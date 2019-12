Pepe Mel: ''El choque ante la Ponferradina supone afianzarnos''

Pepe Mel ha comparecido este viernes en rueda de prensa, previa al choque del domingo ante la Ponferradina. Enfrente, un equipo de playoffs que goleó al Real Betis en la ida. No hay que fiarse un pelo: ''Es cierto que el resultado de la primera vuelta fue la primera bofetada al Real Betis. Yo estaba fuera y, visto desde ahí, parece que es donde a lo mejor empezaron los problemas. Son tres puntos importantes ante un rival de puestos de Playoffs, con jugadores interesantes que están capacitados para ganarle al Real Betis. Es un partido que nos tiene tensionados''. Además, el técnico madrileño repasó otros temas de actualidad en Heliópolis.

En primer lugar, cuestionado sobre la titularidad o no de Kadir, resta importancia al asunto. El argelino viene de la Copa África 2015: ''Lo que fuera o dejara de ser antes de llegar yo no me importa. Para mí lo importante es a partir de ahora. Es un buen jugador y no sabemos si estará de inicio o no en este partido, pero será un jugador que va a ayudar al Real Betis seguro''. Respecto a Rubén Castro, que saldrá de inicio sí o sí el domingo, prefirió no hablar de sus temas extradeportivos. La Fiscalía, la posible cárcel y demás. El canario está bien. ''Él no trasmite ninguna preocupación o que ese problema le condicione para hacer su trabajo, lo demás hay que tratarlo con la naturalidad que merece. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que él esté bien y centrarnos en el trabajo del día a día. No soy procurador ni abogado, soy entrenador y lo que me inquieta es que Rubén Castro pueda jugar el domingo. Soy amigo de Rubén Castro y espero que siga actuando como lo hace en el plano deportivo'', confesó.

Concentrado en la victoria

La cita del domingo invita a pensar en lo que se viene encima. La 'Ponfe' es un rival directo en la pelea por el ascenso. Eso dice la clasificación. ''El partido es importante por lo que supone, afianzarnos en una zona importante, y no miramos más allá del siguiente encuentro. El mes de abril demuestra que es muy importante. El futuro cercano son partidos importantes y trataremos cada choque individualmente. Lo importante es llegar colocados como estamos ahora en el mes de abril. El partido del lunes ante el Zenit St. Petersburg es bueno jugarlo para aquellos que no lo hacen habitualmente. Los titulares ante la Ponferradina no jugarán obviamente, eso lo sabe ya Villas Boas, pero tendrán al mejor Real Betis delante'', comentó.

El choque del domingo trae algunas posibles ausencias. Xavi Torres y Bruno son dudas, más el segundo que el primero. ¿Llegarán?: ''Xavi Torres entrenó normal ayer en el Estadio y hoy, y no habrá problemas, nos preocupa más Bruno. Mañana veremos si está apto pero da todos los síntomas para que esté el domingo''.

No estará, seguramente, el fin de semana, pero su calvario está a punto de terminar. Vadillo se quiere subir al barco: ''De Álvaro Vadillo todavía no sabemos si será del partido del domingo o del lunes, pero en uno de los dos va a jugar seguro''.

Por último, Pepe Mel habló del horario del partido ante el Girona, que coincide con la Maratón de Sevilla. ''Creo que este problema ya lo sufrimos hace años, la Maratón no se cambia y las televisiones no cambian ni de fecha ni de hora. El Real Betis estará preparado para cualquier contingencia pero a día de hoy, el Real Betis - Girona se jugará el domingo a las 12:00 horas'', finalizó.