David Moyes: "No se puede criticar a los jugadores"

A David Moyes, le toca hacer bueno lo que tiene. Si antes del mercado de invierno decía necesitar dos o tres refuerzos, algo que esperó hasta el último segundo del plazo legal para ello, con la ausencia de fichajes, el escocés ha tenido que mirar dentro de su vestuario y comenzar a construir equipo tanto desde el punto de vista anímico como futbolístico. Sus palabras no dejan lugar a la duda: "No se puede criticar a los jugadores. Están dando el 100 % y no tengo ninguna queja de ellos, estoy contento. En los entrenamientos, están trabajando muy bien y muy fuerte y ahora solo falta hacerlo mejor en el terreno de juego. Fue imposible traer a nadie en enero y tenemos que trabajar con lo que tenemos; encontrar la manera de hacer goles y ganar los partidos".

Una lanza a favor de los jugadores que, resentidos anímicamente por su situación en la clasificación, parece que necesitan de un golpe anímico para mejorar y hacer frente a los partidos con mayor convicción: "Pienso que cuando vine había un problema físico y que hemos mejorado. No veo que haya ningún problema mental, pero lo que tienen que cambiar los jugadores es la forma de afrontar los partidos e intentar hacer un segundo gol que nos dé la tranquilidad".

"Con un 1-0, el partido siempre está abierto y puede pasar cualquier cosa, por eso hay que hacer el segundo gol"

Una circunstancia que se ha venido repitiendo en muchos partidos y donde la Real ha dejado escapar demasiados puntos según Moyes: "Tenemos que creer que podemos ganar los partidos por mas de un gol. Ante el Celta, por ejemplo, tuvimos ocasiones después de que nos empataran, pero también para hacer el segundo. Con 1-0, puede pasar de todo y, lamentablemente, últimamente ha pasado lo peor para nosotros".

Con esos puntos, la Real Sociedad podría haber estado mucho más arriba y en una situación más tranquila. Moyes sabe que de haber ganado ante el Celta, los donostiarras estarían en la décima posición: "Somos lo suficientemente buenos para no tener que estar en esta situación. Hemos mejorado nuestro juego y, si hubiéramos ganado contra el Celta, ahora mismo estaríamos décimos y no tendría que responder a tantas preguntas acerca del descenso. Si no ganas de forma regular, te puedes meter en problemas".

En este sentido, el entrenador escocés no se conforma con la salvación: "Es verdad que hay que mejorar y pensar primero en salir de los puestos de descenso, pero no estaría contento a final de temporada con ello. Como cualquier otro equipo nuestra primera idea es ganar la Liga, pero somos realistas y lo primero es saber dónde estamos. Vuelvo a repetir que de ganar al Celta estaríamos los décimos y luchando por el séptimo u octavo puesto".

El Almería, un rival peligroso

La Real Sociedad tiene ante sí una nueva oportunidad para romper la mala racha de resultados a domicilio, aunque la visita a Almería no sea la mejor según las estadísticas. De una vez por todas, Moyes quiere romper esta mala racha: "En defensa, cada vez lo hacemos mejor y tenemos que mejorar en ataque, generar goles y meterlos. Será un partido difícil ante un equipo muy veloz, pero si logramos los tres puntos, teniendo en cuenta que el resto de rivales de abajo tienen partidos muy complicados, puede ser una jornada muy beneficiosa para nosotros".

Para este encuentro, David Moyes no podrá contar con Mikel González y Markel Bergara es duda. No ha entrenado con el resto de sus compañeros a lo largo de esta semana. "Veremos cómo está en el entrenamiento de hoy", subrayaba Moyes con respecto al centrocampista txuriurdin.

"Agirretxe lo hizo bien ante el Celta. Metió un gol y estuvo a punto de hacer un segundo"

No ha querido dar pistas sobre quién será el sustituto de Mikel en el centro de la zaga, aunque parece que tiene claro que el puesto de delantero centro será para Agirretxe: "Imanol hizo un gol ante el Celta y pudo hacer otro. Necesitamos jugadores que tengan gol para ganar los partidos". Con respecto a Alfred Finnbogason y su estado de forma, el británico ha tenido palabras de ánimo para él: "Finnbogason está trabajando mucho y bien. Es un gran chico y en los próximos meses tendrá la oportunidad de demostrar su valía. Queremos que Alfred mejore y seguiremos dándole oportunidades".

Otro de los que ha estado ausente del equipo durante mucho tiempo es David Zurutuza. Moyes no ha tenido ocasión de verlo demasiado pero se ha mostrado feliz por la vuelta del centrocampista: "Estoy contento de que Zurutuza haya vuelto y que poco a poco vaya cogiendo su mejor nivel físico. Desde que he llegado hace tres meses, Zurutuza ha estado al 100 % poco más de dos semanas y ahora parece que llega el momento o por lo menos está más cerca de ser parte del once inicial".