Fede San Emeterio: "Ningún rival nos pasa por encima, podemos competir contra cualquiera"

Fede San Emeterio ha pasado de niño a hombre en pocos meses. A sus 17 años, es uno de los futbolistas habituales y casi imprescindibles en el esquema de Paco Fernández. Su capacidad de sacrificio, casta y entrega ha convertido a este juvenil en uno de los 'iconos' del Racing actual aportando equilibrio y presión en la medular.

Ahora, como no, junto con su hermano Borja, ha recibido la llamada de la selección española para una concentración de mucho nivel: hombres como Marco Asensio, Dani Ceballos o David Concha han acompañado a los gemelos de Herrera de Ibio en los entrenamientos y partidos que han realizado en la Ciudad del Fútbol Las Rozas (Madrid). Allí, tanto Fede como Borja atendían a VAVEL para contar sus impresiones sobre la marcha del equipo verdiblanco y sobre sus sensaciones de forma invidual. Además, también hablaron sobre la llamada de la sub19 y sobre su vida deportiva en conjunto que serán tratadas en otro reportaje más amplio.

P: ¿Qué se siente al recibir la llamada de la selección?

R: La selección es lo máximo que te puede tocar porque debutar con el club está muy bien, con la selección de tu comunidad también pero la selección española es el sueño de cualquier niño desde que empieza a jugar al fútbol

P: Que te llame la selección siempre es especial, pero venir con tu hermano es algo más...

R: Si que venga uno de los dos es alegría que podemos venir los dos, es alegría doble. Es el sueño de cualquier niño y nosotros lo estamos pudiendo cumplir.

P: ¿Cómo esta siendo esta primera experiencia en La Roja?

R: Estamos los dos muy contentos. Aquí esta lo mejor del fútbol base español, son gente de mucho nivel, jugando en Segunda División y en muchos casos destacando en la categoría. En el club hay calidad pero no tanta como aquí ya que somos, se puede decir, unos elegidos.

P: ¿Cómo se vive todo esto en vuestra familia?

R: Están muy orgullos de nosotros y muy contentos. Ellos también hacen muchos esfuerzos, como puede ser el llevarnos y traernos de entrenar todos los días. Es una alegría inmensa para ellos que podamos estar en el primero equipo del Racing y venir a la selección.

Sobre el Racing: la permanencia como objetivo

P: El Racing acaba la primera vuelta fuera del descenso pero la derrota ante el Girona vuelve a meter al equipo en puestos de peligro. ¿Cómo afrontáis esta segunda vuelta?

R: La primera vuelta ha sido un poco loca, por cosas que han pasado que quizás nos ha llevado por otro lado pero al final se cumplió el objetivo que era acabar la primera vuelta fuera del descenso. En esta segunda vuelta también va a ser complicada porque la situación del club hace pensar quieras o no en otras cosas pero lo que esperamos nosotros es acabar fuera del descenso que es el objetivo que nos hemos marcado al inicio de la temporada y esperamos conseguirlo.

P: ¿Cuál es la mentalidad del vestuario en estos momentos de cara a la segunda vuelta?¿Qué cuentas hacen?

"Tienes que jugar cada partido como si fuera el último"

R: Hacer cuentas es lo peor que puedes hacer. Tienes que jugar cada partido como si fuera el último. Como dice el Cholo “partido a partido”, que ahora se ha puesto de moda. Y es que es verdad. Si piensas más allá te cargas el partido que estas jugando y ya no te vale de nada los próximos.

P: Vienen una serie de partidos complicados para el Racing (Valladolid, Las Palmas) pero antes el partido ante el Mirandés. ¿Ven ese encuentro como una final?

R: Si es verdad que ahora nos vienen unos partidos muy duros con gente de arriba y el Mirandés quizá es el más flojo, entre comillas, porque también está arriba y si ganamos sería una forma de afrontar los partidos anímicamente muy bien porque las victorias siempre te ponen arriba. Quizá el partido ante el Mirandés es importante por eso, para que afrontemos los próximos partidos con más tranquilidad.

P: Desde fuera el juego del Racing se ve plano, en ocasiones inofensivo para el rival. ¿Sirve con estar serios y arropados atrás para salvar la categoría o hay que dar un pasito adelante en esta segunda vuelta?

