Entrevista. Nacho Neira: “Sentir a la gente tan cerca en Las Llanas te obliga a dar lo mejor de ti ”

Ignacio Neira Pedraja (Santoña, 16-11-1986) es un defensa central que destaca por su físico y su contundencia. Sus casi 1.90 metros le convierten en un jugador que domina el juego aéreo, no exento de rapidez y buen desplazamiento de balón. Tras dar sus primeros pasos en su localidad natal, pasó su época de juvenil entre la SD Noja y el Laredo, hasta debutar en Tercera División cedido al Santoña. Dos años después pasó a la Gimnástica de Torrelavega donde se quedó a las puertas del ascenso. El Racing de Santander se fijó en él para incorporarlo a su filial en 2008, lo que le permitiría debutar en 2ª División B. Al año siguiente regresaría a Torrelavega, también en 2ª B, donde permanecería durante tres temporadas y media como uno de los pilares de la zaga de El Malecón. Finalmente los problemas económicos del club precipitaron su marcha a Grecia, jugando hasta final de temporada en el AEL Kallonis de la 2ª División helena. En 2013 regresaría a la 2ª B de la mano del Barakaldo, y tras un año en la Margen Izquierda cambiaría el norte por el sureste de la península para ingresar en las filas del Cartagena, su último club antes de firmar por el Sestao River en este mercado invernal.

PREGUNTA. Tras poco más de tres semanas ¿qué tal su regreso al Norte? Es de suponer que lo del período de aclimatación de los nuevos fichajes no ha sido ningún handicap en su caso…

RESPUESTA. En efecto. El sábado, antes de que el Sestao jugara contra el Huesca, lo arreglé todo con el Cartagena. Me despedí de los compañeros en el vestuario, hice el viaje y llegué a Las Llanas justamente a la hora del partido, Como dices ya sé lo que es jugar en 2ª B en los campos del Norte, en un grupo conocido, con compañeros con los que ya he coincidido en otros equipos, y todo eso aumenta las ganas y las posibilidades de que las cosas te salgan bien.

P. Lo cierto es que tras su primera semana de entrenamiento, entrada inmediata en el once titular. Su llegada ha sido un “llegué, vi y vencí”.

R. Sí, la verdad es que gran parte de culpa la tiene el vestuario. Hay muy ‘buen rollo’ y nos han acogido bastante bien a los dos. Esperemos que en esta segunda vuelta hagamos las cosas muy bien y volver a ilusionar a la afición.

P. Me dirá por modestia que no, pero la incorporación de Rodríguez y usted está coincidiendo con el renacer del equipo en estas últimas jornadas. ¿Tanto han cambiado los “Nachos” a este River?

R. No. La base del equipo sigue siendo la misma, pero es posible que ver caras nuevas haya transmitido ilusión a los compañeros. Nosotros aportaremos nuestro granito de arena con mucho trabajo y ganas de hacer las cosas bien para llevar al River lo más arriba posible.

"Mantener la portería a cero es un reto para nosotros"

P. Su propio técnico destacaba al respecto que Rodríguez aportaba pegada arriba y Neira rapidez a la defensa. ¿Cree que esa es la principal virtud que le define como futbolista?

R. Puede ser. Los entrenadores que he tenido en mi carrera siempre me han destacado por la agresividad y la velocidad. Creo que, en general, soy un defensa que encaja bastante bien en el prototipo de jugador que se estila en estos campos.

P. Llega para reforzar la línea defensiva. Con sólo cuatro partidos en toda la temporada sin encajar, ¿considera que mantener la portería a cero es la principal premisa del equipo para seguir remontando posiciones?

R. Estoy de acuerdo. En esta categoría en la que los partidos son tan igualados mantener la portería a cero es un reto para nosotros. Cada partido lo vamos a intentar, porque sabemos que, haciéndonos fuertes en defensa, la pegada de nuestros delanteros puede decidir cualquier partido.

P. Los problemas económicos en Cartagena, un cuerpo técnico que te conoce bien y la cercanía con respecto a casa…¿Cuál es, si la hay, la cuarta pata de la mesa en esta operación invernal que ha motivado tu fichaje por el Sestao?

R. Iba a Cartagena con mucha ilusión. Deportivamente contaba en los planes del entrenador, pero las cosas no estaban saliendo a nivel colectivo. La principal causa por la que llego aquí es por la deuda de varias mensualidades, y la oportunidad que surge tras la llamada del cuerpo técnico del Sestao interesándose por mí para formar parte de su nuevo proyecto. El Sestao es un club serio, que está al día, cerca de casa y que tiene a una gran afición,

"En cuanto tuve la llamada del River, fui yo el que dio un paso al frente"

P. La operación desde fuera dio la impresión de realizarse muy deprisa. ¿Es cierto que el River contactó con usted antes de su salida o ya tenía claro que no ibas a continuar en el equipo departamental?

R. Fue todo un poco precipitado. En cuanto tuve la llamada del River, fui yo el que dio un paso al frente, dejando claro que quería regresar al Norte. Estuve hablando unos días con ellos para poder analizar mi salida, y por su parte no hubo ninguna pega para que pudiera firmar aquí en Sestao.

P. En su currículum ya vivió una situación de problemas económicas graves en el club en el que desarrolló buena parte de su carrera, la Gimnástica, llegando a perdonar algunas nóminas antes de su salida. ¿Ha sucedido algo parecido en Cartagena? ¿Crees que esa experiencia previa ha influido decisivamente en su determinación de cambiar de aires?

