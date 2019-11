Una pareja de baile para Sergio Álvarez

El pasado sábado, el centrocampista Nacho Cases vio la quinta amonestación esta temporada por lo que se perderá el partido del domingo frente el Albacete. No se daría tanto bombo al asunto, si no se tratase del único organizador del equipo. Un hombre con un peso importante en el juego y titular indiscutible. Con la baja segura de Rachid por lesión, el que, a priori, estaba llamado a ser el relevo en el centro del campo esta temporada, las variantes son muchas, pero, realmente, ¿con quien estaría mejor compensado el equipo?

Alex y Mandi, toman la delantera

Este peculiar casting comienza con Alex Barrera. En circunstancias normales, el de Viella sería el recambio natural del gijonés, en un puesto donde ya jugó acompañando a Nacho y Sergio la pasada temporada en varios partidos. Una de las ventajas que tendría la sociedad Sergio-Álex es que son viejos conocidos y sería una continuidad de su estancia en el filial rojiblanco, donde ambos destacaron como pareja de mediocentros antes de dar el salto al primer equipo. Otro punto a su favor es que es un jugador que le gusta llegar desde la segunda línea para sumarse al ataque, un factor interesante ante la baja efectividad de los delanteros rojiblancos. Por contra está que la participación de Álex está temporada está siendo testimonial y está sin ritmo de competición, aunque esto último parece importar poco para el Pitu ya que hace unas jornadas alineó a Isma López en las mismas circunstancias y el experimento salió notable.

El siguiente nombre que sale a la palestra es el de Mandi. Parece que es el jugador con más papeletas para sustituir a Nacho en esta jornada. Con la entrada del canario al once, Sergio sé vería desplazado a ocupar el rol de Cases y Mandi el de Sergio. Un jugador bastante físico y que llegó a jugar de central en este equipo debido a su envergadura y el poco toque técnico que tiene. Con la lesión de Rachid, el Sporting cerró la puerta de salida para Mandi, dejándolo como tercer hombre para la media, según palabras de Abelardo. El sábado pasado disputó sus primeros minutos de la temporada, por lo que el técnico dejó abierta la puerta de la titularidad para Mandi, sabiendo que puede ser un buen aliado para frenar las posibles contras del equipo manchego.

Abelardo podría tirar de jugadores polivalentes y con más minutos

Otro de los posibles candidatos a ocupar el sitio del 10 es Carmona. El balear podría verse desplazado al centro del campo para distribuir el juego rojiblanco. Está disfrutando de su mejor temporada en el club desde su llegada y esto hace que esté más que nunca implicado en la faceta defensiva, donde lleva recuperados 95 balones y ha convertido la banda derecha en un seguro junto su compañero Lora. Un punto a su favor es qué ya conoce el puesto, ya que jugó ahí antes de su llegada a Gijón. Jugador técnico y y que supliría la baja de Cases siempre qué Juan Muñiz se recupere y ocupe la banda que dejaría desierta el balear.



Una opción que no se descartaría sería mover a Juan Muñiz al centro creativo y dejar a Carmona en el extremo. El joven jugador rojiblanco también jugó en este puesto más veces y la indudable capacidad técnica, capaz de poner el balón donde pone la mirada, haría de este cambio un acierto seguro para esos últimos pases y cambios de juego largos, asegurando también remates a portería desde larga distancia. En contra, y pese que este año ha mejorado mucho el cuerpo a cuerpo, es un jugador que suele ir poco al choque por su físico, aspecto que puede volverse en contra en un puesto como ese donde hay que cortar contras o escapadas rivales más de una vez en el partido. Si bien aun no puede confirmarse su recuperación del golpe sufrido ante el Numancia, no parece una de las primeras opciones para Abelardo.



Un recambio natural, pero que parece como una opción lejana, sería alinear a Alex Serrano como mediocentro. Jornadas atrás parecía que iba a contar más para El Pitu, entrando de refresco en algunos partidos e incluso dejando buen sabor de boca en sus actuaciones como en el choque frente el Mallorca. Ya jugó ahí en la disciplina filial, también con Abelardo, pero su escasa participación hace que tenga bastante difícil ser el candidato a sustituir a Nacho en este partido. También en su paso por el filial, Daniel Ndi jugó como centrocampista en la faceta de "10", pero con su rendimiento mas que notable en punta y su prematura edad, la que a veces juega en su contra y hace que se acelere, hacen pensar que Abelardo no le dará de momento un rol tan importante en el equipo como el de encargado de dirigir el juego asturiano.

Un posible "as" bajó la manga

Como opciones menos probables, están que Abelardo mueva a Alberto Lora al mediocentro y reconvirtiera toda la defensa, como ya hizo Clemente en su etapa como entrenador rojiblanco. El movimiento de Lora al medio supondría o bien la subida de Benito del filial o moviendo a Luis al lateral y dando entrada a Iván, Julio o Meré como central. Si recordamos la temporada de Iván Hernández en el Valladolid, justo antes de recalar en el club asturiano, el capitán rojiblanco jugó como mediocentro defensivo y ocuparía el lugar de Sergio, pasando el avilesino a ocupar el rol de creativo.

Otras temporadas estaba la opción de subir a un jugador del filial, pero debido a la sanción que no permite al club asturiano usar ningún fichaje de la presente temporada, esta opción queda descartada. En el hipotético caso de que se permitiera, sería una cuestión delicada ya que el recambio sería Tato, sumado a que es un fichaje de esta temporada, está sancionado esta jornada, con lo que el jugador no podría jugar con el primer equipo. El otro mediocentro es Guitián, pero al tener ficha de mayor de 23 años, una vez que dispute algún minuto con el primer equipo ya no podría bajar al B. Con la necesidad del conjunto filial de sumar si quiere salir de los puestos bajos de la categoría de bronce, no parece que Abelardo toque este curso a casi ningún jugador del "B", salvo necesidad extrema.



El domingo se descubrirá el pastel y Abelardo seguro que sorprenderá a todos con una alineación competente y que como nos tiene acostumbrados, dará en la tecla correcta para sustituir a Nacho y que no se eche de menos en dicho partido. Ya dio muestras de saber bien lo que tiene entre manos, colocando a Luis Hernández de central y más recientemente a Isma López como lateral izquierdo para sorpresa de muchos y dando ambos un rendimiento sobresaliente y aportando lo mejor de ellos al equipo.