá cedido al Vitória Sétubal con permiso de su club, el Chelsea, compareció ante los micrófonos de Radio Marca Tenerife para dar a conocer sus impresiones sobre su marcha del club.

“En el fútbol sabemos que pasa muchas veces esto. Muchas veces te toca estar etapas largas en equipos y otras, etapas muy cortas” comenzó. El mexicano, sin embargo, no se arrepiente de haber fichado por el Tenerife: “Encontré buenos amigos, buenas personas aquí. No jugué mucho, casi nada, pero no me arrepiento. Maduré y crecí más, en lo deportivo no salgo ganando mucho, pero la gente que encontré me recibió muy bien, me hizo sentir como en casa y para nada me arrepiento” señaló.

De su estancia en Tenerife se queda con el grupo humano: “Encontré gente que me ayudó mucho y son circunstancias del fútbol, pero me voy tranquilo, obviamente con las ganas de poder haber hecho más aquí pero se agradece lo que me ayudó la gente. Desde un principio no llegué bien. Jamás mentí, no había hecho pretemporada y vine 'jodido' de un tobillo. Fueron las circunstancias, tampoco tuve muchos minutos, tal vez por la forma de juego. Me voy tranquilo, yo nunca me guardé nada y esto es fútbol a fin de cuentas y estas cosas pasan".

En cuanto a su escasa participación, Dávila lo achacó a que "tal vez no entras en un sistema, no agradas o simplemente no aportas lo que tienes que aportar para un sistema como este". "Hay alguien que decide y que cree qué es lo mejor y en este caso yo no era lo mejor y ya está. No hay que darle más vueltas”.

Respecto a su entrenador, le deseó lo mejor a Álvaro Cervera: ”El míster es muy exigente, le gusta mucho trabajar. Conmigo no tuvo mucho diálogo, pero sabe, le gusta mucho el trabajo y espero que le vaya lo mejor posible en esta etapa, porque el equipo lo merece con el trabajo que hace y que pueda sacar rendimiento de todo”.

Por último, también tuvo palabras para la afición blanquiazul: “A la afición solo tengo que darle las gracias, siempre me trató espectacular, esperó mucho de mí y me da pena no haber respondido a eso, pero nunca me guardé nada y agradezco el apoyo y lo que me hicieron sentir, como en casa. Me quedo con un bonito recuerdo del afición del Tenerife y de esta isla”.