El Once de Bronce: Segunda División B, jornada 22

PORTERO:

Javi López - Lucena (9)

Solo un hombre aracelitano aterrizó 'despierto' tras el madrugón de camino al Artés Carrasco. Solo Javi López, dirigiendo la orquesta celeste bajo los palos, fue capaz de hacer frente al asedio lorquino, que acabó con el 'zurrón' vacío por obra de este rival iluminado. Las manoplas del meta visitante fueron como 'mano de santo' para los de Serafín Gil, replicando de manera magistral a todas y cada una de las acosantes embestidas que dirigió, sobre todo durante la primera mitad, el bando local. Un tercio de partido cuyo protagonista fue uno solo, el citado Javi López, que aún propiciando el gol que le dio la ventaja a su equipo tras un enorme despeje, no se contentó hasta bien de su gran aparición: con el partido a favor, no dio opción al adversario tampoco desde los once metros, deteniendo la pena máxima que habría supuesto el empate.

DEFENSAS:

Xavi Carmona - Valladolid Promesas (8)

La solidez del catalán fue lo más notable de una defensa vallisoletana cuyos regalos jugaron un papel determinante en beneficio del CD Tropezón, que aprovechándose de los yerros de los blanquivioletas acabó por rascar un punto que dejó muy fría a la grada de los Anexos. Asimismo, al margen de su enorme aportación defensiva -algo a lo que, por otra parte, ya acostumbra en cada partido- participó de forma activa en sendos tantos de su equipo, ya que ambos llegaron a partir de sus centros.

Xavi Molina - Nástic (8)

La pizarra tarraconense fue suficiente para mandar a la lona a un rocoso Badalona, uno de los locales más sobresalientes de la categoría y en consecuencia, en un estadio donde se ganan campeonatos. Y prueba de ello es que hoy se vean líderes con un cierto colchón de puntos. Un gol de la factoría Adolfo Baines que ejecutaron Rocha y Molina tuvo valor de tres puntos en Montigalà. Un córner en el que tanto colocador como rematador sabían su parte. El central, impetuoso en el salto, lograría conectar un cabezazo que dejó al meta local clavado y que a la postre valdría tres puntos. Premio al encomiable trabajo de un jugador que lucha con intensidad cada balón, y que se juega el tipo en cada jugada, aportando al tiempo mucho rigor táctico a la defensa grana. En los pocos partidos de los que ha gozado, víctima del enorme potencial de la plantilla, siempre se ha hecho notar. Con él siempre se acierta en el campo, sea cerrando en la medular, en el eje de la defensa o en el lateral, espacio donde se movió ayer el de La Canonja. Correcto, sólido y sin fallos.

Pazó - Coruxo FC (7,5)

A pesar de haber cometido el penalti que le dio la igualada al Lealtad, el central vigués se recompuso para volver a encabezar de forma muy sovente la zaga visitante. A partir de ahí, su actuación fue cuanto menos brillante. Seguridad y firmeza son ya cualidades conocidas de sobra y por las que se define un central que, tras resarcirse, acabó por cumplir y hacer los deberes en la anticipación, sobre todo en los balones aéreos y en todos los envíos que llegaron al área viguesa. Aportó asimismo mucho criterio en la salida del esférico, terminando por rozar incluso el gol en una de sus incorporaciones al ataque, que sin embargo, no terminó por resolver un partido en tablas que no convenció a ninguno de los sendos equipos.

Andrés Sánchez - Cádiz CF (8)

El cuadro gaditano avanza con paso firme desatando un vendaval de fútbol a costa de La Roda. Las segundas partes son también buenas para los de la Tacita de Plata, que cada semana presencia el despertar de nuevas figuras. Con actuaciones consistentes, Andrés Sánchez es ya un jugador consagrado en el once de Claudio Barragán, y más con lo visto este fin de semana, donde el lateral hizo gala de sus mejores virtudes para comenzar el aluvión de goles de su equipo. Sería en una jugada en la que el mismo Andrés Sánchez se internó en el área rodeña para provocar el penalti del primer tanto y que el conjunto rival acabase jugando con diez ante tal poderoso instigador. A punto se quedó de poner también su sello con gol al partido. Y es que con razón el murciano ya pronunciaba tajante aquello de "juego porque me lo he ganado".

CENTROCAMPISTAS:

Pedro Astray - Getafe B (8,5)

Ganaba el filial getafense a su homólogo vallecano y lo hacía goleando por obra de su mediocentro Pedro Astray. Con dos tantos que más bien podrían denominarse 'obras de arte' el de Vitoria estampó su firma, y vaya si lo hizo, a la goleada azulona, haciéndose notar, sobre todo de cara a portería. El medio contó sus disparos por golazos, y prueba de ello sería el primero de los mismos, con una jugada individual que culminó con un potentísimo disparo desde la frontal. Un tanto que pareció no contentar al getafense, que en su segundo -cuarto para la cuenta de su equipo- arrancó las telarañas de la portería rayista. Fin visto para sentencia. Y con lo presenciado, no hacía falta ver más.

