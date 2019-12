Jito Silvestre: “Ojalá pueda devolver todo el cariño que me transmiten día a día besando más veces este escudo”

No son los números de la temporada pasada, pero, a poco más de un mes de cumplir los 35 años, Juan José Silvestre Cantó sigue siendo indiscutiblemente la referencia en ataque del Sestao River de Ángel Viadero. A pesar de una inoportuna lesión en Fuenlabrada que le dejaba casi un mes en el dique seco, el delantero catalán ha conseguido recuperar su olfato goleador, y con nueve tantos en su haber se confirma con diferencia como máximo goleador de su equipo, a cuatro tantos de diferencia del pichichi del grupo, Iñaki Williams. ‘Jito’, gran profesional en un humilde equipo, fue sin duda uno de los destacados en la meritoria victoria ante el líder Huesca, y, en su lucha personal por seguir batiendo registros, promete seguir ‘dando guerra’ de aquí a final de temporada.

PREGUNTA. Con su segundo gol de 2015 y la primera victoria del Sestao en el nuevo año, al menos termina bien en lo personal y en lo colectivo esta particular cuesta de enero que ha sufrido el Sestao.

RESPUESTA. Pues sí, habíamos perdido en Cuenca y Tudela, y empatado ante el Real Unión en casa, y además veníamos de una racha negativa bastante grande que había arrancado ya el año pasado. Por eso la victoria ante el Huesca la necesitábamos tanto a nivel de clasificación como de ánimo. Ganarle al líder ha sido muy importante para vernos reforzados en todos los sentidos.

P. Hay que hacer hincapié en que además de la dificultad que le estaba suponiendo al Sestao sacar sus compromisos adelante, el reencuentro con la victoria debe saber mejor al ser contra un líder que acumulaba 11 jornadas sin perder.

R. El Huesca es una de las mejores plantillas del grupo, su objetivo ineludible es el ascenso de categoría, y además venían en una racha muy positiva. La verdad es que teníamos ganas de que nos saliera un buen partido contra un equipo de este nivel y estamos muy satisfechos de cómo competimos y, por supuesto, de haber conseguido sacar los tres puntos ante nuestra afición.

P. Fue el del sábado un partido muy sufrido, con un marcador ajustado, y no exento de polémica, sobre todo según se desprende de las duras críticas a la labor arbitral por parte del equipo oscense, que en su web oficial ha arremetido gravemente contra el estamento arbitral, al que acusan tanto de ésta como de su anterior derrota en Las Llanas.

R. Está claro que los partidos en Las Llanas son de mucho contacto, de mucha intensidad y muchas emociones. Es difícil para el árbitro pitar en Las Llanas, y lo digo tanto desde la perspectiva visitante como la de local. Los árbitros al final de temporada equilibran lo que te dan y te quitan en cada partido, y a mí generalmente no me gusta hacer valoraciones sobre ello. Si el Huesca ha creído hacer oportuno hacer estas declaraciones tendrá sus motivos, pero no menos de los que pueda tener en cualquier partido el Sestao, el Barakaldo o el Amorebieta. Todos al final de la competición nos podemos quejar por lo que creemos que nos hayan podido quitar, pero en el fondo no pienso que haya ninguna mala intención en sus errores.

P. Y ya más en concreto, ¿cómo vio Jito desde el campo los controvertidos goles del River, objeto de buena parte de las quejas oscenses, durante y después del partido?

R. Sobre el primer gol, nada más entrar en la portería miré al linier y vi que tenía la bandera levantada, lamentándome de haber anulado el gol por fuera de juego. Hay que reconocer que trata de una jugada muy embarullada, en medio de la lluvia y el viento, y difícil de ver; luego el árbitro nos aclaró que él da gol porque la toca un defensa del Huesca y no nuestro jugador.

