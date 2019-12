Bale: "¿Egoísta? Yo juego a mi manera, la gente tiene su opinión"

Desde que a finales de verano en 2013, Gareth Bale se enfudase la camiseta del Real Madrid, el jugador procedente del Tottenham no ha dejado de obtener reconocimientos, que se han visto cumplimentados con cuatro títulos que adornan su vitrina. Aprovechando la nueva semana de trabajo del conjunto blanco, el galés ha pasado por los micrófonos de El Larguero de la SER para compartir sensaciones.

El de Cardiff comenzó recordando su primer contacto con el Madrid, que le llevó a interiorizar el sentimiento por el conjunto merengue: "Mi primera camiseta del Madrid la compré en unas vacaciones en España. Cuando era niño veía mucho fútbol, y el Madrid jugaba fantástico, eran los mejores, y eso me atrajo. Me encantaba ver a Zidane y Ronaldo juntos, era increíble lo que hacían", comenta Bale.

Sus supuestos problemas de espalda

A los pocos meses de su llegada a la capital, Bale se enfrentó a los rumores de que sufría problemas de espalda, que le habrían causado una hernia. El galés sale al paso: "No he tenido problemas de espalda, lo de la hernia no es verdad, todo mentiras. Por eso no trato el tema", comentó el jugador.

Bale, que asegura haber podido jugar con Inglaterra, pero que se siente "orgulloso" de haber elegido hacerlo por Gales, habló de su adaptación a la capital inglesa cuando desembarcó en el Tottenham: "Fue complicado. Lejos de tu familia y amigos, en una ciudad nueva... pero eso me hizo crecer y convertirme en lo que soy actualmente".

Comparado con su desembarco en Madrid, Bale habla de la capital de España como una ciudad "más relajada" en relación a Londres, aunque igualmente su adaptación tuvo que seguir un proceso lento. Esa llegada se produjo tras el interés blanco, que desvela el galés: "Ese año había jugado bien y quería hacerlo en Champions. Si no llegaba con el Tottenham quería hacerlo con un gran equipo, y entonces llegó el Madrid. El resto es historia", asegura el de Cardiff.

Bale, que asegura haber "sufrido" en el verano de 2013 antes de que cristalizasen las negociaciones por su fichaje, cree que le "perjudicó" el que todo se hiciera tan tarde, puesto que no tuvo una pretemporada normal y "lo fui arrastrando" durante los siguientes meses.

Buena acogida en el Real Madrid

Sin embargo, su llegada al vestuario le animó: "Todos me recibieron como uno más, muy bien, con los brazos abiertos. Para mi fue totalmente asombroso". En el vestuario blanco se reencontró con un viejo conocido: "Estuve con Modric cuatro o cinco años en el Tottenham e hicimos una buena relación. Para mi fue muy importante tener un amigo aquí", comentó.

En los últimos tiempos, muchas voces se han alzado contra Bale tildándole de 'chupón'. Bale no les sigue demasiado: "Intento no ver los medios, al no entender demasiado aún me viene bien. Sé que el Real Madrid tiene una presión mediática enorme. Yo solo pienso en mi fútbol, en hacer las cosas bien", desvela el galés, que rechaza la visión de su figura como egoísta: "La gente tiene su opinión. Yo en el campo juego a mi manera, haciendo goles y dando asistencias. La prensa que diga lo que quiera".

El repunte de críticas llegó tras no asistir a Cristiano en una clara acción entre ambos. Bale se desmarca: "No vi a Cristiano, si lo hubiera marcado no se diría nada. Este tipo de cosas son habituales en el campo". El galés afirma no haber hablado nada de esto tras el encuentro con el propio futbolista luso, agregando que "lo que pasa en el campo se queda ahí, no se lleva al terreno personal".

Lo que sí valora Bale es el papel de su técnico, Carlo Ancelotti, que salió al paso para defenderle: "Se lo agradecí, él sabe que cuando estás cerca de la portería quieres marcar, pero no siempre sale todo como planeas". A pesar de los pitos que recibió aquel día por parte del Bernabéu, Bale afirma sentirse "feliz y querido" por el público madridista, asegurando que le "encanta jugar en casa", ya que en Chamartín el respetable les anima a "marcar más goles", que es lo que "me gusta".

Asumir galones

Ahora, sin Cristiano, el responsable de tirar las faltas será el galés. Pero aún con el luso sobre el campo están repartiendo esa suerte: "Antes de los partidos hablamos, normalmente se dedice según si el perfil es bueno para él o para mí", desvela el de Cardiff. Su baja le dará la oportunidad de tener más intentos, y por tanto, de "marcar más goles".

El bajón del equipo tras el parón invernal se ha traducido en una eliminación copera y la imposibilidad de mantener la racha triunfal de victorias y aumentar la diferencia con sus perseguidores en Liga. Bale sabe del bache del equipo: "No sabría decir. Durante la temporada se suelen ver fases, y ahora estamos en una algo peor. Lo importante es encontrar soluciones para que esto no dure más", asegura el de Cardiff.

Los cambios habituales de sistema de Ancelotti, entre el 4-4-2 y el 4-3-3 le mantienen entre la zona de ataque y el centro del campo. Bale sabe que tiene que sacrificarse por el equipo: "Me gusta bajar a ayudar en defensa y luego volver arriba con Cristiano y Benzema. Mi función es la de ir y volver, y me siento cómodo tanto en izquierda, centro o derecha. Lo daré todo por el equipo".

Bale, que valora a sus compañeros ("Todos demuestran un alto nivel, arriman el hombro, y por eso ganamos tanto"), habla sobre el que en los próximos meses se sumará a los entrenamientos, y que a sus 16 años ha acaparado los focos en el inicio del mercado invernal: "Ødegaard entrenará pronto con nosotros, y lo recibiremos con los brazos abiertos".

Para finalizar, Bale dio pistas sobre su futuro, que algunos han ligado con el Manchester United a partir de la próxima temporada: "Con el United no hay nada, no. Estoy muy contento aquí, muy feliz. Me quedan muchos años de contrato y quiero seguir ganando títulos en el Real Madrid".