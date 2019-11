Rubén de la Barrera: "Es una victoria muy importante"

Rubén de la Barrera ha atendido a los medios de comunicación en los Anexos al José Zorrilla tras el importante triunfo del Promesas ante la UD Somozas por un tanto a cero, gracias al gol de Toni, donde el míster ha destacado la trascendencia de la victoria frente a los coruñeses: "Importantísimo contra un equipo que marcaba con nosotros la zona del playoff. Hemos sido capaces de sumar 37 puntos a estas alturas de la temporada, una puntuación nada mala, y sobre todo nos permite ir al Tartiere con todas las opciones, a disfrutar del partido y a competirlo sin urgencias, que es lo importante".

Uno de los aspectos sobre los que ha hablado ha sido la presencia del viento durante el partido, que sin duda ha molestado la labor tanto de pucelanos como de gallegos: "Ha influido para ambos equipos, eso está claro, pero sobre todo para nosotros porque si ellos hay algo que emplean muchísimo con balón para generar situaciones de finalización son situaciones a balón parado, saques de banda, y en la primera parte jugaba a su favor. Nosotros lo defendimos bien, hicimos lo que pretendemos, el partido largo, no darles opciones en situaciones de contraataque. Apenas han corrido y apenas han tenido ocasiones de gol, salvo en los últimos diez minutos, que siempre estás con la idea de cerrar el partido. Es una victoria muy importante ante un rival que venía de una buena dinámica".

En cuanto a la vuelta de Ayub al sistema habitual del Real Valladolid B, el técnico gallego ha valorado el papel que cumple el marroquí dentro del filial blanquivioleta: "Es fundamental la vuelta de Ayub porque es un chico que tiene fútbol, que mejora lo que hay alrededor, y nosotros de la manera en la que queremos jugar y competir lógicamente este chico multiplica las capacidades del resto. Pero algo que también nos ocupaba es que no solo se quede en eso, sino que en momentos en los que el equipo no es dominador pelee, aporte trabajo, entrega y sacrificio. El chico lo hace, por lo tanto su vuelta es muy importante".

Igualmente, De la Barrera se ha mostrado muy satisfecho porque sus pupilos han recuperado la versión que mejor les caracteriza, la cual consiste en cimentar el liderazgo del encuentro por medio de la posesión del esférico: "Contento por el rendimiento de los chicos, sobre todo por las sensaciones en la primera parte, de no permitirle al rival absolutamente nada. Y en la segunda parte también, salvo que como no haces el segundo gol en esos cinco o seis minutos ellos se separan, se fracturan con el objetivo de vivir de una recuperación de pelota, de un envío y de generar situaciones de peligro buscando la espalda. De ahí los cambios de Fran, de Anuar y de Ayub reforzando lo de dentro con Dani Espinar, y así han conseguido lo que querían, que era separarnos".

También ha recalcado que, bajo su punto de vista, el equipo está manteniendo una buena dinámica de juego en las últimas semanas, con diversas y claras acciones de peligro para perforar el fondo de las mallas de sus rivales, aunque a veces la fortuna no está de cara con los castellanos: "Yo creo que hemos tenido ocasiones de gol. El día del Astorga muchas, el día del Tropezón y hoy también, con independencia de las circunstancias. Entiendo que hemos tenido ocasiones y que hemos tenido ocasiones claras. De hecho, si el rechace no lo recoge Toni y no hace gol, esa ocasión es clarísima y estamos hablando de un empate seguramente. Sí que hemos tenido ocasiones".

Sobre su insistencia en el terreno de juego a la hora de indicar a sus jugadores, internándose incluso dentro del tapete verde, ha señalado que a veces no puede controlar su forma de ser y que eso conlleva que el colegiado le llame la atención en más de una ocasión: "Soy emocional, soy pasional y al no estar delimitada esa área técnica te mueves. Parece que no, pero llega un momento que al no estar marcada la línea prácticamente estás jugando con ellos, pero involuntariamente, sin darte cuenta".

Por lo que respecta al debut de Alexis con la elástica albivioleta, el entrenador gallego del Promesas ha indicado en todo momento las virtudes de las que ha hecho gala en el partido el joven central del filial del Pucela: "A mí me ha gustado, es un chico que me ha gustado para ser su primer partido y apenas haber tenido entrenamientos con nosotros. Ha tenido esa capacidad para dar un paso al frente, conducir, dar ventajas, comunicar y aportarnos muchas cosas. Y ya de entrada con Iván y Ramiro, que tenemos esa dupla de centrales conocida por todos, entiendo que la llegada de Alexis en ese sentido suma y eso es lo que queremos y necesitamos".

Otro de los puntos a tratar ha sido la ausencia de Ramiro Mayor, quien no ha podido recuperarse a tiempo de la lesión que se produjo la jornada anterior en el enfrentamiento contra la SD Compostela: "Las molestias de Ramiro le impedían saltar al campo, todo ello producido en el partido anterior en Santiago, esta semana no ha entrenado, le reservamos hasta la sesión de ayer y ayer en una acción de disputa se ha resentido, de ahí que no haya entrado en el equipo".

Y no ha pasado por alto la trascendencia que implica el poder recuperar a todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla que se encuentran lesionados a día de hoy: "Es importantísimo tenerlos a todos, sobre todo jugadores que con independencia de su estado actual sabes que van a aportar, como es Ayub, Guille o Jorge cuando lo recuperemos y empiece otra vez a hacer esas cosas que hacía antes. Contento porque estamos creciendo en puntos, y cuantos más seamos, en la mejor de las predisposiciones y ocupar la mejor de las posiciones posible, mejor". Rubén de la Barrera ha finalizado su rueda de prensa comentando lo que le ha ocurrido a Anuar en el tramo final de la contienda: "Lo de Anuar es un golpe, entiendo que en el cuádriceps, y restaba un minuto. Pero claro, un minuto es eterno, por lo tanto tenía que aguantar y vaciarse en lo que quedaba, pero no queda en nada más".