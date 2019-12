Entrevista. Marc Vales: "El Real Zaragoza B está capacitado para lograr la permanencia"

Marc Vales González (4 de abril de 1990, Andorra) llegó al Real Zaragoza el pasado 20 de julio para firmar con el filial. El central llegó libre al club maño. Las dos últimas campañas las jugó en el Real Madrid C, sin embargo, desde el mes de abril del pasado año hasta final de temporada, Marc decidió volver a jugar en el FC Andorra, equipo en el que ya había estado años atrás.

Sant Julià, Sabadell, Eivissa B, Binéfar, Atlético Monzón y Atlético Baleares son el resto de equipos en los que ha jugado el andorrano. En los dos primeros como juvenil, y en el último en el grupo 3 de Segunda B, al igual que ahora con el Real Zaragoza B, por lo que Marc aporta al filial maño experiencia en la categoría de bronce y en el grupo en el que militan.

Marc Vales, además, es internacional absoluto con Andorra. Tras pasar por las categorías sub-17, sub-19 y sub-21, el jugador zaragocista debutó con la absoluta en 2008, y ha logrado mantenerse en el combinado nacional, con el que disputa ahora la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2016.

La temporada no está yendo bien para el filial del Real Zaragoza, que lleva semanas en puestos de descenso y ya ve la salvación a cinco puntos, sin embargo, Marc ve a la plantilla capacitada para sacar la situación adelante y está seguro de que la suerte, que les está dando la espalda, a base de esfuerzo y trabajo cambiará.

Comienzos y trayectoria

Pregunta: ¿Cómo empieza Marc Vales en el mundo del fútbol?

Respuesta: Empecé a jugar de pequeñito en Andorra, pero en niveles flojitos, muy bajos. Después me salió la oportunidad de jugar en Sabadell, de salir de Andorra y ver lo que era realmente el fútbol. Allí empecé a jugar con el Juvenil, tuve la suerte de poder debutar con el primer equipo en Segunda B. Y de ahí poco a poco. Empecé a rodar un poquito por España y aquí estoy.

P: ¿Cómo fue su experiencia entre 2009 y 2011, cuando jugó en la Tercera División aragonesa, en el Binéfar primero, y en el Atlético Monzón después?

R: La experiencia fue buena. Venía de jugar con el Ibiza, donde no tuve una buena experiencia porque nos dejaron de pagar. Entonces me vine al Binéfar, a jugar en Aragón, y muy bien. Fueron dos años muy buenos, aunque con el Binéfar descendimos, con el Monzón estuvimos a punto de hacer playoff.

P: Cuando en 2012 le llama un club como el Real Madrid, imagino que no le costó mucho decirles que sí…

R: La verdad es que no. Hice un año muy bueno con el Atlético Baleares, casi ascendemos a Segunda y yo estuve muy bien. Me llamó el Madrid y no me lo pensé, dije que sí de primeras.

"Cuando me llamó Emilio y me dijo que me quería aquí, le dije que encantado, que venía mañana mismo"

P: Y cuando le llegó la oferta del Real Zaragoza, ¿le costó mucho decidirse? ¿Se lo tuvo que pensar?

R: La verdad es que no, porque venía de un año muy malo, sin jugar, y acabé jugando en mi país, en Andorra. Y en el momento en el que me llamó Emilio [Larraz], que ya me conocía, y me dijo que me quería aquí, que contaba al 100% conmigo, le dije que encantado, que venía mañana mismo.

P: ¿Un entrenador que le haya marcado a lo largo de su carrera?

R: Tengo varios. En Andorra tengo un par, porque han estado conmigo desde que estaba muy abajo, ayudándome a nivel de encontrar clubes, en todo el tema de moverse… Pero profesionalmente me quedo con Siviero, el entrenador del Atlético Baleares.

P: En cuanto a la selección andorrana, tras pasar por las categorías sub-17, sub-19 y sub-21, debutó en 2008 con la absoluta, con la que ha jugado 36 partidos. Cuando le llamaron por primera vez para la sub-17, ¿imaginó que algún día llegaría y se asentaría en la absoluta?

