Riesgo tiene sustituto y Onwu nuevo destino

Osasuna en el mercado es como los malos estudiantes, suele dejarlo todo para el último momento; y ya se sabe: situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Pero hay que ser justos, ni Petar Vasiljevic ni el resto del equipo técnico tienen culpa de ello. Las limitaciones especiales que tiene Osasuna a la hora de salir a la compraventa de jugadores —número máximo de fichas, sueldo mínimo, etc.—, sumado a que en otras casas tampoco corren tiempos opulentos, hacen complicados y sumamente enrrevesados los cambios de cromos. No obstante, el bueno de Vasi tiene que darse prisa porque, cuando tan solo queda una semana para que se cierre el mercado, Urban todavía espera sus tres regalos de Reyes: un lateral zurdo específico, un delantero centro alto y un portero experimentado. Pero como el técnico polaco tampoco es que haya sido particularmente bueno, probablemente se vaya a tener que conformar con los dos últimos —si eso—.

El caso del guardameta es el más urgente de todos. Asier Riesgo, quien este verano rechazó una oferta del Levante para quedarse como portero titular en Osasuna, se ha visto obligado a cambiar de opinión. La victoria de Santamaría en su pulso particular por la meta rojilla y la eliminación copera dejan al meta de Deba a expensas de una lesión del cancerbero navarro para poder volver a vestirse de corto, una situación que no es para nada nueva en el meta gipuzcoano. En las cuatro temporadas y media que lleva en Pamplona, Riesgo ha jugado un total de apenas 24 partidos —entre liga y Copa—, siendo esta última con ocho intervenciones la campaña en la que más se le ha visto durante el campeonato doméstico. Sin embargo, cuando llegamos al ecuador del curso, es Santamaría el meta favorito de Urban, lo que, unido a los cantos de sirenas que siguen llegando desde el levante español, han reavivado en Asier la posibilidad de cambiar de aires. Tanto es así que el jugador ya podría tener las maletas hechas.

El acuerdo entre Osasuna, Levante y Riesgo es total

El acuerdo entre Osasuna, Levante y el jugador es total. Riesgo dejaría Osasuna con la carta de libertad debajo del brazo, ahorrándole así al club rojillo una de las fichas más altas de la plantilla. Por el otro lado, el meta de 31 años firmaría por lo que resta de campaña y otras dos más, obteniendo así el cuadro granota un portero de garantías para disputarle el puesto a Diego Mariño. No obstante, la operación todavía no es oficial y en Pamplona se limitan a guardar distancia. "Todos los equipos tienen que dejar salir para que puedan entrar jugadores. El Levante está buscando destino a su portero y, mientras, la salida de Asier está en punto muerto", aseguró este viernes Petar Vasiljevic ante los medios.

Así, la pelota está en el tejado de Jesús Fernández. El joven guardameta del Real Madrid llegó este verano al Ciutat de València como portero de futuro (26 años) tras acordar un traspaso entre merengues y granotas en el marco de la 'Operación Keylor Navas'. Sin embargo, y a pesar de una trayectoria intachable en el Castilla que le sirvió incluso para lograr ficha profesional con el primer equipo durante la temporada 2012/13, su rendimiento en el Levante ha dejado mucho que desear: en lo que va de curso ha disputado seis partidos y encajado 12 goles. En el barrio de Orriols le buscan un nuevo acomodo en forma de cesión y hasta que este no se produzca, Riesgo seguirá siendo jugador de Osasuna. Y ojo que desde Valencia aseguran que convencer al meta madrileño para que se marche en condición de préstamo no va a ser nada fácil.

Un guipuzcoano por otro

Mikel Saizar, del Córdoba, será el sustituto de Riesgo

Para abandonar el Levante con dirección a una categoría inferior, Jesús Fernández quiere asegurarse de que allá a donde vaya va a tener minutos. Por este motivo —y por su escasa experiencia profesional, requisito indispensable para Urban— el cambio de cromos entre Osasuna y el conjunto blaugrana ha quedado totalmente descartado. Y es que Jesús era uno de los tres nombres que manejaba la dirección deportiva del cuadro navarro para sustituir al propio Riesgo. Una decisión que, según informó ayer Vasiljevic, ya está tomada y apalabrada con el que será casi con toda seguridad nuevo portero de Osasuna en cuanto se oficialice la marcha de Asier: Mikel Saizar.

