CD Tenerife - Girona FC: el reencuentro para seguir soñando

Cuando el pasado 3 de febrero Raül Agné fue contratado para entrenar al Tenerife hasta el final de temporada tras la destitución de Álvaro Cervera (en los cinco últimos partidos el cuadro isleño consiguió dos puntos), es probable que conociera mejor al rival al que se enfrentará hoy que a sus futuros jugadores. Ésta es, seguramente, la mejor arma que tendrá el conjunto tinerfeño para intentar sorprender al mejor visitante de la categoría (24 puntos de 36 posibles).

El técnico de Mequinenza tiene como misión reactivar a un equipo que, desde la recta final del año pasado, ha ofrecido un rendimiento bastante pobre, especialmente lejos del archipiélago. Los insulares han conseguido, hasta la fecha, cuatro pobres puntos cuando han jugado como visitantes, lo que ha contrarrestado el buen rendimiento como local -20 puntos, los mismos que el Girona, éstos con un partido menos-.

Todo lo contrario que este Girona, al que le llueven los elogios desde hace varios meses. Uno de los artífices, Pablo Machín, volvió a ser elegido el mejor entrenador del mes de la LFP, algo que ya ocurrió en octubre, aunque los dos partidos posteriores al nombramiento fueron dos derrotas -Valladolid (2-1) y Las Palmas (1-2)-. Algo que el técnico de Gómara confía que no suceda de nuevo. "Cuando me dijeron que había ganado, lo primero que deseé fue que no nos pasara lo mismo que la última vez. Entonces veníamos de ganarlo todo durante el octubre, pero perdimos contra el Valladolid y Las Palmas de forma consecutiva. Esperemos que no se repita", aseguró.

La incógnita de Agné

El morbo del partido lo pondrá el técnico que ha entrenado durante más partidos al cuadro catalán en Segunda A (99). El cambio de entrenador, especialmente en un escenario tan exigente como el de Tenerife, ayudará a calmar los caldeados ánimos del público isleño, que seguramente hubieran ido in crescendo de haber continuado Cervera. Además, Agné conoce bien al Girona, por lo que guardará un as en la manga para intentar contener el empuje del cuadro de Machín. El ex entrenador del Numancia, sin embargo, da importancia relativa al hecho que Agné les haya visto esta temporada. "Más o menos todos los entrenadores conocemos cómo juega cada equipo. Si fuera tan sencillo como una poción mágica, no sería fútbol. Gracias a Dios, los protagonistas son los jugadores".

Con todo, según lo visto en los pocos entrenamientos que ha hecho el técnico aragonés, el Tenerife podría jugar con dos delanteros y combinar en el centro del campo un pivote defensivo con otro futbolista más creativo. Podría también debutar el tercer fichaje del mercado de invierno de los canarios, el delantero Abdón Prats, procedente del Mallorca. Agné no podrá contar con los lesionados Iker Guarrotxena, Igor Arnáez, Carlos Abad-Hernández y Jorge Sáenz. El técnico de Mequinenza se deshizo en elogios hacia su ex equipo, alabando su capacidad de trabajo colectivo, el portero Becerra y su instinto "letal" en ataque.

El Girona, a por la cuarta consecutiva

Los de Machín buscarán la cuarta victoria consecutiva del curso y la cuarta seguida lejos de Montilivi, donde se están mostrando intratables. Los catalanes tienen la oportunidad de alargar su mejor racha con el técnico soriano en el banquillo. En el mes de octubre, el Girona encadenó cuatro triunfos consecutivos, pero se perdió contra Valladolid y Las Palmas en las dos siguientes. Si hoy consiguen llevarse los tres puntos del Heliodoro Rodríguez López, los de Montilivi habrán sumado 16 de los últimos 18 puntos, unas cifras de récord.

En la lista de convocados a Tenerife, la única novedad es la entrada de Bordas por Juanlu, que se quedó en Girona por decisión técnica junto con Christian Alfonso y Carles Mas. Una semana más, Juncà tampoco viajará y se pierde el decimotercer partido consecutivo a causa de sus molestias en el muslo. Lo más probable es que Machín siga apostando por el once conocido. "No sirve de nada pensar que estaremos en playoff en abril, ir retocando cosas y que cuando llegue no estemos", dijo. "Y casi todos los equipos tienen un once base, que hay que valorar. Cuando se recita un equipo de memoria, suele ser sinónimo que la gente sabe quiénes son y a qué juegan", añadió Machín, que volvió a destacar el papel de los menos habituales.

El calendario, a partir de ahora, ofrecerá partidos de gran exigencia para el conjunto rojiblanco. Tras jugar contra el Tenerife, los gerundenses se verán las caras con Sporting y Betis, dos equipos aspirantes al ascenso. Tras estos dos, y antes de enfrentarse consecutivamente ante los otros dos equipos que están en la lucha por subir -Valladolid y Las Palmas-, llegarán compromisos relativamente más asequibles (Numancia, Ponferradina, Albacete, Sabadell y Mirandés). Sea como sea, y con 44 puntos, los de Machín pueden certificar la permanencia este mismo mes si llegan a los 50 puntos. Tras ello, el objetivo será otro.

Eloi Amagat: "Tenemos que estar tranquilos"

Eloi Amagat vivirá, como otros jugadores de la plantilla catalana, el rencuentro con Raül Agné. De hecho, el gerundense fue uno de los jugadores que el 2008 formaba parte de la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda. Aquel año, Eloi no tuvo demasiado peso en el equipo (906 minutos repartidos en 22 partidos), y el año siguiente tuvo que buscar otro destino cuando Raül Agné le dijo que no contaba con él. "Con Raül compartí el año del ascenso, pero no contó conmigo y tuve que marcharme. No pienso mucho en eso, son situaciones del fútbol y hace varios años. Pero es cierto que fue una lástima porque me hubiera gustado quedarme", recordó. Y añadió, con un tono crítico, que "aquellos eran tiempos en los que costaba contar con gente de la casa", añadiendo, con ironía, que "entonces había dinero para hacer grandes inversiones. Y así fue...".

Sea como sea, el gerundense ve la llegada de Agné como un "plus de dificultad" al encuentro. "Todos hubiéramos preferido que el técnico que se va hubiera aguantado una semana más. Sabemos que la afición canaria aprieta mucho, y más cuando las cosas no funcionan. Con todo, Raül ha visto muchos partidos nuestros, conoce algunos de los jugadores de la plantilla y seguro que nos planteará dificultades", afirma. Eloi aboga por seguir por el mismo camino de las victorias frente a Llagostera, Lugo y Racing para vencer esta tarde. "Ellos se lo toman como una nueva oportunidad, pero nosotros tenemos que estar tranquilos. En los últimos desplazamientos hemos ofrecido un rendimiento muy alto y esperemos que siga así".

