Entrevista. Mayra Tárraga: "Aún me saltan lágrimas recordando todo lo que he vivido y me ha dado el RCD Espanyol"

Cuando no hay mejor salida, cuando no encuentras el camino en tu propia casa, cuando parece que lo que más te gusta hacer puede estancarte... ese es el momento de plantearte cosas, aunque duelan.

Puede parecer extraño, pero esto es lo que sucede continuamente, año tras año, en la mayoría de jóvenes talentos españoles femeninos que emergen en un deporte dominado por hombres. Ellas tienen capacidad, atesoran mucho fútbol en sus botas, en sus cabezas... pero no pueden mostrarlo. Las continuas barreras deportivas, económicas y sociales a las que se enfrentan dentro de las propias fronteras impiden (en su mayoría) que puedan profesionalizarse. Por eso cada año son más las futbolistas que deciden emprender un viaje hacia lo desconocido, sí, pero también hacia la mejor salida para proseguir un camino abrazadas a lo que más les hace sonreír cada día: un balón.

Este es el caso de Mayra Tárraga (24/04/1996). La joven centrocampista se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol, club con el que fue ascendiendo categorías hasta debutar con el primer equipo de la mano de Luis Carrión. Ahora, con pocas oportunidades en el proyecto del nuevo entrenador y buscando mejorar su interesante progresión, ha decidido enfocar su hoja de ruta hacia Estados Unidos.

Siempre sonriente, siempre positiva y con la amabilidad que la caracteriza, tan solo unos días después de instalarse en suelo norteamericano, Mayra Tárraga comentó en exclusiva para Vavel.com sus impresiones, su historia, sus sueños y lo que espera de la gran aventura que está a punto de iniciar.

Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios futbolísticos antes de fichar por el RCD Espanyol? ¿Ya quería ser futbolista desde pequeña?

Respuesta: Antes del Espanyol no jugaba en ningún club federado. A mí me encantaba el fútbol pero no me gustaban las normas. Además, a mis padres tampoco les hacía gracia que una niña jugara en un club de solo niños como el de mi barrio. Así que mis inicios futbolisticos vienen de la calle. De pasar horas y horas con un balón en el parque, en el patio del colegio o de hacer torneos con los niños del camping. Jugaba para divertirme y normalmente lo hacía con niños más mayores que yo. Mi sueño por ser futbolista empezó cuando ingresé en la cantera del RCD Espanyol. Ahí descubrí un nuevo mundo y a partir de ese momento, tuve muy claro mi ilusión, mis objetivos y mis metas por este deporte.

P: Comenzó en el RCD Espanyol en etapa infantil. ¿Cómo llegó esa invitación de un club tan importante?



R: En uno de esos torneos de verano en el camping había un ojeador del CE Sant Gabriel que me invitó a ir a hacer las pruebas. Yo estaba eufórica. Pero el camino que hay de mi casa al campo del Sant Gabriel por medio está la ciudad deportiva del RCD Espanyol. Le dije a mi padre que frenara, que quería hacer las pruebas primero en este gran e histórico club. Únicamente iba a pedir día y no llevaba botas, pero casualmente justo a esa hora el Infantil A femenino empezaba su entrenamiento y me invitaron a participar. Nunca olvidaré que mi primer entreno fue con bambas. Al final, después de varios entrenamientos, Marta Cubí (entrenadora de aquel infantil A) decidió incorporarme al equipo.

P: La del Espanyol es una cantera coordinada por una entrenadora veterana como Titi Camúñez. ¿Con qué filosofía de fútbol forma a sus futuras jugadoras la entidad perica?

R: El RCD Espanyol es un club histórico y una de las canteras más importantes del fútbol español. La filosofia de esta entidad se basa en formar jugadoras para que algún día puedan subir al primer equipo y aportar. Las más pequeñas nos ven como modelos a seguir y sueñan con algún día poder estar ahí arriba. Es cierto que en un club tan importante se nos exige estar en la parte alta de la clasificación, y por lo tanto, ganar. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la formación y es lo que intentan inculcarnos desde bien pequeñas. Aunque estos últimos años el RCDE ha perdido protagonismo en Primera División, se está trabajando bien, pero se necesita que se confíe más en la gente de casa. He compartido vestuario con compañeras que si les diera la oportunidad, tendrían mucho que decir en Primera División.



