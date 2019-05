Marcelo Silva: "El árbitro influyó mucho en el resultado"

Marcelo Silva fue el protagonista del penalti a favor del CD Lugo este fin de semana. El jugador amarillo tiene claro que el penalti fue la clave y que desencadenó todos los errores que vinieron después. La actuación del árbitro fue una de las claves pero Marcelo no quiso pronunciarse: “En el campo sentí mucha impotencia, no entendí que me pitara penalti porque no hice ni falta. Le pregunté al árbitro qué había visto pero tampoco se le podía hablar, pensé que me podría expulsar”.

La rueda de prensa fue avanzando y el central acabó por hablar mucho más claro de las acciones arbitrales en contra del equipo: “Igual hemos hablado mucho de los árbitros porque a veces somos perjudicados. En este partido sí fuimos perjudicados, influyó mucho en el resultado. Trataremos de no hablar más del tema”. En cualquier caso, Marcelo no quiere pensar en conspiraciones: “No podemos pensar en manos negras. Esto es fútbol. Los jugadores y los árbitros queremos hacer las cosas bien”.

Más allá de la polémica, la autocrítica también hizo acto de presencia en la rueda de prensa: “En el segundo gol hubo un desajuste defensivo. Lo hemos visto, analizado y trataremos de corregirlo. Creamos muchas ocasiones de gol que no convertimos, con palos y mano a mano. Pero la clave fue que cuando nos señalan penalti perdimos el control del partido. Trataremos de que esto no vuelva a suceder”.

En cualquier caso, queda centrarse en el siguiente encuentro ante el Racing de Santander y valorar que, a pesar de todo, el equipo mantiene el liderato: “Todavía somos líderes, a pesar de los tropezones. El Racing ya nos complicó mucho allá pero este nuevo partido será distinto al que ya vivimos. Esperamos hacer un buen partido y sacar los tres puntos”.