En cuanto al segundo tanto, la polémica de la jugada arranca de una falta nuestra que acaba con un jugador suyo en el suelo. Sin embargo un jugador del Huesca, con la ley de la ventaja, sigue la jugada de ataque pero pierde el balón; nosotros al recuperar lanzamos rápido buscando la contra, ya que si ellos no habían tirado el balón nosotros tampoco íbamos a hacerlo. Yo veo que un defensa viene a intentar despejar ese balón largo y que a la vez sale el portero con la misma intención. Presiento que se pueden molestar y me aparto un poco hacia donde pienso que va a parar el balón, con la fortuna de que me cae ahí y me queda franco para tirar a portería vacía.

P. Parece que cada vez que juega contra el Huesca, ‘Jito’ es fuente segura de noticias. La temporada pasada firmó en Las Llanas un histórico ‘poker’ de goles, mientras en El Alcoraz resultaría expulsado en una extraña jugada en la que encaraba solo la meta rival; este curso falló en ese mismo escenario un penalti, algo inhabitual en usted. Para no ser menos este sábado anotaba el gol que a la postre dio la victoria a su equipo, mientras el conductor de una tertulia deportiva radiofónica le tildaba dos días después de jugador ‘provocador, maleducado y antideportivo.’ ¿Qué tiene Jito que decir al respecto?

R. Pues te puedo decir que tengo noticias de esos comentarios porque precisamente mis padres estaban escuchando la radio por esa emisora, y yo siempre hablo con ellos después de cada partido para comentarlo. Ellos tendrán sus motivos para decir lo que han dicho de mí, pero yo no voy a entrar a discutir con los que me descalifican porque tengo la conciencia muy tranquila. Ya llevo muchos años en el mundo del fútbol y la gente creo que me conoce bien: intento dar lo mejor para mi equipo y tratar de conseguir el máximo de goles para que, en este caso el Sestao, vaya para arriba.

P. Sea como fuere sus números son el principal aval de su vasta trayectoria, con 128 goles y más de 300 partidos en Segunda B. Si las estadísticas no mienten, con el del sábado Jito está a un solo gol de igualar a su amigo Paulino, y a siete de Raúl Barrero.

R. Efectivamente, ahora mismo con el gol del otro día llevo 128, el mítico Paulino, gran compañero y gran futbolista, lleva uno más y el récord está en 135. Es una cosa que me hace ilusión: a principio de temporada me dieron los datos y la verdad es que es un orgullo estar entre los mayores realizadores de toda la historia de Segunda B. Ojalá que pueda superar esa cifra para llegar a ser el máximo goleador.

P. En su dilatada carrera Jito ostenta varios records más, como el de ser el mayor anotador de penaltis de la categoría de bronce (31) y el que más hattricks ha conseguido (6). ¿Hay alguna otra marca que ostente usted y de la que ahora no hayamos hecho referencia?

R. No sé, yo me entero de los datos a través de un amigo y de una página de internet, BD Fútbol, y me resulta curioso porque el primer sorprendido en estas cifras soy yo. Sabía que llevaba un buen número de goles después de tantos años compitiendo pero no que estuviese a esa altura; tampoco sabía de tantos penaltis transformados, ni tantos hattricks en toda la historia de Segunda B. Incluso me han comentado que tengo el mejor promedio goleador, con 153 minutos por cada gol, o eso creo recordar. Como decía antes, uno se siente muy orgulloso por ser el resultado de una larga trayectoria con mucho sacrificio, e ilusionado por intentar superar esos números para un nuevo record.

P. Sin embargo para los aficionados actuales del Sestao River, sin duda el dato que más les importe es que su equipo no sabe lo que es perder en cada partido que Jito ve puerta, traduciéndose sus goles en puntos seguros. Las victorias ante Tudelano, Real Sociedad B, Getafe B, Atlético de Madrid B, Las Palmas Atlético y Huesca, así como los empates cosechados ante Rayo B y Real Unión, suponen 21 puntos para sus nueve tantos. ¿Puede estar ahí la clave para que el River se reenganche a una buena racha de resultados?

