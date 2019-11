Cuenca: "Tal vez la gente espera demasiado de mí"

Vez para Isaac Cuenca en la sala de prensa de Abegondo, en la que el choque ante el Real Madrid y su rendimiento personal fueron los dos temas de conversación más candentes. Sobre la visita al Bernabéu, el exbarcelonista siente respeto: "Todo el mundo quiere jugar en un campo tan bonito como es ese, aunque sea difícil sacar cosas de ahí. Llegamos en un momento tenso para ellos, y si les aguantamos y la grada empieza a impacientarse tal vez cojamos algo más de vidilla". De todas maneras prefiere quitar importancia al hecho de ser antiguo jugador de su máximo rival. "No hace falta venir del Barcelona para sentir que un partido contra el Madrid es especial, supongo que a mis compañeros también les parecerá así", apuntó.

Con la dolorosa derrota de la ida como referencia más reciente, el jugador deportivista opta por no olvidarla y cuenta con no repetirla: "La verdad es que aún duele el 2-8, fue un resultado demasiado abundante. Aún así ahora somos mejor equipo e intentaremos dar la cara, demostrar el nivel que tenemos y evitar que pase otra vez algo parecido". De todas formas, Cuenca se mostró consciente del gran salto que supondría una buena actuación: "Serían puntos de oro para la salvación porque a priori no se cuentan a principio de temporada".

Ya dentro del tema de su rendimiento, el también ex del Ajax de Amsterdam se mostró optimista aunque consciente de que todo es mejorable: "Mi balance personal es positivo. Después de dos años "Creo que somos mejor equipo que el que perdió 2-8 en la ida" casi en blanco siempre gusta volver a jugar, me siento futbolista otra vez. Soy de los que más goles ha marcado, solo dos me superan, he dado asistencias... Creo que es positivo. Al principio era cuando tenía algo de ansiedad porque tenía muchas ganas de jugar, pero ahora soy más yo mismo". Añadió: "Me siento bien, primeramente por los compañeros, me hacen sentir cómodo. Tengo fuerzas, siento que el club me quiere y me da confianza. Yo lo que hago es trabajar al cien por cien, ya es cosa del míster contar conmigo o no".

Con ganas

Si una cosa está clara es que las actuaciones del ex del Barcelona no cuentan con unanimidad positiva dentro del seno del deportivismo, algo que Isaac Cuenca no entiende: "La verdad es que no sé por qué ocurre. A lo que me dedico es a jugar y demostrar el nivel que tengo, aunque últimamente he oído más aplausos que pitos". Sin embargo, parece tener clara una razón principal por la que esto pasa: "Yo vengo del Barça y de jugar Champions, tal vez por eso la gente se espere algo grande. Pero también es cierto que he estado dos años parado. Creo que esperan demasiado de mí, aunque también es cierto que podría dar mejor rendimiento".

Para acabar la comparecencia, volvió a salir un tema recurrente en la última rueda de prensa de Cuenca. ¿Renovación? "Podríamos mirarlo, como miramos la primera firma. Aún así, prefiero vivir el presente", finalizó.