P: De todas las futbolistas con las que ha compartido vestuario en la cantera catalana, ¿cuáles le han sorprendido más a nivel futbolístico y por qué?

R: He tenido el lujo de compartir vestuario con grandes jugadoras de Primera División como Monforte, Rivi o Torrejón. Disfrutas viéndolas jugar y te hacen disfrutar en el campo con ellas. Son esas jugadoras poco comunes que marcan la diferencia y que cualquiera querría tener en su equipo. Pero si hay alguien que me sorprendió, esa es Verónica Boquete. Compartí un entreno únicamente con ella, y para mí es de los mejores recuerdos que me llevo de mi etapa blanquiazul. Es mi modelo a seguir por la manera que tiene de vivir, transmitir y sentir el fútbol. Es una jugadora trabajadora, con garra, coraje y que nunca se cansa de aprender, ganar y crecer. Es una trotamundos que vive por y para el fútbol y yo me quedo con ella. Te demuestra que los sueños, trabajando para que se cumplan, se pueden acabar haciendo realidad.



P: Su debut con el primer equipo se produjo en el año 2013 de la mano de Luis Carrión. ¿Qué significa eso para un canterana y cómo lo vivió?

R: Debutar en Primera División es un sueño hecho realidad. Cuando estaba en las categorías inferiores e iba a ver partidos del primer equipo, soñaba con algún día ser yo la que estuviera sobre el cesped. Y Luis Carrión me dió la oportunidad. Siempre le estaré agradecida por el trato que tuvo conmigo, y es que debutar no fue fácil. Tenía apenas 15 años cuando subí al filial perico, y ya combinaba entrenos con el primer equipo de la mano de Luis Carrión. El primer intento de debutar se produjo contra la Real Sociedad. Justo cuando iba a salir, nos marcaron un gol. El segundo intento fue en Zaragoza, pero otra vez el resultado no era favorable. Finalmente fue la temporada siguiente, con 16 años, frente al Llanos Olivenza el 24 de marzo de 2013, que salí en el 87' sustituyendo a Sandra Vilanova. Recuerdo que minutos antes de salir tenía esos nervios de debutante, ese cosquilleo, una sensación indescriptible. Estaba llena de ilusión.

R: Irme a Estados Unidos a jugar y sentir como viven el fútbol femenino allí era algo que siempre había soñado hacer y se me presentó la oportunidad. Es cierto que en el RCDE apenas estaba teniendo minutos, pero no cesaba en el empeño de cada día demostrar que yo también podía aportar al equipo. Tuve más ofertas de otras universidades y tenía varias puertas abiertas, así que lo único seguro era que esta sería mi última temporada como blanquiazul.

P: Esta temporada apenas estaba teniendo minutos con la primera plantilla. ¿Ya se planteaba salir o fue exclusivamente por la oferta invernal?

La oferta de esta última gran universidad me llegó al principio de la temporada, pero mi intención era terminar la temporada en el club y después tomar la decisión. Nunca antes había vivido la suplencia ni el no contar en un equipo y fueron meses muy duros. No era feliz en Sant Adrià, así que me planteé muy seriamente la propuesta y todo se adelantó.



P: Habrá sido duro cerrar una etapa en el club de su vida. ¿Lo pensó mucho? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para dar el paso?

R: Bueno, yo sabía que tarde o temprano ese momento tenía que llegar. El fútbol femenino aquí en España avanza, pero muy lentamente y Estados Unidos es el escaparate ideal. Había oído más de una vez que Estados Unidos te da la oportunidad de sentirte valorada, se reconoce tu trabajo y cuentas con las mismas igualdades. No podía perderme la oportunidad de vivir la experiencia. Fue muy duro dejar el club de mi vida. Aún me saltan lágrimas recordando todo lo que he vivido y lo que me ha dado el RCDE.