R: Esa es la ilusión cuando empiezas, tu objetivo es llegar. Y además en Andorra, que es un país pequeño, la facilidad es otra, es bastante fácil. Mantenerme me ha costado mucho.

P: ¿Cómo es para un futbolista defender a la selección de su país? ¿Qué significa para usted y qué siente cada vez que se enfunda la elástica de la selección?

R: Para mí es muy especial. Es un cambio de chip, porque pasas de jugar en Segunda B, que no es una categoría mala, pero no es lo mismo, a jugar partidos profesionales contra equipos que tienen jugadores de primer nivel.

P: Respecto a la clasificación para la próxima Eurocopa, la de 2016, no han empezado con buen pie, con cuatro derrotas. ¿Cuál es vuestro objetivo?

R: Bueno, está complicado. Nuestro objetivo es siempre sacar algún punto, intentar marcar algún gol… porque somos un país con una diferencia abismal con otras selecciones. Intentamos jugar nuestros partidos, hacerlo lo mejor posible, encajar lo mínimo posible y si puede ser intentar sumar algún punto antes de que acabe.

Temporada actual con el filial

P: El Real Zaragoza B comienza bien la temporada, ganando los dos primeros partidos en casa, el primero de ellos ante el Alcoyano, pero poco después se atascan, dejan de salir las cosas. ¿Qué sucede?

R: El detonante no lo sé, pero sí que es verdad que empezamos muy bien, con Emilio teníamos muy claro el estilo de juego y todo. Vinieron un par de derrotas seguidas que nos hicieron daño, y a partir de ahí quizá bajó algo la confianza y no pudimos volver a la senda de la victoria.

P: ¿Qué se les pasaba por la cabeza en el vestuario cuando llevabais ya siete y ocho jornadas sin ganar?

R: Nosotros no hacemos malos partidos, porque no jugamos mal, lo que pasa es que no llegamos arriba, no marcamos, nos costaba mucho, y ellos nos llegaban una vez y nos hacían gol. Lo único que queda es seguir trabajando, porque mal no estamos jugando.

P. ¿Cree que la permanencia pasa por no dejar escapar ningún punto más de la Ciudad Deportiva?

R: Sí, seguro. Aquí en casa hay que ser muy fuertes.

P: ¿Está el equipo capacitado para conseguir la permanencia?

R: Sí, lo hemos demostrado. En el partido, por ejemplo, contra el Hércules, que vinieron aquí siendo líderes, y jugamos mucho mejor que ellos.

P: Se produce en octubre la destitución de Emilio Larraz. ¿Se lo esperaban en el vestuario? ¿Cómo recibieron la noticia?

R: La mitad del equipo, si no todos, se enteró por Twitter de la destitución del míster. Nos quedamos extrañados, porque aún hoy, creo que nadie sabe bien las causas. Nosotros no estábamos de acuerdo.

"Aún hoy, creo que nadie sabe bien las causas de la destitución de Emilio. Nosotros no estábamos de acuerdo"

P: Lo demostraron tras el partido en Villarreal en el que ganan a su filial (1-4) y llenaron Twitter de mensajes de apoyo a Emilio Larraz…

R: Fue de un día para otro, y queríamos dedicarle la victoria, y nos salió bien.

P: ¿Qué cambios supuso la destitución de Emilio Larraz para el equipo, tanto en los entrenamientos como en el juego?

R: Todos sabemos que Láinez experiencia no tiene, pero sí creo que intenta seguir un poquito la línea de Emilio. A nivel de entrenamientos no ha cambiado mucho, seguimos entrenando y trabajando mucho en la confianza, en llegar bien, en que estamos jugando bien, y seguir esa línea.

P: ¿Qué destacaría de César Láinez como entrenador?

R: Que tiene mucho carácter y siempre intenta tener las cosas muy controladas y muy claras. Y creo que eso es un punto a favor.

