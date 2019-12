Fariña vuelve a una convocatoria de la que se cae Wilk

El comienzo de la segunda vuelta de la LigaBBVA tiene aroma de final para el Deportivo. Un rival directo como el Granada visita Riazor con el objetivo de lograr su tercera victoria de la temporada y mantener la diferencia de goles a favor tras el 2-1 de la ida. Para recibir al equipo del recién llegado Abel Resino, Víctor Fernández podrá contar con los recuperados Fariña y Cavaleiro, además de dar continuidad a Lucas, que volvió al césped ante el Barcelona. Quienes no estarán son Wilk, Borges, Juan Carlos y Hélder Costa.

La vuelta de Luis Fariña

El talentoso mediapunta argentino ha superado los problemas musculares que le impidieron estar disponible ante el Barça. En lo que va de Liga Fariña ha sabido dejar constancia de su clase con el balón en los pies siempre que ha tenido ocasión. Para su desgracia también se han hecho evidentes los constantes problemas físicos que le han impedido disfrutar de la regularidad necesaria para hacerse un fijo en el once deportivista. El '24', a pesar de haber entrenado con normalidad durante la semana, no parece que vaya a partir de inicio en el encuentro de mañana.

Wilk y el mercado invernal

Del frío vino y en el frío podría irse. El polaco Wilk ha sido uno de los hombres de actualidad a lo largo de la última semana en el ámbito deportivista. Su continuidad en la plantilla parecía no estar asegurada y el cercano fin de su contrato hacía más que probable una salida anticipada. Sin embargo Fernando Vidal anunció el pasado miércoles que no existe interés por parte del club en dar salida al pivote. Una oferta irrechazable como la que en su día llegó por Culio sería lo único capaz de hacer que Wilk finalice su etapa como deportivista antes de julio. No parece que este vaya a ser el caso. Lo que sí es seguro es que Cezary Wilk no está contando para Víctor Fernández tras haber jugado sus mejores partidos en Liga durante la primera vuelta del torneo. Cuestionada y ratificada su continuidad en la misma semana resulta cuanto menos anecdótico que su nombre no esté entre los dieciocho elegidos para el encuentro de Riazor.

Si bien la salida del polaco se antoja complicada, parece que Juan Carlos cuenta con opciones reales de abandonar la entidad herculina. El canterano podría despedirse en los próximos días y, como era de esperar tendrá que ver el partido desde la grada.

Sin estrenos: ni Celso ni Hélder

Tras el debut de Oriol Riera ante su ex-equipo el pasado domingo, se esperaba que una semana después fuese Celso Borges al que la hinchada blanquiazul pudiese dar la bienvenida. El "tico", del que Juanfran destacaba su gran estado de forma tras dos meses de inactividad, no podrá estar disponible tampoco ante el Granada ya que la ausencia de tránsfer lo impide. El documento, que debe aterrizar desde Suecia procedente de su antiguo club todavía no ha llegado a tierras gallegas y ya comienza a resonar un nombre en la memoria del deportivismo: Javito. Llegado también en el mercado invernal el extremo pasó tres meses y medio a la espera de su tránsfer, y finalmente no llegó a debutar.

El que sí tiene tránsfer es Hélder Costa. El extremo del Benfica, encargado de cubrir la baja de Salomao, tampoco estará entre los elegidos para el encuentro de mañana. Todavía recién llegado y ante la ausencia de bajas en la zona ofensiva del Dépor, el luso no será de la partida ante el Granada.

Tampoco se encuentra entre los dieciocho convocados el otro Hélder de la plantilla. Postiga se recupera de la intervención lumbar que se le practicó la pasada semana y podría estar un mes de baja.

Convocatoria y posible once