Enrique Castaño - Las Palmas Atlético (8)

Enderezar el rumbo de la nave canaria fue tarea del medio de Las Palmas, cuyo equipo se hallaba en divorcio con el gol desde hacía once eternas jornadas; tres eran los meses sin saber de la victoria. Pues volvieron a ganar los hombres de Josico a costa del Atlético de Madrid 'B' y por obra de un solitario gol de Castaño, a diez minutos del final y cuando el conjunto parecía naufragar con un hombre menos sobre el campo. Un impulso para huir del caldero del grupo, que ya miraban de cerca y que, ahora que parecen comenzar a torcer el gesto, supone un bálsamo gracias a la casta de un hombre que se echó a su conjunto al lomo para darle de nuevo a probar de los tres puntos.

DELANTEROS:

Sufián - Melilla (9)

El extremo fue la punta del témpano melillense, que desplegó todo su arsenal a costa de La Balona. Los de Rafa Escobar no pudieron menos de aplaudir el mérito de su rival y, aunque lograron recortar la distancia, nada más lejos. La pareja Sufián-Koeman supuso un severo dolor de cabeza para la zaga local, pues sería el delantero a pase del melillense el encargado de abrir la cuenta, algo que se repetiría de vuelta consumado, con los minutos, un 2-1 tras de que La Balona lograra recortar distancias. Sufián abriría entonces la brecha con un auténtico golazo, que sirvió para espolear a un Melilla que no dio ni mucho menos el partido por cerrado, pues sellaría la cuenta con un tan definitivo como rotundo 5-1.

Burgui - Real Madrid Castilla (9)

El Castilla ve cada vez más en el de Burguillos un modelo, un distintivo. Jornada a jornada, la rapidez y el desequilibrio de Burgui son un punto clave de un Castilla que ya se ve en la cumbre del grupo, en parte gracias al citado, y otra buena parte la desempeña Narváez, a la par del extremo. El premio al enorme encuentro cuajado por el madrileño lo recibió en el minuto 88' con un golazo que hizo la sentencia del partido. Asimismo, brindó la asistencia a Narváez para que marcara el segundo. Jugador de nivel que apunta a retos más altos.

Jorge Galán - Real Unión (9)

En una posición que no acostumbra, el txuri-belz a disfrutado y ha hecho disfrutar a la grada del Stadium Gal de uno de sus mejores partidos de lo que va de curso. Escorado en la diestra, el que habitúa a ejercer de delantero en el cuadro unionista participó no obstante y con acierto en todas y cada una de las jugadas de ataque del conjunto unionista, y su premio recibiría tras anotar un gol, dar una asistencia y recibir el nombramiento de 'hombre del partido'. La racha irundarra retoma el camino de la victoria.

Success - Granada B (9)

No le pierdan de vista. Tomen nota. Hace apenas un año habrían las portadas granadinas con el debut del jugador más joven del Granada en jugar en Primera División, y esta semana el nigeriano ha vuelto a recalcar el por qué de este ansiado honor. El cuadro nazarí se impuso al filial cordobesista merced al hat-trick de un pletórico Success, que prolongó la racha goleadora del colombiano Wilson Cuero, al que relevó al caer lesionado, no sin antes haber marcado ya en el partido. No se escondió Success a la sombra de éste, surgiendo álgido desde el banco para sellar su increíble y pletórico encuentro con tres goles que bien merecen adelantar en la tabla a la Balompédica.

El banquillo del 'Once de Bronce', jornada 22

Dennis (Sporting B)

Servando (Cádiz)

Titi (UD Logroñés)

Piojo (UCAM)

Chando (Baleares)

*El número que aparece al lado de cada jugador corresponde a la 'Puntuación VAVEL' respecto a su actuación en esta Jornada 22.

Entrenador de la Jornada 22:

José Antonio Redondo (UP Langreo)

Ni mas ni menos eran ocho las jornadas que llevaba sin ganar el Unión Popular de Langreo, pero esa racha ha cambiado de un 'plumazo', ya que tras la dura victoria del pasado domingo frente al Celta de Vigo B, ha llegado un triunfo más, en este caso ante el Marino de Luanco en Miramar, un terreno de juego que poco fútbol permitía. El gran artifice de este cambio es el asturiano José Antonio Redondo, que siempre ha estado al pie del cañon logrando sacar lo mejor de sus jugadores. Dio así el Langreo un paso de gigante en su lucha por la permanencia, situándose en una posición balsámica, a diez puntos por encima del descenso.

