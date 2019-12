Entrevista. Marc Nierga: "Sería un sueño conseguir el ascenso a Segunda División"

Olotino de nacimiento, lleva a su pueblo, Olot (Girona), en el corazón. El joven delantero gerundense, cuenta actualmente con una corta carrera profesional, pero prometedora. Aunque la suficiente para haber vivido ya una permamencia histórica en aquél Real Zaragoza entrenado por Manolo Jiménez, en un memorable partido en el Coliseum Alfonso Pérez contra Getafe CF.

Marc Nierga Martí nació el 15 de Abril de 1992 en Olot (Girona), de donde se ha llevado el ''pa amb tomaquet'' a tierras salmantinas. Ciudad que, por otra parte, le encanta para vivir.

Actualmente pertenece a CD Guijuelo, equipo que brilla en el Grupo I de la Segunda División B. Los chacineros están realizando una temporada brillante y, tras 21 partidos de liga, militan en el segundo puesto, tras el Real Oviedo, a pesar de su último "Tropezón". El "Increíble" Marc, que así es como se le conoce, es partícipe de tal gesta, además de uno de los delanteros más importantes de la categoría.

El bravo delantero es un chico tranquilo y amigable, y con la ilusión que merece sus 22 primaveras, sueña algún día poder jugar en Primera División, o incluso tener alguna experiencia en el extranjero. Marc Nierga Martí atendió en exclusiva a VAVEL.com para abordar muchos temas y abrirnos la puerta de su persona.

Pregunta: Espectacular la temporada que está realizando su club, que milita segundo en la clasificación. ¿Cuál es el secreto del éxito de CD Guijuelo?

Respuesta: Está siendo una gran temporada, todos vamos en la misma dirección. Sabemos cual es nuestro objetivo y estamos cerca de conseguirlo. El secreto está en jugar como nosotros sabemos y sobre todo no parar de correr.

P: Defíname como es el CD Guijuelo: sus características como equipo.

R: CD Guijuelo es competitividad, intensidad, fortaleza desde el conocimiento de sus virtudes. Tratamos siempre de tener la posesión del balón.

Sería un sueño para nosotros y la afición conseguir el ascenso a Segunda División.

P: ¿Se imagina al CD Guijuelo jugando en Segunda División? ¿Utopía o una posible realidad?

R: Esto es muy largo y sabemos que tenemos que tener los pies en el suelo, el objetivo es la permanencia, pero somos un equipo ambicioso. Es un sueño para nosotros y para la afición del Guijuelo.

P: Hábleme del vestuario, ¿con qué jugador guarda especial relación?

R: Hay muy buen grupo y grandes personas. Guardo especial relación con Devis Epassy, mi compañero de piso, y tambien con Ramiro y Gonzalo. Aunque con todos tengo relación, unos más y otros menos.

P: ¿Cómo es la plantilla del CD Guijuelo como grupo humano?

R: Somos una plantilla muy humilde y trabajadora. Este año estoy aprendiendo mucho en lo personal y en lo futbolístico, de jugadores con mucha experiencia. He vuelto a disfrutar jugando después de una temporada muy dura para mi antes de llegar al CD Guijuelo.

P: ¿Qué puede decir de su entrenador, Fernando Estévez?

R: Es un mister que transmite mucha pasión por este deporte, sabe como motivar a los jugadores y tiene las ideas muy claras. Creo que es el entrenador perfecto para este Guijuelo y así lo está demostrando.

P: Repasando su carrera deportiva, ha militado en algunos filiales de clubes importantes de España. ¿Qué ha aprendido de los clubes donde has militado y que recuerdos tiene de ellos?

R: He defendido escudos de grandes clubes como son el Real Zaragoza, CA Osasuna y RCD de la Coruña. Siempre he intentado darlo todo por ellos y he aprendido mucho futbolisticamente. He tenido grandes entrenadores como Juan Eduardo Esnaider (Real Zaragoza). En este caso, él había sido delantero y aprendí muchas cosas. Me aportó mucha confianza. En Osasuna Promesas no fue la mejor temporada, ya que descendimos a tercera. Fue una lástima porque hicimos una gran segunda vuelta, pero no fue suficiente. En el Fabril estuve media temporada, pero tuve mala suerte con una lesión nada más llegar y no pude disfrutar de muchos minutos. Me llevo grandes recuerdos y grandes amistades de estos clubes. Gracias a ellos he ido creciendo como futbolista y como persona.

P: ¿Un momento imborrable de su carrera deportiva?

R: Cuando era jugador del Real Zaragoza B y Manolo Jiménez me subió al primer equipo. No llegué a debutar, pero viví aquella salvación milagrosa desde dentro. La afición del Real Zaragoza fue espectacular y miles de aficionados llenaron el Coliseum Alfonso Pérez en el partido de la salvación contra el Getafe. Fue una experiencia única.

P: Usted que es aun muy joven, ¿se ve jugando algún día en primera división?

R: Este es mi sueño desde que empecé a jugar a los 5 años. Para conseguirlo hay que seguir trabajando duro y tambien tener algo de suerte.

P: ¿Cuales son las ambiciones de Marc Nierga como futbolista profesional?

R: Mi principal ambición como delantero es meter goles y en un futuro cercano que sirvan para ganar títulos o conseguir algo grande.

Desde muy pequeño son fan de la Premier League.

P: ¿Sería un reto para usted jugar en otro país? ¿En qué ligas le gustaría jugar?