Un guipuzcoano por otro; de Deba a Ibarra. Saizar, que el pasado domingo cumplió 32 años, cumple todos los requisitos de la dirección deportiva: experiencia en Segunda División —tres años—, veteranía, rol suplente y asequible económicamente. Actualmente en el Córdoba, ha cedido la titularidad a José Carlos tras ser el dueño de la portería blanquiverde la pasada temporada, en la que el conjunto andaluz logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Formado entre Lezama y Zubieta, ha jugado en Real Unión, Pontevedra, Cultural Leonesa y Guadalajara, con quien consiguió acceder al fútbol profesional y despertar el interés del equipo califa, uno de los gallitos de la división de plata.

Saizar posa en su presentación con el Córdoba. Fotografía: ABC. El tercer nombre de la lista —y por el que optaba una buena parte de los miembros del club— era el de Toni Doblas. El meta sevillano de 34 años es un viejo conocido de nuestro fútbol. Famoso por su estancia en el Real Betis —fue el portero de la fatídica final de Copa del Rey ante Osasuna—, ha pasado por Zaragoza, Xerez, Huesca y, durante la pasada temporada, Nápoles. Actualmente se encuentra libre tras finalizar su compromiso con el HJK Helsinki de la Veikkausliiga; y ese es el motivo por el que el elegido finalmente ha sido Saizar. Vasiljevic quería una cesión pura y dura, un parche temporal que no cortara la ilusión de jugadores como Ander Cantero y Jokin Ezkieta, quien se presuponen los porteros del primer equipo en un futuro próximo.

Nadie descarta una operacióna tres bandas entre Osasuna, Córdoba y Levante

Así, el meta guipuzcoano llegaría a Pamplona cedido hasta junio y a coste cero, más allá del porcentaje de la ficha que deberá cargar el club rojillo, con el que el jugador ya tiene todo atado y bien atado para arribar a El Sadar en cuando los dirigentes den la orden. De momento, habrá que esperar, como poco, al lunes. Riesgo se sentará en el banquillo de Osasuna ante el Barça B, Jesús en el del Levante frente al Villarreal y Saizar en del Córdoba en el partido que enfrentará a su equipo este sábado contra el Real Madrid. Los caminos de los tres guardametas están entrecruzados, los tres equipos deben dejar salir antes de entrar y hay quien apunta a una operación a tres bandas que acabaría con Jesús Fernández en el Córdoba en sustitución de Mikel.

Manu Onwu con un pie fuera

En Osasuna ven complicadas las salidas de Ansarifard, Cadamuro y Mesa

Pero la portería no es el único frente que tiene abierto Vasiljevic. Como adelantamos hace unas semanas, Osasuna ha puesto a varios de sus jugadores en el escaparate. La desbandada de la Copa de África y la Copa de Asia dejó a todos los internacionales —excepto Nekounam— en la cuerda floja. Sin embargo, la eliminación de Irán en semifinales y la petición expresa de Urban de poder seguir contando con Raoul Loé y Cedrick han rebajado los nervios en la secretaría técnica que ha reducido a Ansarifard y Cadamuro su lista de extracomunitarios en el mercado. No obstante, a día de hoy ambos están más cerca de continuar en Osasuna que de salir antes del 31 de enero. El delantero iraní ni juega de rojillo ni lo ha hecho con su selección, por lo que es complicado que despierte el interés de algún equipo que quiera pagar por su traspaso. Por otro lado, la Real Sociedad —propietaria de los derechos de Cadamuro— dio vía libre a Osasuna para buscarle un nuevo club al argelino, pero el jugador no parece muy dispuesto a abandonar la liga española: en los últimos el defensor ha rechazado una buena oferta del Rapid de Bucarest, haciendo de momento inviable la contratación de un lateral zurdo.