"Tenemos fallos muy graves y nos cuestan muchos puntos"

R: Yo creo que igual el juego del Racing es muy vistoso pero también hemos demstrado en partidos como ante el Recre, Osasuna... en la primera vuelta, que tambien estando juntos, bien colocados y ordenados atrás, que no te hagan goles y después nosotros vamos a tener ocasiones. Ese estilo puede servir porque ya lo hemos demostrado en partidos anteriores.

P: Pero al final los errores os están condenando...

R: Esa es la clave. Quizá cometemos más errores de los habituales, y yo me incluyo en ellos, porque todos fallamos. Es verdad que cada vez que fallamos son muy graves y nos cuestan muchos puntos porque see stá demostrando que si conseguimos mejorar esos errores vamos a conseguir más puntos.

P: Viendo la primera vuelta, ningún equipo ha sido tremendamente superior al Racing, salvo algunos como Valladolid o Betis. Prácticamente nadie ha sido muy superior al Racing. Esto, ¿les da esperanzas?

"Podemos competir con cualquiera"

R: Claro, los partidos en los que más goles nos han metido han sido ante Betis y Valladolid, con dos goles de diferencia. En los demás prácticamente hemos estado mano a mano hasta el minuto final, hemos perdido por solo un gol. Eso es esperanza para nosotros porque ningún rival nos pasa por encima y podemos competir contra cualquiera. Eso dice que tenemos buen equipo y podemos competir con cualquiera.

Contento con el apoyo del míster y con su labor en el campo

P: Debutó el año pasado en medio de una atmósfera especial, euforia por la Copa, el plantón, la entrada del nuevo consejo...¿Cómo recuerda aquellas semanas?

R: Para mí fueron unas semanas que me tocaron vivir en estado de shock porque yo debutaba. El partido de Almería le ví en casa en la ida y en la vuelta ni mucho pensé que me podía convocar y me convocó. Fue muy especial para mí. Luego el partido de Copa ante la Real Sociedad con el plantón y todo... Fue una semana un poco rara pero necesaria para el futuro del Racing, porque sino estaría acabado, estaría muerto.

P: Tras debutar el año pasado, ¿qué siente al ser uno de los jugadores indiscutibles o al menos importante para Paco Fernández?

"Sin la confianza de Paco no estaría aquí"

R: Todo ha ido muy rápido. El año pasado debuté y ni me lo imaginaba. Este año hice la pretemporada bien y por suerte Paco confía en mí más de lo esperado por cualquiera. Así que muy contento porque estoy jugando muchos partidos en Segunda con 17 años y se lo tengo que agradecer porque sin su confianza no estaría aquí, ni mucho menos.

P: ¿Qué es lo que le dice el entrenador?¿Le da confianza, algo en especial?

R: Paco es de esos hombres que sin decirte nada ya te transmite todo. Sobre todo antes de los partidos me da mucha confianza, me dice que esté tranquilo, que juegue como en el juvenil, como yo sé y por lo que estoy ahí y que demuestre sobre el campo.

P: En pretemporada veíamos a un Fede como eje organizador del juego del equipo, el encargado de iniciar y canalizar la posesión. Con el inicio del año hemos visto una readaptación de su juego, más defensivo, todoterreno, de lucha... ¿Cómo ha sido esa adaptación?

R: Las pretemporadas son para probar cosas. Hubo partidos en los que sí es verdad que tuvimos más el balon pero la Segunda es una categoría muy 'perra' en la que igual te conviene no cometer fallos con el balón que fallar y que te cuesten goles. Entonces también hay que adaptarse al sistema que planteamos y si tiene resultado cualquier sistema nos vale.

P: Ha tenido diversos compañeros en el centro del campo (Soria, Andreu, Granero...). ¿Con quién se ha sentido más cómodo?

R: Es verdad que he tenido varios compañeros durante la temporada. Cada compañero tiene sus virtudes y sus defectos así que no me decanto por ninguno. Los tres son grandes jugadores, por eso están en el Racing. Con el que me ponga el míster, o si decide quitarme y poner a otros compañeros... será lo mejor para el equipo.

P: Y en su rol puntual como lateral, ¿cómo se encuentra?

