Un desértico mercado invernal

Dicen que el rumor es la antesala de la noticia, pero esta vez no se ha cumplido en el Athletic. Durante el mes que ha estado abierto la posibilidad de hacer refuerzos en el club, algunos han sido los nombres que han sonado para que terminaran en el club rojiblanco, pero al final ninguno de ellos lucirá la elástica del Athletic. Los de Ernesto Valverde deberán hacer frente a los meses de competición que quedan sin ellos y sin Kepa ni Erik Morán, que han salido cedidos en este mercado.

Illarramendi y Ander Herrera, los sonados

Dado el reducido nicho de mercado en el que puede actuar el Athletic, los futbolistas con los que se podía reforzar el conjunto bilbaíno se podían contar con ambas manos, no más. Monreal sonó en un principio, pero lo hizo de soslayo, como aquel sol que calienta pero no demasiado, porque el Arsenal enseguida cerró la puerta de salida para el defensa navarro.

Con él como jugador descartado, un guipuzcoano entró en liza: Asier Illarramendi. En este caso, fue un mes de enero lleno de rumores. Tan solo Ancelotti, en una rueda de prensa, afirmó que el Athletic había hecho una oferta por él, pero que el jugador estaba cómodo y contento y que iba a continuar en el Real Madrid, y así fue. El centrocampista guipuzcoano, que apenas cuenta con minutos en el club blanco, seguirá en Madrid, y no será jugador rojiblanco.

Él no lo hará, pero tampoco otro centrocampista. Parecía que los rumores y las noticias sobre el fichaje o la cesión de Illarramendi ocultaban una gran operación de la directiva de Josu Urrutia y Ander Herrera, de forma tímida, salió a la luz. No tenía la misma fuerza que el jugador del Real Madrid, pero hasta el último momento pudo hacer su segunda etapa en el Athletic. Hasta el último instante, el jugador bilbaíno tuvo la pelota, nunca mejor dicho, en su tejado, pero no dio un paso al frente y decidió seguir en el Manchester United, a pesar de que no es uno de los jugadores referentes en los esquemas de Van Gaal.

El Athletic seguirá vivo en tres competiciones con una plantilla sin cambios

Por unos motivos u otros, el Athletic vuelve a cerrar un mercado invernal sin incorporaciones. Desde que Urko Vera reforzara la plantilla del Athletic en enero de 2011, el conjunto rojiblanco ha terminado la temporada igual que la comenzó en verano, sin fichajes invernales que tanto ayudarían a los actuales jugadores.

Con una campaña complicada a pesar de estar vivo en tres competiciones, el Athletic deberá dar alegrías, no sufrir hasta el final con la plantilla que hay. Para algunos será una plantilla corta, para otros tal vez una plantilla mal gestionada, en la que apenas existen rotaciones y en la que apenas Valverde da oportunidades para que todos los jugadores tengan minutos y demuestren de qué son capaces.

Kepa y Morán, los cedidos

Tampoco el conjunto rojiblanco se ha reforzado con los jugadores que estaban cedidos en los distintos equipos de la Liga Adelante. No ha habido movimientos en el sentido de entradas, pero sí de salidas. El primero en hacer las maletas fue Kepa Arrizabalaga El portero que militaba en el Bilbao Athletic abandonó la entidad a principios de enero rumbo a la Ponferradina y ya ha disputado algunos encuentros con el conjunto leonés y ha sido decisivo en algunos encuentros.

Más tiempo tuvo que esperar Erik Morán. Hasta el 29 de enero, el mismo día que el Athletic logró el pase a semifinales de la Copa el Rey, no se hizo oficial que el jugador portugalujo salía cedido al Leganés hasta final de temporada. Ernesto Valverde, en la rueda de prensa posterior al encuentro, dijo que era una buena oportunidad para el futbolista, y que estaban ultimando la cesión de otro jugador.

Sin embargo, cuando se cerró el mercado, no se produjo tal cesión y los jugadores que estaban en el Athletic después del encuentro contra el Málaga en Copa del Rey, continuarán siéndolo hasta junio. Tal vez sea una plantilla corta, de la que no se saca todo el potencial que hay o que se necesita, pero ya no hay vuelta atrás. El tiempo dirá si los aficionados y la familia rojiblanca se acuerdan de este mercado o si por el contrario no hace falta porque la situación la encauzarán los actuales jugadores del Athletic.