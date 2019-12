Onana: "Yo soy el primer caso FIFA"

Andrey Onana sonará a los aficionados culés por ser la última perla de la cantera que acaba marchándose a otro club para desarrollar su futuro lejos del Camp Nou. Aquellos que han leído las pocas informaciones que han salido sobre el tema pensarán que fue el jugador quien decidió abandonar la disciplina del club catalán e incluso podrán llegar a aventurarse a dar un motivo: la falta de paciencia para llegar al primer equipo. Sin embargo, la realidad tiene muchos prismas y la versión del jugador es completamente distinta. Y la ha contado en el programa de la Cadena Ser en Cataluña: "Què t'hi jugues!".

La versión del jugador

Onana tenía muchas ganas de aclarar todo este asunto y lo ha hecho en los micrófonos de la Cadena Ser. El ex portero de las categorías inferiores del Barcelona ha culpado a la política de fichajes del club como la causante de su marcha. "Me fui del Barça por motivos deportivos. Con fichajes como Bravo y Ter Stegen no hay posibilidad para los de abajo. En el Barça vives en un mundo irreal. Muchos se pueden perder por el camino porque todo es demasiado fácil", argumentaba Onana.

Además, quería también dejar claro que la versión que da el club no acaba de ajustarse a la realidad, en su opinión: "Mis agentes y yo esperamos más de un mes la propuesta del Barça y no nos llegó nada. De cara al público dicen otra cosa".

Por supuesto, Onana también ha hablado sobre el funcionamiento burocrático del Barça, relacionado con la sanción de la FIFA. "El Barça hace contratos tipo, los mismos para todos. A nosotros no nos va bien esta filosofía", se quejaba el portero.

En cuanto a la sanción, el guardameta señalaba quién sufría más sus efectos. "Yo soy el primer caso FIFA. Hace dos años me dijeron que hasta los 18 no podia jugar y por mucho que la sanción de la FIFA perjudica al club, el que lo pasa mal es el jugador. Albert Puig me llama y me dice 'Onana, la FIFA no te permite jugar, veremos cuándo se arregla'", lamentaba Onana.

Los orígenes

Onana dio el salto desde el Cadete A al Juvenil A en la temporada 2012/2013, sin pasar por le Juvenil B. Entonces, debido a una ley de la RFEF que impide a los futbolistas extracomunitarios tomar parte en categoría nacional si no han residido cinco años en España, quedó sin jugar durante un período de tiempo que se le hizo especialmente duro. Al principio no recibió ningún tipo de explicación, y llegó a creer que el club no contaba con él.

Durante su segundo año con el Juvenil A marchó cedido tres meses al Juvenil C de la UE Cornellà y después cuatro meses al Vista Alegre. El 2 de abril de 2014, día en que Onana cumplía 18 años, la FIFA sancionó al Barcelona. El guardameta estaba en ese momento a la espera del "Transfer", algo aparentemente rutinario pero que acabó alargándose por tres meses.

Luz al final del túnel

El guardameta se veía más fuera que dentro del FC Barcelona, pero los temas pendientes se resolvieron mientras se encontraba de vacaciones en su país y pudo comenzar 2014/2015 con normalidad. Esta temporada ha sido el portero titular indiscutible del conjunto que entrena Jordi Vinyals. El último día que actuó bajo palos como integrante del Juvenil A fue el 23 de diciembre de 2014, frente al Gimnàstic de Tarragona.

En el mercado de invierno, al regreso de las vacaciones del guardameta, el FC Barcelona comunica que ha llegado a un acuerdo con el Ajax para el traspaso del jugador al club holandés, con un precio fijo de 150.000 euros, y un variable que podría llegar hasta los 500.000, en caso de alcanzar el primer equipo.