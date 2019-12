Bruno: "Tenemos que mirar partido a partido"

Tras el acto Del Cole al Fútbol donde tres integrantes de la plantilla verdiblanca hacían las delicias de los colegiales del colegio Pablo VI de la capital hispalense, el zaguero Bruno González era el jugador encargado de analizar el devenir de la entidad verdiblanca.

Su ausencia en la sesión matinal ha arrojado dudas en torno a su participación el próximo domingo, que el propio jugador se ha encargado de disipar: "Solo eran una pequeñas molestias. Como hoy el entrenamiento era un poco más exigente, hemos decidido estar en el gimnasio. Esta tarde iré a tratarme de nuevo con los fisioterapeutas. Mi baja de hoy era para evitar riesgos porque era una sesión más física que otra cosa. El jueves volveré con el equipo con total normalidad", aclaraba.

"Tengo más miedo a los de abajo que a los de arriba"

El empate a uno en Soria es algo que no contentó al plantel, sin embargo, el isleño insta a seguir creciendo partido a partido: "Hay que pensar en el domingo que nos jugamos otros tres puntos. Tenemos que quedarnos con ellos sí o sí. En el momento supo a poco el punto de Soria porque somos ambiciosos y siempre queremos ganar. Eran circunstancias complicadas, pero tuvimos nuestras ocasiones. No las supimos materializar, además de que era un campo difícil y un rival complicado que también tiene sus armas. A final de año el punto lo valoraremos como positivo. Ahora mismo no nos sabe tan bien, pero ya hay que pensar en el domingo".

Por delante llega un calendario ante conjuntos de la parte alta de la tabla, aunque Bruno explicaba que rivales le dan más 'miedo': "Lo importante es el partido del domingo y luego el siguiente. No miro la clasificación. En la segunda vuelta tengo más miedo a los de abajo que a los de arriba. Los de abajo se juegan la vida para no descender y salir del fútbol profesional, así que creo que es hasta peor. Está todo muy igualado. Tenemos que mirar partido a partido y no desgastarnos en pensar más allá".

Su buen estado de forma sitúa al insular como uno de los mejores jugadores en rendimiento. Sobre su crecimiento, apuntaba: "Soy joven e intento aprender todos los días del míster, de los compañeros y de las situaciones que se dan en el campo. Esperemos que pueda seguir mejorando por el nivel del Betis y que a final de año todos estemos contentos y seamos mejores en Primera División".

La llegada de Héctor Rodas, que competirá por un puesto en el centro de la zaga, es algo que no inquieta al ex del Tenerife: "Hay compañeros que salen y otros que llegan. Héctor es muy buen chico, no voy a descubrir yo su currículum. Ahí están sus números, si ha venido al Betis es porque tiene calidad para jugar aquí. En los dos entrenamientos que he estado con él le he visto buenas condiciones. Seguro que va a sumar".

De cara al compromiso ante la Ponferradina, el defensor confía en conseguir los tres puntos más allá de revertir la diferencia de goles entre ambos equipos: "Al final esto es tan largo, que hablar con el goal average con uno y con otro no vale de nada. Si tenemos la posibilidad de ganárselo el domingo a la SD Ponferradina, bien, pero si no, con ganar el partido nos vamos contentos. No vamos a tener que mirar el goal average con nadie si ganamos el partido. Hay que estar tranquilos y pensar solo en el domingo, lo demás no vale para nada", apuntillaba.

Y es que la derrota sufrida en la primera vuelta en El Toralín por 4-1 escoció al vestuario. Sobre una posible revancha, deslizaba: "Hace mucho tiempo de eso, no podemos estar pensando en lo que pasó. No podemos permitir que vuelva a pasar eso en ningún campo. Más allá de revancha, tenemos que ganar los tres puntos porque estamos viendo que los de arriba no aflojan".