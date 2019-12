Deportivo - Granada CF: más que tres puntos

19 batallas por la salvación. No es el título de un film bélico ni nada por el estilo. Es la cruda realidad que les espera a Granada y Deportivo de La Coruña de aquí a final de temporada para eludir el descenso. 19 partidos a vida o muerte para no caer en las llamas de la Segunda División, aquellas que nadie quiere ver. El Granada porque vivió una agonía de 35 años para volver a la élite española y, cuatro cursos después, no quiere hacer renacer ese fantasma. El Depor porque se ha cansado de ser un equipo ascensor en el último lustro y busca la estabilidad en Primera. Es tiempo para valientes, para asumir responsabilidades y enmendar los errores del primer ciclo de competición.

Aires de esperanza

La semana en Granada ha sido de lo más movida posible. Los acontecimientos comenzaron a sucederse en la previa al encuentro ante el Atlético, con la destitución de Joaquín Caparrós. El utrerano dejaba un equipo hundido anímica y deportivamente hablando. Mientras se buscaba sustituto, Joseba Aguado, técnico del filial, cogía las riendas del equipo para visitar el Vicente Calderón. Lo hacía, además, con la novedad de Robert Ibañez, que llegaba cedido por el Valencia. Joseba cumplió su sueño a orillas del Manzanares pero no pudo culminarlo con una victoria, aunque si con una mejoría en la actitud y juego del equipo.

El lunes mismo se hacía oficial la vuelta de Abel Resino al banquillo rojiblanco. El toledano ya salvó al Granada en el año de su retorno a Primera y Quique Pina ha depositado su confianza en un hombre al que ya conoce de sobra. La afición granadina sabe que la idea de fútbol de Abel es netamente opuesta a la de Caparrós y eso les llena de esperanza. Además, era algo que la plantilla venía demandando tanto en público como en privado, con declaraciones en ruedas de prensa y actuaciones de dudoso desgaste sobre el tapete verde.

Las novedades no quedaron ahí. El martes ya comenzó a entrenar con el grupo Emanuel Insua, lateral izquierdo fichado de Boca Juniors y del que se venía hablando en las últimas semanas. Con su incorporación, el Granada cubre una de las posiciones que más problemas estaba dando en este curso. El argentino no sería el último en llegar, pues al día siguiente se hizo oficial la cesión de Rubén Pérez por parte del Atlético de Madrid. Otro mediocentro más para batallar con Iturra, Fran Rico y Javi Márquez por un puesto en el once de Resino.

Además de todo esto, el equipo se marchó el miércoles a Marbella, donde ha estado concentrado hasta el viernes. De esta manera se recuperaba uno de los métodos tradicionales del mandato de Pina para salir de las situaciones complicadas. De todos es sabido que el Granada ocupa el último lugar en la tabla y que la reacción es necesaria ya. Una victoria ante los gallegos haría que hubiera empate a puntos entre ambos conjuntos y que el gol average se decantara del lado andaluz. Lo que habrá encima de la mesa en Riazor será una partida de más de tres puntos.

En buena línea

El Depor llega al crucial duelo ante el Granada en momento ascendente. A pesar de la abultada derrota que encajó el domingo pasado ante el Barcelona, los de Víctor Fernández han sido capaces de vencer sus dos encuentros anteriores en casa. Ambos fueron por la mínima y contra Elche y Athletic, rivales que están metidos en la parte baja de la tabla. A eso hay que sumarle el punto cosechado en el Ciudad de Valencia, ante el Levante, hace dos jornadas. Los coruñeses han apretado los dientes, especialmente en su feudo, en post de evitar la quema.

El Depor se está haciendo fuerte en su feudo: Riazor El mercado de invierno le ha deparado al cuadro gallego un nuevo regalo en esta semana. Se trata del portugués Helder Costa. Procedente del Benfica, rápido y con gol; esa es la carta de presentación del extremo luso. Y gol es lo que precisamente le hace falta al Depor, que solo ha sido capaz de anotar dos goles en los últimos nueve encuentros, lo que le sitúa entre los peores equipos del Viejo Continente en lo que ha registros goleadores se refiere en las últimas jornadas. Para ello han incorporado también a Oriol Riera. El ex osasunista no ha tenido suerte en su periplo por el fútbol inglés, más concretamente en el Wigan, y regresa a España con el objetivo de recobrar los minutos y el olfato perdidos en las islas.

La incógnita Abel y una gran noticia

Nuevo entrenador en el Granada y es de prever que nuevo planteamiento. Atrás quedó el fútbol tosco de Joaquín Caparrós y el horizonte planea algo más movido. Abel Resino comentó en su presentación que quería impregnar al equipo de un estilo de juego similar al practicado en su anterior etapa. Si nos atenemos a eso, el esquema 4-2-3-1 y una defensa adelantada serán algunas de las claves del nuevo juego nazarí. Este estilo más ofensivo favorecerá a los extremos y a Piti, que podría hacer de enganche. El catalán se ha visto desbordado por las exigencias defensivas de Caparrós, que lo destrozaban físicamente y lo anulaban en ataque. Ahora se abre un tiempo nuevo para él y para todos.

