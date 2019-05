Colunga: "Solo me quería ir al Granada"

El delantero Adrián Colunga asistió por primera vez a una rueda de prensa como jugador rojiblanco y dejó claro que "le debía una a Quique Pina" y que "el interés del Granada venía desde tiempo atrás".

"Pina me pretendiò hace tiempo y en cuanto se dio la oportunidad le dije a mi club que solo me iba a venir al Granada y eso lo saben Quique y Juan Carlos" "No contemplaba volver a España porque en Inglaterra las cosas me iban bastante bien pero allí echaron al entrenador y cuando se cambia de entrenador se comienza otro proyecto deportivo. Yo estaba jugando, estaba contento pero allí el fútbol funciona de manera diferente a como lo hace en España. Me salieron varias opciones y entre ellas la oportunidad de Granada. Yo ya lo tenía un compromiso con Quique Pina y la verdad es que no lo dudé", comentaba el delantero tras la oferta que le llegó desde Granada. "A Quique le debía una. Sé que me pretendieron antes y en esto del fútbol el futbolista decide poco y en cuanto se dio la oportunidad dije que solo me iba a venir a Granada y eso lo saben Quique y Juan Carlos. Mi anterior club se portó muy bien porque aunque les podría haber interesado que siguiese jugando en Inglaterra me dieron libertad para firmar por el Granada y aquí estoy", afirmaba Colunga.

"Soy un jugador de ataque asi que me da igual donde me ponga el mister". En cuanto a su rol dentro del campo, el delantero tiene claro que le da igual la zona porque sabe jugar en cada una de las posiciones de ataque. "Soy jugador de ataque. He jugado tanto en banda, como de mediapunta y de delantero. No me considero un delantero de estar ahí en el área porque he jugado en varias posiciones pero bueno, ya hablaremos con el míster y que me ponga donde él quiera. Yo vengo a ayudar y lo que necesite el míster se lo voy a dar. Vengo a trabajar y a darlo todo y al final es el míster el que decide"