"Láinez siempre intenta tener las cosas muy controladas y muy claras"

P: Se les han escapado demasiados puntos en los últimos minutos de partido, por ejemplo en casa del Nàstic y en la del Hospitalet se les escapó la victoria en el descuento. ¿Trabajan, sobre todo desde entonces, en saber cerrar los partidos?

R: Fueron dos partidos que los teníamos muy de cara y en el último momento se nos han escapado. También es un poco mala suerte, no estamos teniendo la suerte de cara, y al final se nota. Trabajamos en la línea de no perderle nunca la cara al partido y sabemos que las cosas cambiarán.

P: ¿Cómo se queda un vestuario cuando vas ganando en un campo difícil como el del Nàstic de Tarragona y en el descuento, debido a un error arbitral, se te escapan dos puntos muy valiosos?

R: Al final te hace agachar un poquito la cabeza, pierdes confianza, llegas incluso con un poco de miedo al próximo partido porque las cosas no salen… Pero no queda otra que trabajar y mirar hacia adelante.

P: ¿Afecta verse en la última posición desde hace varias semanas?

R: Sí que afecta, porque ves que no tienes las cosas de cara, que te cuesta ganar partidos, que te ganan sin hacer mucho… Parece que no sales de ahí, que incluso ganando un partido sigues ahí. Pero no hay que pensar mucho en eso, si no sí que afecta.

"No nos queda otra que trabajar y mirar hacia adelante"

P: ¿Cuáles son, para usted, los rivales más fuertes del grupo 3 de Segunda B?

R: Hércules, Nàstic, Lleida y Alcoyano. Creo que esos son los equipos que van a estar arriba.

P: ¿Y cómo ve el grupo? Está muy apretado en la zona de arriba y en la zona baja…

R: Ya había jugado en este grupo y creo que, salvo algún año, siempre ha sido un grupo muy igualado, y, sobre todo arriba, al final de la temporada se dan muchas ostias.

Plano personal

P: ¿Qué tal ha sido su adaptación a Zaragoza ¿Le gusta la ciudad?

R: Sí, me gusta Zaragoza. He estado en Madrid y en ciudades más grandes, y yo soy más de pueblo, así que esto es algo que me gusta. Zaragoza es más tranquila, no tiene el agobio de una ciudad como Madrid. Me gusta mucho.

P: Viene de la cantera de un club grande como es el Real Madrid, ¿qué diferencias está viendo entre cómo trabaja la cantera el Real Madrid y cómo lo hace el Real Zaragoza?

R: La diferencia quizás es más en infraestructura. La Ciudad Deportiva del Real Madrid es increíble, yo creo que es la mejor del mundo, no he visto muchas, pero me lo imagino. Y, en ese aspecto, la facilidad que te da tener una Ciudad Deportiva como esas zonas, ya no solo campos, si no gimnasios, zonas para controlar la evolución de los jugadores… Eso les da un punto más.

P: ¿Y qué diferencias ve entre un equipo filial y cualquiera otro equipo, el Atlético Baleares, por ejemplo, en el que ha estado?

R: La tranquilidad que te puede dar un chico que igual lleva 10 años jugando en Segunda B y sabe manejar mejor los tiempos del partido, que es quizá es lo que nos está faltando un poquito este año.

P: ¿Cómo recibió la noticia de que los jugadores que el Real Zaragoza había fichado este verano para su filial no podían jugar con el primer equipo? Se les cerró una puerta importante…

R: No te lo esperas, pero está claro que la cabeza desde el principio está con el filial, a partir de ahí siempre tienes la ilusión de poder subir y poder ayudar arriba, pero claro ya sabes que este año no va a ser.

P: ¿Un ídolo dentro del mundo del fútbol?

R: Raúl González.

P: ¿Alguna anécdota como futbolista?

R: Me quedo con los entrenamientos que hice con el primer equipo del Real Madrid.

Puedes leer aquí 'Los 20 chuts de Marc Vales'