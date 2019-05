Yo jugué en el Real Zaragoza: Ander Herrera

Ander Herrera entró en las categorías inferiores del Real Zaragoza con 12 años siendo nombrado mejor jugador del Torneo de Brunete en 2001. Comenzó a jugar en el equipo de su escuela a los cinco años y después entró a formar parte del U.D. Amistad.

Real Zaragoza: de canterano a jugador indispensable

En la temporada 2008/2009 se incorporó al Real Zaragoza B y alternó los entrenos del filial zaragocista con los entrenos de la primera plantilla hasta que el 1 de febrero de 2009 debutó en La Romareda ante el Levante con el número 34 a la espalda, logrando la victoria del conjunto maño por dos goles a uno. Desde ese día, el canterano fue fijo en las convocatorias y el juego del Real Zaragoza cambió. Con solo 18 años se convirtió en el estandarte del equipo aportando frescura y acumulando protagonismo partido tras partido siempre con humildad y zaragocismo.

En una entrevista al Diario As, Herrera comentaba esto: “Llegué a Zaragoza con cuatro años y desde los seis no he faltado al campo salvo por compromisos con mis equipos. He vivido dos descensos, un ascenso, dos Copas, una Supercopa... Se forja un zaragocismo que, pese a no ser de aquí, lo siento muy dentro.” El 2 de mayo de 2009 marcaba su primer gol con el Real Zaragoza en La Romareda ante el Tenerife, finalizándose el encuentro con empate a uno. Esa temporada, el Real Zaragoza logró el ascenso a primera y Ander firmó su primer contrato profesional con el club aragonés por cuatro temporadas, de las cuales solo jugaría dos.

Su debut en Primera llegó el 29 de agosto de 2009 en La Romareda ante el Tenerife, con el dorsal 8 a la espalda en lugar del 34 de canterano, dando el pase de gol a su compañero Javier Arizmendi y consiguiendo los tres puntos al final del encuentro. Las dos temporadas que Ander disputó con la camiseta blanquilla no son recordadas por nadie como las mejores, pero eso no impidió que el jugador siguiese demostrando su calidad. Asumió gran parte de la responsabilidad del equipo sacándolo adelante con muy buena actitud y creyendo siempre que las cosas irían a mejor.

El esfuerzo tiene recompensa: Selección sub-21

Debido a su gran actuación en el equipo, Ander se dio a conocer y el seleccionador nacional sub-21 Luis Milla le convocó en varias ocasiones con la selección española. Siendo jugador sub-20, el zaragocista participó en varios trofeos internacionales como los Juegos Mediterráneos y el Mundial de Fútbol sub-20 en 2009. Más adelante, en 2011, participó en la Eurocopa sub-21 marcando dos tantos, quedando España campeona de Europa sub-21. Consiguieron clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero cayeron eliminados en la fase de grupos.

Los rumores que decían que el Arsenal y el Athletic de Bilbao querían ficharle comenzaron a expandirse, hasta que el 7 de febrero de 2011, el Athletic hizo oficial el fichaje de Ander Herrera para las temporadas 2011-2012 a la 2015-2016, con una cláusula de rescisión de 36 millones de euros para las tres primeras temporadas y 40 millones de euros para las dos últimas. Con el dinero de su fichaje, el Real Zaragoza tapó muchos agujeros abiertos dada su mala situación económica. Ander Herrera se despidió tal y como él quería: dejando al Real Zaragoza en Primera División. “Deseo que permanezca en Primera durante muchísimo tiempo y estoy seguro de que, si la gente se vuelca, como ha ocurrido esta temporada, no debe jugar en Segunda nunca más” decía en una entrevista a El Mundo.

“Me voy a un gran club porque de Zaragoza no me iría a cualquier sitio”

Vuelta a su ciudad natal

El 1 de julio de 2011 se incorporó oficialmente a la plantilla del Athletic a las órdenes de Marcelo Bielsa. Bajo el dorsal número 21, en las tres temporadas que jugó con el equipo vasco, Ander consiguió llegar a dos finales importantes, ambas en 2012, siendo subcampeón en Copa y subcampeón en Europa League. Tan solo estuvo apartado del terreno de juego cinco semanas a comienzos de la temporada 2012/2013 por una lesión en el pubis.

A pesar de jugar en Bilbao, Ander seguía pendiente de la trayectoria que llevaba el Real Zaragoza, mostrando su preocupación por el equipo de su niñez y convirtiendo cada Real Zaragoza-Athletic de Bilbao en un partido especial. En el último partido que disputó en la Romareda con el Athletic, demostró con sus declaraciones al programa La Jornada, de Aragón TV, que todavía quedan jugadores que sienten cariño por el club maño: “Contento por mi equipo, pero triste por el Real Zaragoza. Más allá de lo deportivo, el Real Zaragoza duele (…) Todos los que somos zaragocistas hemos vivido otro Real Zaragoza. Como dijo mi capitán Alberto Zapater: 'El Real Zaragoza será lo que quiera su gente'”.

Con la camiseta rojiblanca, Herrera disputó un total de 94 partidos en Liga, 17 partidos de Copa y 17 de Europa League, marcando 11 goles en total. En junio de 2014 dijo adiós al Athletic para comenzar una nueva aventura fuera de la Península Ibérica.

Manchester United F.C.

El 26 de junio del 2014 la Liga de Fútbol Profesional certificó que Ander Herrera fichaba por el Manchester United tras depositar los 36 millones de su cláusula de rescisión. El Real Zaragoza se llevó de este fichaje 1'4 millones de euros.

Ander tuvo un buen comienzo en el club inglés. Debutó ante los LA Galaxy de Los Angeles ganando por un contundente 0-7 y siendo MVP del encuentro tras llevarse el 88% de los votos. Hasta la fecha, el canterano del Real Zaragoza lleva disputados 12 partidos en liga con dos tantos anotados y está teniendo muy buenos resultados en la FA Cup, habiéndose metido en octavos tras ganar al Cambridge por tres goles a cero. El jugador busca poco a poco hacerse un hueco en el once inicial. Desde que comenzó la Premier, Ander solo ha sido titular en seis partidos pero eso no le hace perder las ganas de seguir esforzándose: "Cuando el entrenador me pida que ayude al equipo por supuesto que estaré preparado" declaró en el diario inglés The Guardian.

Ya sea en Zaragoza, Bilbao o Manchester, Ander Herrera siempre tendrá un hueco en su corazón para el equipo que le vio crecer y le formó como futbolista, al igual que los zaragocistas le estarán agradecidos siempre por haber demostrado tanto amor por un equipo y unos colores, y haber aportado luz cuando lo único que se divisaba era oscuridad.