Álex Arias: "No fue una acción de roja directa"

Después de volver en este mercado invernal cedido al Real Avilés, las cosas no han arrancado ni mucho menos bien para los intereses del mediapunta. Álex Arias era expulsado en el último partido frente al Coruxo, lo que a pesar de reclamar el conjunto de La Villa del Adelantado era sancionado con dos partidos, perdiéndose los encuentros ante el Burgos y la Cultural y Deportiva Leonesa.

"Estoy cogiendo confianza"

El mediapunta avilesino expresó su desacuerdo ante la roja mostrada por el árbitro en el partido frente al Coruxo. "Intenté proteger la pelota y apenas toqué al rival. No fue una acción de roja directa, pero una vez que me la mostraron ya me esperaba una sanción como esta", comentó ante los medios.

Hasta el momento las cosas no están saliendo como se podría esperar para Álex Arias e Ito, que cuentan con minutos pero no con resultados. "Veníamos con mucha ilusión, pero el comienzo no ha sido bueno y mis sensaciones a nivel individual tampoco. La verdad es que noto que me faltan cosas, pero esta semana me estoy encontrando mejor en los entrenamientos. Estoy cogiendo confianza", afirmó.

Para terminar, Arias explicó que había hablado con el colegiado sobre la tarjeta roja. "Me dijo que como ya tenía amarilla era lo mismo que me sacara una segunda amarilla que una roja directa", concluyó.