R. Todos saben que los delanteros queremos marcar, que somos egoístas porque cada gol nos da más confianza, pero al final se trata de ayudar al equipo con tu trabajo. El hecho de que cada vez que marque el equipo haya puntuado es un alivio y un orgullo al mismo tiempo para mí, pero sin olvidar que tenemos que ir paso a paso hasta conseguir los 45 puntos cuanto antes, y, según la fecha que estemos, ver si se puede aspirar a algo más. Competir con los de arriba va a ser cosa muy difícil porque hay una distancia de siete puntos, así que vamos a ir partido a partido por si pudiésemos llegar a los puestos de arriba.

P. Ya que se cita a los aficionados, la grada de Las Llanas sigue rendida a los pies de Jito. El sábado recibió la enésima ovación al ser sustituido a poco del final.

R. Pues sí. Tengo la fortuna de sentirme muy querido en Las Llanas desde el primer momento que llegué. Mantengo una relación magnífica con la afición, con la directiva, con los compañeros, con el cuerpo técnico… Siempre digo que en Sestao me siento como en casa.

P. En ese sentido no puede sorprender el sentido beso al escudo con el que celebró su gol el pasado sábado. ¿Estaba pensado o tenía algún significado especial por algún acontecimiento reciente?

R. No. Es una cosa que me salió de dentro. Todos los jugadores, pero en especial los que quedamos en el vestuario de la temporada pasada, teníamos muchas ganas de romper esa racha y de estar más arriba en la clasificación, y de ahí esa celebración con rabia y con emoción. Como te decía antes, Sestao se ha portado conmigo magníficamente y ojalá les pueda devolver todo ese cariño que me transmiten día a día besando más veces este escudo.

P. Siendo un futbolista tan acostumbrado a marcar y, por ende, a celebrar de forma muy particular y efusiva sus goles, cabe recordar la imagen del penúltimo gol de 2014 que fue a celebrar con los más pequeños de Las Llanas, y más concretamente sus hijas.

R. En efecto, eran mis hijas, que les ha dado últimamente por ponerse detrás de la portería cuando vienen a verme. En casa les había prometido que les iba a dedicar un gol, y en el penalti vi que estaban detrás. Además la casualidad quiso que tirase el penalti hacia el lado donde estaban ellas, porque yo estaba en ese momento concentrado en meterlo. Sin duda es algo especial para mí, un orgullo como padre, el poder dedicarle un gol a tus hijas.

P. La próxima semana el River visita Zubieta para medirse a la Real Sociedad B. Hace ya 11 jornadas de la última victoria verdinegra a domicilio, y para ayudarle en la misión de perforar la portería contraria se da como muy probable el debut de Nacho Rodríguez, nuevo fichaje del mercado de invierno. ¿Qué opina Jito de su nuevo compañero de línea?

R. De momento no son uno sino dos fichajes, contrastados en la categoría. Nacho Neira, al que me he enfrentado muchas veces, es un central duro, fuerte y con mucha experiencia; Nacho Rodríguez es un magnífico delantero, competitivo, con gol, avalado por sus números y con el que me puedo complementar muy bien. Estoy seguro de que nos va a dar un plus de calidad arriba y nos vendrá de maravilla al equipo y a mí en particular.

P. A propósito del mercado de invierno, a punto ya de cerrarse, ¿le ha llegado a Jito alguna oferta exótica como la de la India este verano para lanzarte a su última aventura?

R. No, no. Ya no recibo ni ofertas. La gente sabe que estoy muy a gusto en Sestao, y es casi imposible que cambie de aires. Tengo la vida hecha en Vitoria y Sestao me da todo lo que necesito para seguir siendo feliz. Esa ilusión que me mantiene en el fútbol la tengo aquí y por eso no me veo marchando a otro sitio.