Como los grandes

El Real Valladolid se llevó una victoria de tierras cántabras como lo hacen los equipos grandes de las ligas europeas. Jugar, jugó poco. Golpear, golpeó mucho. Una pegada inmensa en ataque que se trasformó en cuatro goles, cuando quizá, por lo visto sobre el Sardinero, podrían haber sido menos. La fortuna, en varios momentos, también ayudó. Y el colegiado, que pedonó un penalti, una expulsión y un gol por una mano que nunca debió ser señalada.

Pero hubo pelea. Si el Valladolid tardó en llegar a Santander por culpa de la nieve, comenzado el encuentro todo apuntaba a que aún no estaban sobre el terreno de juego del Sardinero. El Racing, con ganas de agradar a su afición, salió con todo, presionando en campo contrario e impidiendo el juego visitante donde más daño le hace: en si propio campo. El equipo albivioleta, de verde petróleo, no podía sacar el cuero jugado desde atrás, y entre pelotazos e imprecisiones, vio los minutos pasar. Tan solo un centro templado de Chica, peinado por Pereira, pudo traer problemas a un Mario muy seguro bajo los palos.

Sin embargo, el conjunto cántabro tampoco apretaba mucho en ataque. Buenas subidas de sus laterales, eso sí, que entraron muy bien por los dos costados. La juventud de los futbolistas locales no se mostraba, pues estaban perfectamente ordenados, peleando en el centro del campo y dejando unas sensaciones magníficas. Un par de buenas arrancadas de Concha, que en estos compases iniciales fue de los más participativos, significaron dos faltas y sendas amarillas para los centrales del Real Valladolid. Tanto Samuel como Valiente se veían con una cartulina y con apenas doce minutos disputados. Un problema más.

Poco a poco, el conjunto pucelano fue ganando en posesión, pero no en peligro. A cuentagotas se llegaba a las áreas, siendo siempre el Racing el que colgaba el cuero hacia los dominios del portero rival. Mariano, guerrillero como él solo, peleó una y otra vez, sin suerte, ante los defensas. En el otro lado del campo, Mojica era de los pocos que aparecía, siendo parado una y otra vez por un férreo Borja San Emeterio. Y cuando todo apuntaba a que iba a ser un duro encuentro de ver, en lo que a ocasiones se refiere, la diosa fortuna recompensó al Real Valladolid, no por su esfuerzo, pero quizá sí por su calidad.

En una de las pocas jugadas en las que apareció Óscar, el salmantino fue derribado y el cuadro de Rubi ganó una falta peligrosa. De ella se encargó Timor, que disparó por encima de la barrera. El cuero golpeó en un defensor cántabro y despistó a Mario, que ya se encontraba en el otro palo. No pudo hacer nada el cancerbero local, y el esférico entró en la portería, significando el primero. No lo merecía el Real Valladolid, y no lo mereció durante el final de la primera parte, puesto que el gol no le espoleó, ni mucho menos. A quien lo hizo fue al Racing, que con más corazón que cabeza buscó balones al área. Muchos envíos por alto, especialmente desde el saque de esquina, pero sin consecuencias. Y así, con un resultado injusto en lo que a fútbol se refiere, la primera parte tocó a su fin.

Sentencia pucelana

El inicio del segundo tiempo trajo el mismo guion. El Racing, muy metido; el Valladolid, esperando a ver qué sucede. Y, como en la primera parte, la fortuna sonrió al conjunto pucelano. Ya avisó en un saque de falta de Omar cabeceado por Samuel alto; instantes después, un saque de esquina del canario lo peinó Timor y lo empujó Valiente a la red. Casi sin saber cómo, los visitantes partían ya con dos goles de ventaja. Pudo recortar distancias Concha, acto seguido, pero no era la tarde del equipo cántabro. Tampoco le sonrieron las decisiones arbitrales, pues un claro penalti de Valiente y Chica sobre Mariano no fue señalado.

Hasta ahí llegó el Racing, desquiciado. Ejemplo de ello, una salvaje entrada de Borja San Emeterio a la tibia de Chica, que por suerte no salió peor perjudicado. Roja de manual que no fue mostrada tampoco. El árbitro, un habitual en Segunda, no acompañaba en el encuentro. Y de nuevo, en una acción aislada, el Real Valladolid volvió a golpear. Un balón en largo que cazó Mojica, y en apenas unos segundos, llegaba a Pereira para que este la empujara dentro. Tercero, ante la incredulidad local. No se rendirían los cántabros, teniendo acto seguido un balón al palo de Koné, pero ni por esas lograban marcar al menos uno que diera esperanzas.

El que marcaba era el Real Valladolid, que otra vez más sumaría uno a su favor, esta vez en las botas de Óscar, que solo tuvo que empujarla tras la asistencia de Pereira. El Sardinero no estaba nada contento, ni el fútbol ni el colegiado ayudaron a su equipo, claramente perjudicado. Y para colmo, Óscar seguía teniendo ocasiones. Un disparo y un mano a mano a los que acertó Mario, pues no quería recoger más balones de su propia portería.

Reacción que queda en nada

A pesar de verse con cuatro goles en contra en el marcador, el Racing no dio su brazo a torcer, y a falta de un cuarto de hora al fin logró recortar distancias. Lo hizo Concha, resolviendo a la perfección un desmarque a la espalda de Samuel, cruzando el cuero ante la salida de Varas. La remontada era cosa de héroes, más una utopía que otra cosa. Pudo hacerse realidad cuando Quique, exjugador del Real Valladolid, anotó al empujar el cuero en la línea de fondo. Pero, el gol, no subió al marcador. El pucelano, después de un mal remate, tocó el cuero con la mano, para después meterla con la otra pierna. En ningún momento se ayudó del brazo, todo lo contrario, su propia extremidad impidió que entrara el cuero de primeras. El resultado fue una escandalosa tarjeta amarilla, y el amago de la reacción cortado.

Los minutos finales estuvieron abiertos, los locales se acercaron, al igual que los visitantes. Especialmente Mojica, que no dejó de correr hasta el final. El control del Real Valladolid impidió que sucediera nada más, a pesar de un Racing nunca rendido. Y con un resultado extraño por lo visto en el campo, se llegó al final. Así, el conjunto pucelano suma tres puntos de oro para volver a auparse a puestos de ascenso directo, a la espera de lo que suceda el resto de la jornada.

