La pizarra de Palomeque: un derbi de 15 minutos

Dos novedades obligadas tuvo el Cartagena en el once que Palomeque decidió sacar para intentar ganar a los murcianos. Nacho Neira, que consiguió la baja para desvincularse del club debido a la actual situación económica (impagos de sueldo a jugadores), y que ya ha fichado por su nuevo equipo, el Sestao River, fue reemplazado por uno de los tres jugadores que han seguido de la temporada pasada en el conjunto albinegro, Tarantino, quien se presupone como recambio natural de Neira para futuros partidos, si el técnico algareño lo cree conveniente. La segunda inclusión entre los titulares, debido a la lesión en la mandíbula del uruguayo Ribas, que estará una semana más fuera de los terrenos de juego, fue la del asturiano Chus Hevia, quien está siendo uno de los jugadores que más calidad le está dando al Cartagena, pese a no ser titular indiscutible.

Buen empuje inicial

Con mucho ritmo comenzó el Cartagena el encuentro, intentando hacerse con el control del balón para así llevar ellos la iniciativa del choque. El intercambio de posesión entre murcianos y cartageneros parecía deparar un partido muy igualado y con gran intensidad en el que cualquiera de los equipos podría llevarse los tres puntos. Los chicos de Palomeque seguían en la misma tónica de cambio de mentalidad que la semana pasada, cuando vencieron con claridad por 3-0 al Granada B en el estadio Municipal Cartagonova.

Expulsión de Tarantino y debacle albinegro

En el minuto 8, el defensa cartagenero vio la primera amarilla por un claro agarrón, impidiendo que el jugador universitario continuase con la jugada. Y tan solo siete minutos después, en el 15, otro agarrón, a nuestro parecer, bastante innecesario, hacía que Ripoll, colegiado balear, le mostrase la segunda tarjeta amarilla, y por lo tanto, la roja a Tarantino, que dejaba a su equipo con 10 jugadores cuando quedaban todavía 75 minutos de derbi. Los siguientes compases tras la expulsión del defensa fueron positivos para los de Palomeque, que no se vinieron abajo y se reajustaron para seguir haciendo frente al UCAM, pese al contratiempo de tener un hombre menos.

"El partido ha durado 15 minutos, hasta la expulsión de Tarantino. El segundo gol también ha sido determinante. Las expulsiones han marcado el devenir del partido y solo hemos podido tratar que el resultado no fuese más abultado”, comentaba Palomeque en sala de prensa, descontento con el resultado y la manera de perder.

Polémica actuación arbitral

La polémica expulsión de Tarantino solo fue el comienzo de una tarde aciaga para el Cartagena en lo que a actuación arbitral se refiere. Ramón Arcas también sufrió la rigidez arbitral al ser expulsado, al igual que Tarantino, antes del descanso, por supuestas protestas continuadas hacia Ripoll Solano. Antes de que el efesé se quedara con 9 jugadores en el campo, los murcianos se adelantaban en el minuto 24 por medio de Javi Gómez, con un testarazo a un centro de Chavero.

Otra de las jugadas polémicas de las que los jugadores cartageneros se quejaban es la que causó el segundo gol, al borde del descanso, del conjunto universitario, que dispuso de una falta directa en la que los hombres de Palomeque se quejaron de que la distancia a la que estaba la barrera era mucho mayor a la que debía estar. El gol de Góngora dio pie a que todos los jugadores cartageneros fuesen a protestar por esta acción. Se llegaba así al descanso, con 2-0 para el UCAM Murcia y con el Cartagena con 9 jugadores.

"Les ha faltado al respeto"

"No le voy a echar la culpa, pero mis jugadores me han dicho una serie de cosas que no son normales. Se ha deslucido con todo lo que ha ocurrido. Tenemos que analizar nuestras dos expulsiones, pero su trato a nivel de diálogo no ha sido el mejor. El árbitro ha sido rápido para la expulsión, no sé si justa o no”, declaraba el técnico albinegro sobre la actuación arbitral.

Carlos Martínez, Abenza y Santiesteban salieron para ayudar al equipo

Tras el descanso, el planteamiento de Palomeque era claro, no encajar más goles, puesto que remontar dos goles en contra con dos jugadores menos se preveía bastante complicado, por lo que el técnico reajustó las líneas haciendo que se consolidase la defensa, dejando los ataques en balones largos y en posibles contraataques guiados por Gato y Luque, este último muy quemado por todo lo que había sucedido en la primera parte. Otra vez un nuevo mazazo nada más comenzar los segundos 45 minutos con el tercer tanto universitario, obra de Nono, que daba por finiquitado el encuentro, si no lo estaba ya. Las inclusiones de Carlos Martínez a mitad de la segunda parte por Chus Hevia, y las de Abenza y Santiesteban por Prosi y Gato al final del partido sirvieron para dar minutos a los jugadores que menos están teniendo oportunidades, y para dar descanso en un partido en el que estaba ya todo perdido.

"El UCAM ha hecho su trabajo y nosotros hemos luchado hasta el final. Hemos tratado de juntarnos para que el resultado no fuera de escándalo y para que no hubiese más expulsiones”, se defendía Manolo Palomeque, a la vez que felicitaba a los murcianos por el triunfo.

Más de 700 aficionados albinegros ejemplares

Mención especial hay que hacerles a todos aquellos seguidores que se desplazaron a La Condomina para apoyar al Cartagena en estos momentos complicados para el club. A pesar de todo lo que está aconteciendo en torno al club, los seguidores fieles no quisieron perderse el tan ansiado derbi regional, y es que, lo que se preveía como un partido de riesgo por la rivalidad entre murcianos y cartageneros, se desarrolló de manera ejemplar por parte de ambas aficiones. Pero hay que hacer hincapié en la afición del efesé, que aun perdiendo 3-0 frente a su máximo rival, estos no pararon de animar a los suyos, hermanándose con sus jugadores y apoyándolos en estos momentos duros que están pasando. Nuestra máximas felicitaciones a la afición por comportarse de manera ejemplar y por no dejar solo a su equipo. Esperemos que todo se solucione cuanto antes y que la calma vuelva a un club y una ciudad que, sin duda, merecen cosas grandes.

"Si aquí no se cobra, los jugadores tienen que vivir"

"A partir de mañana hay que empezar a solucionar todas las cosas. Si esta semana no se hace, los jugadores tienen que vivir. Si aquí no se cobra, habrá que llegar a un acuerdo con el club. Como entrenador no quiero que se vaya nadie, pero no puedo decir a nadie que se quede si no se cobra”, dando vía libre a aquellos jugadores que quieran abandonar el club por la situación actual de impagos.