Así, la atención de Vasiljevic se ha centrado en el plan B: Maikel Mesa y Manu Onwu. Los canteranos no están teniendo los minutos que esperaban esta temporada y Urban apenas cuenta con ellos a pesar de tener ficha con el primer equipo. Además, su salida de Osasuna se antoja casi como una necesidad ante la inminente recuperación de Jordan Lotiès y Oier Sanjurjo, ambos sin dorsal tras lesionarse de gravedad en los primeros compases de la temporada.

No obstante, mientras uno parece que ya tiene aclarado su futuro, el otro no pinta mucho que se mueva de Pamplona y corre el riesgo de quedarse sin dorsal lo que queda de curso. Es el caso de Mesa quien, incluso, llegó a despedirse de sus compañeros a través de las redes sociales. El centrocampista canario, máximo goleador del Promesas la temporada pasada, ha quedado eclipsado tras la irrupción de otros jóvenes talentos como Olavide y Mikel Merino y la intención de Osasuna es que abandone el barco, ya sea en forma de cesión o con la carta de libertad. Más adelantado está lo de Manu Onwu quien, tras tres temporadas prácticamente en blanco con el primer equipo, parece haber agotado las esperanzas que había puestas en el durante sus primeros años en Tajonar.

Manu Onwu podría firmar el lunes la rescisión de su contrato

Lo que en principio parecía ser un viaje de ida y vuelta, puede acabar convirtiéndose en una emancipación en toda regla. Hace unas semanas, el portal web Navarrasport se hacía eco de una propuesta de cesión del MCA argelino por el delantero ribero. Sin embargo, su negativa a jugar en el extranjero ha acabado acelerando la operación y el jugador podría firmar el próximo lunes la rescisión de su contrato con Osasuna. Su nuevo destino será finalmente casi tan exótico como el que rechazó: el Dinamo de Tiblisi de la liga Georgiana. Según indica la mencionada web, Manu firmaría hasta junio —ha pesar de que se le ha ofrecido un contrato por temporada y media— y se incorporaría de inmediato a la mini pretemporada del equipo en Turquía con motivo del parón invernal.

Onwu la temporada pasada ante el Barça. Fotografía: Marca. Osasuna se plantea hacerle ficha a Kodro

Por último está el tema de los canteranos y, en concreto, de Kenan Kodro. Llegado este verano procedente del filial de la Real Sociedad, el vasco-bosnio cuenta como jugador del primer equipo a pesar de no tener ficha con los de Urban —y no contar, por tanto, en la dichosa normativa de los siete profesionales—. Es por ello que Osasuna se está planteando muy seriamente inscribir definitivamente al futbolista con el conjunto de Segunda División. No obstante, la medida tendría, además de los pros, numerosos contras. “No queremos perjudicar al jugador. En caso de que no tenga minutos en el primer equipo y ficha profesional, no podría volver al filial", ha lamentado Vasiljevic quien, además, ha asegurado que “la decisión no está tomada y se hará el último día". Y es que, no solo cuenta el apartado deportivo. Inscribir al jugador costaría 23.000 euros, al margen de que no puede tener una ficha menor de 63.000 euros según lo acordado por la Asociación de Futbolistas Españoles.

Como gesto de buena voluntad, Luis Sabalza confirmó el pasado jueves que el delantero ha aceptado la renegociación de contrato que le propuso el club. Y es que la delicada situación económica que atraviesa Osasuna, unido a la continua participación de los canteranos con el primer equipo, ha obligado a la directiva a efectuar modificaciones en los salarios de varios futbolistas, en concreto, Mikel Merino, David García y el propio Kenan Kodro. Según registra el contrato de cada uno, su jornal aumenta de forma considerable al haber participado en varios partidos con la primera plantilla. En la misma situación podrían encontrarse próximamente otros habituales como Álex Berenguer o Miguel Olavide quien, en las últimas semanas, ha aumentado su cotización e, incluso, podría haber despertado el interés de varios de los clubes más importante de la Bundesliga alemana.