Los recién llegados, Rochina y Córdoba, en la lista de convocados En el capítulo bajas, el granadinismo ha recibido una noticia que llevaba tiempo esperando: la recuperación de Rubén Rochina. El de Sagunto debe ser una pieza importante en la permanencia rojiblanca y la llegada de Abel también debe suponer una buena noticia para él. Vuelve a una convocatoria tras meses sin poder hacerlo. Además, Fran Rico ha superado los problemas físicos que le hicieron ser baja en el Calderón y Jhon Córdoba también se ha recuperado de la lesión que sufrió en el primer partido del año, ante el Córdoba. Todo esto, unido a las incorporaciones de Insua y Rubén Pérez, hacen que el Granada vaya bien armado a La Coruña. Falta ver si anímicamente la plantilla se ha levantado, que era el principal problema que Abel había detectado.

La lista de 18 convocados la componen: Oier, Roberto; Foulquier, Insúa, Juan Carlos, Mainz, Babin, Marcelo; Fran Rico, Iturra, Márquez, Rubén Pérez, Lass, Rochina, Piti, Robert Ibáñez; El Arabi, Jhon Córdoba.

Fuera de la misma se quedan Success, Machís, Larsson y Sissoko por decisión técnica, Nyom por sanción y Murillo, Eddy, Riki, Yuste y Martins por lesión.

Víctor Fernández, con casi todo

Corren buenos tiempos por la enfermería deportivista. La semana ha traido consigo la recuperación del argentino Luis Fariña, que estuvo ausente en los dos últimos encuentros de los blanquiazules, ante Levante y Barça. Además, Lopo, Sidnei y Cavaleiro han estado entre algodones durante estos días aunque finalmente han podido entrar en la convocatoria. Especialmente importante la recuperación del último. El portugués, cedido por el Benfica, se ha convertido en el estandarte ofensivo del Depor. Velocidad y descaro en un jugador que no llegó con la vitola de importante a Riazor, pero que ha sido el único que ha participado en todos los partidos del club gallego en la primera vuelta.

El único futbolista con el que no podrá contar Víctor Fernández por lesión es Hélder Postiga, que padece de problemas lumbares y será baja hasta febrero. Además, el costarricense Celso Borges, que ha llegado en el mercado de invierno, no ha recibido aún el transfer para poder jugar. Tampoco jugará Helder Costa, el último refuerzo gallego, que no ha sido llamado por el técnico maño.

La lista de convocados deportivista la forman: Lux, Fabricio; Insua, Laure, Luisinho, Lopo, Sidnei, Juanfran; Álex Bergantiños, Lucas, Medunjanin, José Rodríguez, Fariña, Cavaleiro, Isaac Cuenca, Juan Domínguez; Oriol Riera y Toché.

Con la medida tomada

El Granada no sucumbe ante el Depor desde el año 72. Bastante ha llovido desde entoces, aunque no en los duelos entre coruñeses y granadinos. Tan solo en cinco ocasiones, después de aquel enfrentamiento, se han vuelto a ver estos dos equipos. El bagaje global de encuentros en tierras gallegas no es malo para los nazaríes, que han conseguido puntuar en la mayoría de sus visitas a Riazor. Cuatro victorias rojiblancas, siete empates y seis triunfos deportivistas es el saldo total de sus cuentas. En Primera, los números son más o menos similares: cuatro partidos para los locales, cuatro empates y dos victorias visitantes. No es de los campos más hostiles para el Granada y eso se pudo comprobar en el último duelo entre ambos, hace 2 temporadas, cuando los andaluces se llevaron la contienda por un incotestable 0-3. Marchena en propia puerta, a centro de Allan Nyom, Odion Ighalo y Siqueira de penalti, fueron los encargados de firmar una noche mágica para el conjunto que acababa de coger Lucas Alcaraz y que venía de vencer al mismísimo Real Madrid.

Pero el duelo más reciente es el que llevaron a cabo en el mes de agosto, en Los Cármenes, para dar el pistoletazo de salida al campeonato. Se estrenaba la era Caparrós en el Granada y sus primeros 45 minutos no pudieron ser peores. Un equipo agarrotado, fallón y por debajo en el marcador con el gol de Iván Cavaleiro en una secuencia de errores de Héctor Yuste y Stole Dimitrievski. En el descanso hubo reprimenda en el vestuario nazarí y las tornas cambiaron en la segunda mitad, a la cual salieron a comerse al Depor y lo lograron. Primero Rochina de disparo lejano y luego Babin de cabeza voltearon el electrónico y cimentaron la primera y, hasta ahora, única victoria del Granada en su campo.

Posibles onces iniciales