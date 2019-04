Juan Domínguez: "Mi renovación y mi rendimiento no tienen nada que ver"

Señalado por parte de la afición por las cuestionables actuaciones que ha protagonizado en las últimas semanas, el exfabrilista Juan Domínguez fue hoy martes el protagonista en la sala de prensa de Abegondo, en una comparecencia dominada por las cuestiones sobre su próxima o no próxima renovación: "No me gusta que se relacione con mi rendimiento porque no tienen nada que ver", señaló. "Hemos hablado y lo seguimos haciendo ahora. No le doy vueltas, además no tengo nada firmado con nadie y creo que la relación entre las dos partes es buena porque hay predisposición a renovar".

Ya con la previa del importante partido del próximo viernes en Vallecas, el mediocentro se mostró cauto y respetuoso: "El Rayo es un equipo que sabe aprovechar los descuidos del rival para "En los primeros 20 minutos del Granada estuvimos empanados" hacerle daño. Arriba tienen mucho peligro", y a su parecer el choque será "de tú a tú": "Hay que ganar, eso está claro, pero no nos lo van a regalar. El que más concentrado esté tendrá más posibilidades de vencer".

Sin embargo no solo ofreció su opinión sobre el partido que viene, sino también del que ya concluyó. El empate frente al Granada también fue protagonista en la sala de prensa: "Uno se queda con mal sabor de boca. Son dos puntos que se escapan y duelen bastante por cómo se dio el partido. Al principio estuvimos todos mal, los primeros 20 minutos salimos empanados. Al final conseguimos revertir esa actitud, pero esos momentos no pueden repetirse".

Por último, Domínguez tuvo palabras para otros dos canteranos: Juan Carlos Real y Diego Seoane, que salieron del club en este mercado invernal con rumbo a Tenerife y Lugo respectivamente: "Por Juan Carlos me alegro mucho porque aquí no estaba teniendo minutos, pero a la vez no tanto porque además de compañero es amigo y en ese sentido nunca gusta que se vaya. Además ya me dijeron que Seoane hizo un gran partido", concluyó.