"Siempre lo voy a dar todo en cada partido"

R: El lateral no es una posición que me entusiasme porque yo prefiero jugar por el centro, de medio o central, pero yo soy un jugador muy polivalente. Con tal de jugar, juego de lo que sea. Soy un jugador que no voy a quejarme nunca por jugar de lateral porque aunque no sea mi posición lo voy a dar todo como lo doy en cada partido.

P: Llama la atención la calidad de los canteranos que estáis en el primer equipo racinguista. ¿Se está haciendo un buen trabajo de cantera o es simple casualidad?

R: No sé si será casualidad o no pero se demuestra año tras año que en la cantera del Racing tiene jugadores que pueden llegar muy lejos. El trabajo de base es estupendo, tenemos entrenadores que son los mejores de Cantabria. Año tras año van saliendo jugadores y yo creo que la cantera cántabra es para apostar por ella porque sin duda ha demostrado que tiene nivel.

El futuro, la ampliación, Hacienda...

P: ¿Cómo se lleva todo el asunto del futuro del Racing dentro de un vestuario más o menos joven como el del Racing?

R: Hay de todo en el vestuario, tanto jugadores jóvenes como veteranos. Los jóvenes estamos un poco desconcertados porque no hemos vivido nunca una situación como esta, ni parecida. Pero bueno, los mayores aportan ese grado de experiencia y de tranquilidad, que nos transmiten a nosotros, los capitanes sobre todo. Pero ahora mismo no pensamos mucho en ello porque tampoco sería bueno para el equipo y esperemos que todo se solucione. Con la nueva directiva que lleva ya un año, parece que las cosas van a mejor y esperemos que todo llegue pronto a un buen final.

P: ¿Qué les transmiten desde el club?

R: Con los jugadores no tienen mucha charla pero con los capitanes hablan a menudo y los capitanes son los representantes del vestuario. A ellos les transmiten tranquilidad, están llevando negociaciones con Hacienda y también que no nos agobiemos y que no pensemos mucho en ello. Pero también hay que estar atento porque es nuestro futuro y el del Racing y queremos que todo se solucione.

P: En estos momentos de incertidumbre hacia el futuro, ¿qué representa Paco en la unión de la plantilla?

R: El año pasado, con todo lo que pasó, el vestuario se mantuvo como un bloque y eso es lo principal. Eso es mérito de los capitanes y del míster sobre todo. Tras todos esos problemas otro vestuario cualquiera se hubiera derrumbado pero el nuestro sigue ahí. También por el grupo que somos, yo creo que hay gente espectacular y eso es lo principal en un equipo. Lo que tenga que venir vendrá y esperemos que sea bueno.

Fede de forma distendida...

P: ¿Cómo se define como fútbolista?

R: Físicamente, tanto Borja como yo, somos muy fuertes y jugando somos muy 'chapas' que nos pegamos al rival y si hay que ir veinte veces a por el balón vamos aunque se vaya fuera. Nos gusta luchar hasta el último minuto y dejarnos la piel sobre el campo por el Racing que es el club de nuestra vida. Técnicamente soy un jugador que con el balón no me complico, pero si hay que ir para arriba se va.

P: Todo jugador joven tiene una figura deportiva en la que fijarse. ¿En quién se fija usted?

R: En mi caso, me ha tocado vivir la generación buena del Barça y la Selección y yo creo que el pilar clave era Puyol. Transmitía una garra y una fuerza... mientras los otros eran más técnicos, él lo daba todo en el campo. Ha sido un jugador muy importante para mí.

P: ¿Qué se siente a pie de campo con la afición, la gradona animando y jaleando a su equipo sea cual sea la circustancia o el marcador?

R: Es lo máximo. Ves a equipos que van en play-off y les pitan desde la grada. Y nosotros que estamos luchando como perros y que desde la grada te den todo el apoyo del mundo... la gradona siempre está ahí. Que te coreen y que canten tu nombre es lo máximo porque tu has estado en esa grada y has coreado también a otra gente y que te lo hagan ellos es impresionante. No hay palabras.

P: Para acabar, un deseo deportivo para este 2015.

R: Yo creo que la permanencia sería lo más importante porque es el club de nuestra vida, el club al que amamos y si por desgracia acabamos bajando pinta muy mal la cosa. Entonces yo creo que la permanencia, para que se solucione el problema que tenemos, sería el mejor regalo de 2015.