R: Siempre me han gustado los retos y jugar en otro país es uno de ellos. Desde muy pequeño soy fan de la Premier League. Creo que es un fútbol muy vistoso, con muchos goles y mucha emoción, cualquier equipo puede ganar.

P: ¿Le gustaría ser entrenador al finalizar su carrera seguir ligado al mundo del fútbol?

R: Me gustaría seguir ligado en el mundo del fútbol y el deporte. Hice el curso de entrenador y puede ser una posibilidad en el futuro.

P: Te desempeñas como delantero centro. ¿Cuales son sus cualidades como ariete?

R: Principalmente, me considero un delantero trabajador y luchador, muy vivo dentro del área. Me dejo guiar mucho por la intuición y busco siempre el fallo de los defensas.

Admiro mucho a Éric Abidal, por su fuerza y por como afrontó su enfermedad.

P: ¿A qué jugador o jugadores admira?

R: Admiro mucho a Éric Abidal, por su fuerza y por como afrontó su enfermedad. Mi ídolo de la infancia fue Ronaldo Luiz Nazario de Lima, para mi el mejor delantero que he visto jugar.

P: ¿Simpatiza con algún equipo de primera división?

R: Con el FC Barcelona.

P: ¿Qué significa para Marc Nierga el fútbol?

R: Para mi el fútbol lo es todo, mi vida, mi pasión y mi sueño. Te hace olvidar todos los problemas y además me ha regalado grandes amistades.

P: Además de jugador de fútbol profesional, ¿tiene alguna otra ocupación?

R: Ahora mismo no tengo otra ocupación. En mis horas libres estudio inglés.

P: ¿A qué personas está agradecido Marc Nierga a lo largo de su carrera?

R: Estoy muy agradecido sobre todo a mi familia, mis padres, hermana... Ellos han estado siempre. Me fui a vivir a la residencia del RCD Espanyol a los 15 años, recuerdo que lo pasé bastante mal al principio y gracias a ellos logré salir adelante. Tambien agradecer a mis amigos de toda la vida que me han estado apoyando. Entrenadores y compañeros de equipo que me han ayudado a crecer como futbolista, y en especial le debo mucho a ''Nitus'' de la Escola de Fútbol Garrotxa, donde estuve 5 años antes de fichar por el RCD Espanyol. Por último dar gracias a todas aquellas personas que han confiado en mi y han estado en los malos y buenos momentos.

Mi padre ha sido la persona más influyente en mi vida.

P: ¿Quién o quiénes han sido la personas más influyentes de su vida?

R: Sobre todo mi padre, por su pasión por el fútbol que me transmitió a mi desde muy pequeño. Nunca se pierde un partido mío ya sea por televisión, radio o haciendo cientos de Kilómetros para verme jugar en directo. Desde los 5 años que me sigue por todos los campos. Es admirable todo lo que ha hecho por mi.

P: ¿Cómo es Marc Nierga fuera de los terrenos de juego?

R: Soy un chico muy tranquilo, amigable y respetuoso. No me gusta ser el centro de atención.

P: Háblenos de su pueblo, Olot. ¿Qué costumbres de su tierra echa de menos y que se traería si pudiese a Guijuelo?

R: Olot es un municipio de 34.000 habitantes de la provincia de Girona. Conocido por sus lugares de interés natural; no en vano, todo su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Las costumbres más conocidas de mi tierra son la ''calçotada'', ''els castellers'', ''el correfoc''... Una de las costumbres que me he traído a Guijuelo es el ''pa amb tomaquet''.

Salamanca es una de las cuidades más bonitas de España.

P:¿Qué le parece Salamanca y las costumbres castellanas?

R: Para mi gusto es una de las ciudades más bonitas de España; la Catedral, la Plaza Mayor, las universidades... Es una ciudad que recomiendo para visitar y para vivir. Sobre las costumbres castellanas, la que más me gusta es la de salir de potes y pintxos. También he estado en los encierros de los San Fermines y es algo único.

P: ¿Qué importancia cree que tiene el deporte en nuestra sociedad?

R: En mi opinión, el deporte es hoy día un fenómeno de extraordinaria importancia social. Forma parte de los estímulos, situaciones, experiencias y emociones a los que cualquier ciudadano de las sociedades más avanzadas se puede exponer.

P: ¿Es Marc Nierga un chico preocupado por la situación de nuestra sociedad actual?

R: Está claro que si. Cada vez tenemos más políticos corruptos. Es una vergüenza que no hagan nada y nos sigan robando. Es normal que muchas personas y estudiantes se busquen la vida fuera de aquí. Espero que la tasa de paro baje, pues hay mucha gente sufriendo.

El test de Marc Nierga

Una comida: Canelones de mi abuela

Una bebida: Cocacola

Un actor: Russell Crowe

Una actriz: Scarlett Johansson

Una película: Gladiator

Un grupo cantante de música: Estopa

Una canción: Caminando por la vida (Melendi)

Un libro: El vencedor está solo (Paulo Coelho)

Un lugar para perderse: Australia

Una cualidad: Generosidad

Un defecto: Despistado

Que cualidad consideras primordial en una persona: Humildad

Que defecto no toleras en una persona: Falsedad

Algo que te guste: Viajar

Algo que odies: Madrugar

Que cambiarías de nuestro actual mundo: Pobreza

Jugador actual con el que te sientas identificado: Thomas Müller

Jugador Europeo que más te gusta: Zlatan Ibrahimovic

Jugador Sudamericano que más te gusta: Leo Messi

Mejor jugador al que te has enfrentado: Isco

Mejor jugador con el que has compartido vestuario: Cristian Tello