P: Tras muchos años perteneciendo a la disciplina catalana, ¿cómo definiría su etapa en el club? ¿Con qué momentos se quedaría?

R: El RCDE te inculca unos valores de sacrificio, superación y humildad y mi etapa en el club la defino así. Pienso que nadie nunca me ha regalado nada y que si he llegado donde he llegado ha sido por las ganas de superarme día a día y siempre querer más. Soy muy inconformista. Y siempre diré que este club se merece lo mejor. La grandeza de los pequeños y de la gente humilde.

¿Con que momentos me quedaría? No sabría quedarme con uno solo, ya que el fútbol te regala momentos únicos e inolvidables. Pero no irrepetibles. Me quedaría con varios, como por ejemplo: cuando jugué en el estadio de la Real Sociedad, cuando marqué mi primer gol al Barcelona, haber entrenado con Vero Boquete o la temporada pasada proclamándome campeona de liga nacional con el RCDE. Aunque el momento que recuerdo con especial cariño fue mi debut en Primera División en la época en que el RCDE contaba con grandes jugadoras con nombre como Mariajo, Torrejón, Vilanova, Meseguer, Vanesa Gimbert, Monforte o Willy.

P: Se marcha a Estados Unidos, ¿qué espera de esta nueva aventura?

R: Espero vivir una experiencia única e irrepetible, aprender a competir y, sobre todo, volver a disfrutar. El equipo me ha acogido genial. La competencia es muy alta y todas dan su 100%. Se sufre entrenando, pero luego te queda la satisfaccion de que vas por el camino correcto. Aquí el físico es muy importante. Es otra manera de jugar más fuerte y rápida, con menos control del juego. Quiero adaptarme a esto lo antes posible y poder aportar.



P: Conocida la ahora mismo insalvable diferencia entre el trato femenino en Estados Unidos y España en lo referente al deporte, ¿alguna jugadora ya instalada allí le informó de sus ventajas?

R: Sí, la verdad es que sí. Hablé con algunas amigas que se fueron en agosto y decían que la experiencia era increíble. Los primeros meses son duros y lo corroboro. Cuesta acostumbrarte a sus costumbres, entrenos, comidas e idioma... pero centrandonos en el deporte, el trato es muy diferente. Aquí por ser athleta, ya eres importante dentro del campus. Entrenamos cada día entre dos y tres horas. Contamos con un campo natural y otro artificial indoor. Tenemos un gimnasio exclusivo para athletas y la cohesión con todo el grupo es algo primordial para luego obtener buenos resultados. Por ese motivo, una hora a la semana todo el equipo tenemos una asignatura que se centra en hacer piña, además de la motivación y el trabajo duro que para ellos es lo principal. Aquí la temporada empieza en agosto, ahora son meses de preparación.

P: El fútbol femenino español está avanzado mucho gracias al talento de las jugadoras. ¿Cómo valora la presencia de medios en ella? ¿Propondría alguna medida para su visualización?

R: Es cierto que estamos avanzando, pero va muy lento. En España hay un potencial femenino muy bueno pero hay que darle apoyo y visibilidad. Por eso es muy importante que las cadenas de televisión den visibilidad al fútbol femenino, en este caso GolTV, aunque también lo hace Barçatv, que retransmite los partidos femeninos del Barça. Es un primer paso, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo dispone de GolTV ya que es un canal de pago. Si los partidos se dieran en un canal abierto se sorprenderían de la audiencia que podría tener. Para eso se necesita que grandes empresas apuesten por nosotras y que entre todos profesionalicemos el fútbol femenino y lo hagamos crecer. Pienso que va a depender mucho de lo que haga España en este próximo Mundial de Canadá. Está por primera vez en la historia entre las mejores selecciones del mundo. Se dará a conocer. Es una generación de jugonas y van a dar mucho que hablar y, por suerte, los partidos amistosos de preparación se darán por Mediaset. Es un comienzo.