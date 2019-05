Berizzo: "Me siento respaldado por mis jugadores"

Eduardo Berizzo comenzó su intervención dando la lista de convocados para el partido que jugará el lunes el Celta en el Alfonso Pérez, frente al Getafe. Irán todos convocados, 19 jugadores, incluyendo a Borja Fernandez.

Preguntado el míster celeste sobre el estado de Larrivey, dijo el Toto que se encuentra recuperado, con molestias, por lo que lo incluyó en la convocatoria y en función de su evolución, se decidirá si finalmente juega. Añadió Berizzo que se trata de una lesión dolorosa.

"Entiendo la posición de Costas"

Sobre la posible salida de David Costas, el entrenador del Celta dijo entender la posición del jugador. Debe privilegiar los deseos del jugador, por encima de los del colectivo, añadió Berizzo sobre este asunto. No espera el entrenador argentino del Celta más salidas ni entradas de jugadores, y a la pregunta de si son necesarios refuerzos, respondió el míster celeste que siempre es bueno contar con el mayor número de jugadores y si no hay incorporaciones "no hay problema", será solventado "como siempre".

El entrenador argentino del Celta manifestó que no cree que los partidos ante Getafe en Madrid y contra el Córdoba en Vigo sean finales que hagan peligrar su puesto, ya que éste se lo juega siempre. Cree Berizzo que el trabajo diario y la honestidad profesional siempre tienen que prevalecer al momento. Su predisposición para realizar el trabajo siempre será máxima. Cree en su equipo, sus jugadores, en lo que hace y el lunes saldrán a ganar en Getafe.

"El Getafe está en una dinámica ascendente"

Este lunes Berizzo espera encontrarse a un Getafe con muy buenos futbolistas, buen juego de banda y destacó al centrocampista Sammir y a Álvaro, delantero de quien destaca que entiende la jerarquía de sus compañeros de banda y tiene buenos movimientos de desmarque. "Creo que el Getafe está en una dinámica ascendente desde la llegada al banquillo de su nuevo entrenador" añadió, en referencia a Quique Sánchez Flores, entrenador del conjunto madrileño.

Dijo el míster del conjunto vigués que su idea es salir con un 4-3-3, recuperando a Jonny y Planas en los laterales, pero en función de si el Getafe actúa con dos delanteros en punta, podría decantarse por alinear a tres centrales, con Radoja como tercer central.

El entrenador del Celta dijo creer firmemente en sus jugadores y se cree respaldado por ellos. "Cuando no sienta el apoyo de mis jugadores no estaré aquí. No hace falta que el presidente ni nadie del club me muestre su apoyo. Temo muchas cosas más antes que mi puesto", añadió Berizzo.

Recado a Álex López

Preguntado sobre unas declaraciones de Álex López, en las que señaló que "no se ve al cien por ciento" en el Celta y reconoció ofertas por él, respondió Berizzo que puede entender la incomodidad de un jugador por no entrar en el juego, pero también espera la profesionalidad de no demostrar este enfado, añadiendo que no leyó dichas declaraciones por lo que no se pronuncia sobre si estas declaraciones afectan o no a la unidad del grupo o que le hayan ofendido a su persona.

Finalizó su intervención diciendo el entrenador del Celta que le parece un agravio comparativo para el Getafe que se enfrente al conjunto vigués el lunes teniendo un partido de Copa al siguiente jueves, mientras que su rival (refiriéndose al Villarreal) jugó el sábado.