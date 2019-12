Los cromos favoritos de Luis Enrique; vuelve la política de rotaciones

Bravo, Messi y nueve más. Esta parece ser la máxima de Luis Enrique a la hora de elegir alineaciones en Liga. Tras tres partidos con un equipo titular prácticamente idéntico y que parecía el consolidado, la política de rotaciones vuelve en Can Barça. El aura de misterio que rodea a lucho a la hora de averiguar sus decisiones para el próximo partido es algo a lo que ya se ha acostumbrado el entorno azulgrana esta temporada. Secretismo, un concepto al que el técnico asturiano se ha afianzado incluso para dar las convocatorias de los encuentros.

Hasta la fecha, se comunicaba qué jugadores jugaban – incluso a los mismos pupilos-, el mismo día del encuentro. Y la alineación, era conocida por prensa y protagonistas una hora antes de saltar al terreno de juego. ¿El motivo? Mantener el espíritu competitivo de la plantilla y evitar que nadie se relaje. Que todos piensen que pueden competir y se sientan partícipes del objetivo del equipo, esa es la intención del entrenador del Barcelona. Y quizás también cambiar la discutida tónica de rotaciones discretas de su antecesor Tata Martino.

Vuelven las rotaciones en Elche

Ahora bien, en la previa del Elche se saltó esta norma particular para dar con un día de antelación la lista de los 18 jugadores que viajarían a Alicante. Y además añadió que era algo que iba a hacer a partir de ahora cuando los partidos fueran pronto y los jugadores tuvieran que madrugar para desplazarse. Todo un detalle.

Tras 28 partidos cambiando sin parar de equipo titular, finalmente en Riazor repitió por primera vez en toda la temporada una misma alineación: Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Luis Suárez y Neymar. Estos fueron los elegidos por el asturiano para merecer volver a jugar tras hacerlo contra el Atlético en un partido que podía significar para él mucho más que la disputa de dos cuadros que pelean por desmarcarse en solitario en el segundo lugar de la tabla. Parece que las urgencias delataron a Luis Enrique, quién todo apunta a que parece haber encontrado un ’11 de gala’ para las grandes ocasiones al menos.

Contra el Elche no repetirá dicho equipo. El asturiano ha decidido dar descanso a Rakitic, que no viajará al Martínez Valero por decisión técnica y seguramente pensando en la decisiva vuelta copera contra el Atlético de Madrid en el Calderón del miércoles. Precisamente por esto, todo parece indicar las intenciones de Luis Enrique; volver a las rotaciones. Parece obvio que volverá a dar minutos al olvidado Pedro, posiblemente por Neymar, dado que el charrúa no se encuentra psicológicamente en su mejor momento y es mejor darle minutos para que no se obsesione con no ver puerta. También Bartra y Adriano podrán tener una oportunidad en el once inicial.

Competición bajopalos

En la portería, de momento, no duda. En Liga, Claudio Bravo se ha ganado a pulso ser el titular. A priori, todo apuntaba a que el chileno se encargaría de la competición regular, Ter Stegen de la Champions y Masip de la Copa del Rey. Pero en los últimos partidos de Copa, el canterano se ha quedado en el banquillo a favor del alemán.

El titular en la competición del viejo continente empezaba a despertar el entusiasmo de la afición y dado su juventud y que todo apunta a que tendrá el ‘1’ del Barcelona a medio plazo, se antojaban pocos los minutos que estaba disputando. Por eso en este parón europeo, Luis Enrique le cedió algunos partidos en la Copa. Incluso él mismo hizo una discreta queja pública recientemente por los pocos minutos que tenía comparados con los que se esperaba. Una competición chileno-alemana que lo único que está haciendo es beneficiar al equipo y tener la portería asegurada en lo que parecía el gran abismo negro con la marcha de Pinto.

Todo ello con Masip como máximo perjudicado. Un portero capaz de tomar las riendas de la portería azulgrana, con ADN Barça corriendo por su sangre y que no está pudiendo demostrar todo su potencial, pero ese ya es otro tema.

Zaga cambiante

La zaga es la que más cambios ha sufrido a lo largo de esta temporada sin lugar a dudas. Las parejas de centrales han bailado con diferentes parejas. Mascherano y Mathieu, Piqué y Mathieu, Piqué y Bartra, Piqué y Mascherano y un sinfín de combinaciones para que lucho pudiera comprobar qué eje de la defensa se compenetraba mejor. La mejor línea de 4 que ha conseguido hasta ahora y con la que más veces ha contado es: Alves, Mascherano, Mathieu y Alba.

Alves, Mascherano, Mathieu y Alba es la combinación más usada por Luis Enrique en defensa

Variantes que también llegaron a los laterales. Alves parece un fijo en el carril derecho. La aparente poca confianza en Montoya y un Douglas que no acaba de convencer, mantienen al brasileiro en su hábitat. En la banda izquierda Jordi Alba ha ido compaginando su posición con Adriano e, incluso, con Mathieu. Luis Enrique no ha querido dejarse nada en el tintero y hacer todas las modificaciones posibles para asentar una defensa competitiva y no el coladero en el que se acabó convirtiendo el año pasado.

Y mucho ha tenido que ver, y aquí sí hay que reconocer la labor del asturiano, la recuperación de una versión que recuerda al mejor Piqué. Dejarlo sentado en el banquillo durante largas etapas ha recuperado una parte del jugador que fue hace años. En quién tampoco sigue demostrando plena confianza es en Bartra. Junto a Mathieu, fue el central que en mejor estado de forma estaba pero sigue sin disponer de minutos en partidos importantes, algo que no se acaba de entender. Todo esto a la espera de ver jugar a Vermaelen, un jugador “de rendimiento inmediato”.

Relativa estabilidad en la zona medular

En la zona ancha ha habido más estabilidad que en defensa. Parece que la combinación Busquets, Rakitic e Iniesta es la favorita del asturiano, dado que el despliegue físico de Xavi ya no es el que era. También quiso probar con Mascherano como pivote defensivo, incluso dio oportunidades a un Samper que realmente promete.

Uno por excesiva juventud y por compromisos con el filial, y otro que pese a más que convencer en esta posición siempre acaba desplazado en el eje de la zaga, Busquets permanece inalterable en su posición. Rafinha y Sergi Roberto van sumando con cuentagotas los minutos que disputan. En la Liga parece una batalla perdida, pero en Copa todavía tienen cierto protagonismo. El hispano-brasilero ha demostrado estar capacitado y el catalán parece que sigue sin atreverse a mostrar su potencial.

Delantera estática

En la línea ofensiva no hay dudas. Con la penitencia cumplida de Luis Suárez, el 'tridente de oro' formado por el uruguayo, Messi y Neymar es un fijo en las alineaciones de Luis Enrique. De hecho, desde que el charrúa jugó su primer encuentro contra el Real Madrid, el asturiano sólo ha modificado la delantera en cuatro ocasiones. Frente al Almería (Pedro, Munir y Messi), contra el Getafe y el Córdoba (Suárez, Pedro y Messi) y en Anoeta (Munir, Pedro y Luis Suárez).

Munir y Pedro se repartieron minutos al inicio de temporada, pero con el hispano-marroquí de vuelta al filial de Eusebio Sacristán, parece que lucho tiene clara que esta línea será intocable. Tres de los mejores delanteros del mundo que se entienden y funcionan. A falta de que el uruguayo explote en su faceta anotadora que recuerde al jugador que fue en Anfield y que le valió ser Bota de Oro 2014, el tridente funciona, y no ve necesidad de tocarlo. Por desgracia de Pedro.