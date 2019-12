Javi Varas: "La mejor manera de olvidar el partido ante el Lugo es con tres puntos en Santander"

El cancerbero andaluz, hablaba de su estado de salud tras sufrir una leve gripe que le apartó del equipo durante un día: “Por suerte ha sido solo un día, el frío nos afecta a todos y ya pensando en el partido del sábado y recuperado. Pienso que ha sido más un enfriamiento que una gripe. La segunda parte (del partido ante el Lugo) no participé mucho, por la noche lo pasé mal, pero ayer ya estaba bien”.

Y continuaba la comparecencia hablando sobre el frío que azota no solo a Valladolid, sino al resto de España: “Hoy ha sido un día duro, pero se esperaba que hiciera esta temperatura. Es difícil entrenar en estas condiciones pero hay que adaptarse lo máximo posible”.

Tras el decepcionante empate del pasado domingo ante el Lugo, a Javi Varas se le veía confiante y afirmaba que el equipo está: “Con ganas de que llegue el sábado e ir a por los tres puntos a Santander. No contábamos con sacar un empate en casa. En casa nos gusta sacar los tres puntos pero el Lugo se encerró muy bien y concedió muy pocas ocasiones. A la contra, incluso, tuvieron las suyas y se nos marchó el partido. No hay que mirar atrás, hay que pensar en Santander, esto no para. Quedan muchas jornada todavía y la mejor manera de olvidar el partido ante el Lugo es con tres puntos en Santander”.

Sobre el posible mal estado de Los Campos de Sport del Sardinero, debido a las lluvias que se han producido a lo largo de la semana en la capital cántabra, también opinaba el andaluz: “Habrá que adaptarse. Fuimos a Llagostera, hacía viento y el campo estaba duro. Fuimos a Mallorca y también hacía viento y ahora nos toca agua, toca adaptarse. Cuanto más nos quejemos, más tardaremos en adaptarnos a la superficie y el rival va a estar en las mismas condiciones”.

También daba su parecer sobre los últimos fichajes, recién aterrizados en tierras pucelanas: “De Hernán Pérez ha sido el primer día que entrena, le conocía de su época en el Villarreal, un futbolista que viene bien porque lleva tiempo entrenando y todos conocen sus condiciones. Y Tulio, no venía compitiendo, estaba entrenando en Brasil y no tengo muchas referencias de él, pero está entrenando bien, no he hablado con él, no sé cómo se encuentra, pero no ha parado de entrenar durante este tiempo”.

Además habló de Raúl Fernández, su suplente: “Le conocía de su época en el Athletic. Es un hombre joven y está entrenando con la máxima humildad, y puede aportar mucho al equipo”. Al final no dudaba en afirmar que los fichajes habían sido buenos: “Los resultados tienen que decir si han sido buenos o malos pero es cierto que ha venido gente de calidad, importante y con ganas de dar un salto de calidad, luego los resultados son los que mandan y dirán si eran buenos refuerzos”.

Y finalizaba la rueda de prensa afirmando que no preocupa estar en la actualidad fuera delos puestos de ascenso directo: “Preocupan cuando sea la última jornada y miremos en la posición que estamos. A día de hoy solo preocupa ganarle al Racing, solo eso” y se mostraba satisfecho por el hecho de ser menos protagonista que jornadas atrás en el transcurrir del partido: “Mejor, cuanto menos participe y más destaque la gente de arriba. Por suerte estoy participando poco últimamente”.