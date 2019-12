Piccini: ''Hay que seguir ganando''

Cristiano Piccini ha sido el protagonista este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El lateral derecho italiano ha valorado el gran rendimiento por el que atraviesa el Real Betis, anclado ya en posiciones de ascenso directo. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Por lo tanto, el ex de la Fiorentina espera que su equipo siga con la dinámica positiva.

Para ello, habrá que vencer este domingo al Sabadell. Arranca la segunda vuelta, pero la idea sigue siendo la misma: ''Todos los partidos son importantes porque tenemos que seguir ganando para estar más tranquilos y mantener la posición de ascenso directo''.

Eso sí, la temporada en cuanto a bajas no está siendo buena. Vadillo, Álex Martínez y Matilla han sufrido graves lesiones. Piccini, también está teniendo problemas: ''Tengo un poco de mala suerte, pero no es un problema grave. Solo era una molestia en el abductor izquierdo, pero estaré disponible para el sábado. No sé qué me está pasando, soy joven y nunca he tenido problemas de lesiones. Este año me está pasando un poco de todo, pero es algo que parará''.

Se está hablando de la posible llegada de un central. Suenan Ramis, Amorebieta o Morcillo, entre otros: ''La defensa lo está haciendo bien. Hemos encajado solo dos goles en los últimos siete partidos. Bruno y Jordi lo están haciendo muy bien. Si hace falta algún central o no, es trabajo de la Dirección Deportiva'', dijo.

Entre fichajes y salidas, hace menos de un mes regresó Pepe Mel. El italiano valora para bien su vuelta: ''Me gusta mucho cómo interpreta el fútbol el míster. Me ha pedido que esté concentrado en defensa y que espera que también suba para ayudar en fase ofensiva''. De hecho, opinó sobre dónde se siente más cómodo, si como lateral o como interior: ''Me siento cómodo en ataque. Me gusta atacar, subir por la banda y ayudar en el ataque. Mi posición es la de lateral derecho y sé que tengo que mejorar defensivamente''.

Preguntado sobre el Real Betis como institución, como club, lo dejó bien claro: ''Es una sociedad importante, histórica. La afición es un espectáculo, está siempre con nosotros. Nos anima en cada partido y eso me gusta mucho. La ciudad también me gusta''.

Tantos son los motivos para quedarse que la banda derecha podría tener inquilinos la próxima temporada. Piccini estaría en el lateral, ¿con Joaquín de extremo?: ''A mí me gustaría quedarme aquí en Primera División. Si viene Joaquín, será muy bueno''. Además, debido a que coincidieron en Florencia, Cristiano comentó: ''No he hablado más con él. La última vez que lo hice fue antes de Navidad. Ahora está jugando muy bien en la Fiorentina'', apuntilló.