R. Hasta ese momento la Gimnástica era el equipo que me había dado todo. De estar jugando al fútbol con amigos a hacerlo casi como profesional cambiándote la vida. Sin embargo la última temporada allí, con una situación económica insostenible, se me presentó la posibilidad el último día de jugar en un equipo que luchaba por ascender a la Primera División de Grecia.

Sobre la comparación entre ese momento y el recientemente vivido en Cartagena la situación se puede parecer por los problemas económicos, aunque en la primera vez te obligan a jugar fuera de España, y en la segunda a escuchar un proyecto cerca de casa en el que me insiste el cuerpo técnico del Sestao.

"En 2008 el Sestao ya se interesó por mis servicios"

P. ¿Puede decir si es la primera vez que el Sestao River se interesa por sus servicios o ya hubo contactos anteriores?

R. Pues he de reconocerte que es la segunda vez que se interesan por mí. La primera fue en 2008, con Zurimendi en el banquillo, aunque en esa ocasión me decanté por la opción de firmar con el Racing de Santander que me quería para su filial en Segunda B.

P. A nadie se le olvida, hablando de la temporada pasada, su estancia en el eterno rival del Sestao. ¿Cómo calificaría su primera experiencia en la Margen Izquierda? ¿Por qué no renovó con el club gualdinegro?

R. Nada más llegar de mi etapa en Grecia el secretario técnico del Barakaldo .Boluka, contactó conmigo y me trasladó la propuesta del Barakaldo. Lo vi bien, firmé, y el entrenador contó siempre conmigo, sobre todo formando pareja con Odei, …La verdad es que me sentí bien, siempre valorado, pero la llegada de un nuevo técnico, que apostó por otros defensas, provocó que no renovase allí.

"Mi primer partido en Segunda B fue en Las Llanas"

P. Debutó en Las Llanas este domingo, y lo hizo con victoria ante el Guadalajara. ¿Cuántas veces había jugado antes en este campo? ¿Se vive igual de visitante que de local?

R. Pues en total, cuatro partidos, con dos victorias y un empate. Yo vengo con cariño a este club, porque mi primer partido hace siete años en Segunda B fue en Las Llanas con el Racing B. Es un dato que guardo con aprecio, siempre lo recordaba cada vez que jugaba aquí, ya fuera con la camiseta de la Gimnástica o del Barakaldo. Me siento en definitiva muy orgulloso de haber debutado en Las Llanas. Es bonito jugar aquí, la gente siempre está encima de sus jugadores. El público de Las Llanas es exigente, y es bonito ver cómo ahora la gente te empuja y anima. El último domingo, sin ir más lejos, enfrente de la grada de la gente que estaba de pie, me vino un aficionado ataviado con el gorro y la bufanda verdinegros diciéndome en la banda: “¡Ráscale ahí abajo, Nacho!.” Sentir a la gente tan cerca de ti, viviendo el partido con esa intensidad, te incita, como jugador, a dar lo mejor que tienes de ti.

P. Hablando de la influencia cántabra en un equipo como el Sestao. Es de suponer que conocía a muchos de los componentes del que ya es su vestuario.

R. Sí. Muchos de ellos ya me conocían de enfrentarme en otros años vistiendo la camiseta rival. Dani Guerrero, Cabero, Raúl Domíngiez, Jito, Nacho Rodríguez… Luego están Eneko Rubio, con el que ya compartí vestuario en el Barakaldo, o Riki en la Gimnástica de Torrelavega.

P. Con la incorporación de Rodríguez y la suya se amplía la nómina de jugadores que viene desde Cantabria cada día a Sestao. ¿Hay reparto en más de un coche o utilizan alguna furgoneta para los desplazamientos?

R. El cuerpo técnico va en un coche, yo suelo ir con Nacho Rodríguez, y los de Santander suelen venir juntos en otros coches.

P. Lo cierto es que a nivel futbolístico la “diáspora cántabra” se está extendiendo no sólo por Sestao sino por toda la Margen Izquierda en estos últimos años. Y no sólo en futbolistas, sino en técnicos como el propio Ángel Viadero, Calleja, o, el último en llegar, tu excompañero Ezequiel Loza, al que ahora tienes bien cerca. ¿No te tentó con una oferta para La Florida?

R. Sí, Manu Calleja fue por cierto entrenador mío en juveniles y en el Santoña. Tanto él, como Loza o Viadero son técnicos que conocen bien el mercado de Cantabria, y además el fútbol de allí no está pasando por su mejor momento, con lo que Vizcaya es una opción apetecible y cercana para que los futbolistas cántabros puedan seguir compitiendo en Segunda B.

P. Se le ha oído en alguna ocasión comentar que piensa seguir ligado al mundo del fútbol y está estudiando para sacarse el título de entrenador. ¿Emulando los pasos de Loza, ahora mismo líder del grupo IV de Tercera con el Portugalete, por ejemplo?

R. Ojalá. Ezequiel y yo compartimos vestuario en mi primer año en la Gimnástica, era mi compañero en el eje de la zaga y ojalá pudiera seguir sus pasos, Estoy acabando el nivel 1 y dispuesto a seguir con el nivel 2, formándome y estudiando porque me gustaría seguir ligado al mundo del fútbol, ya sea como entrenador o ayudando a algún equipo.

P. Siguiendo con Cantabria, y con la perspectiva de su paso por todos los equipos importantes de la comunidad, ¿qué opina del panorama a corto y largo plazo, con sólo un equipo en Segunda B y otro en Segunda, ambos además con apuros clasificatorios. Ha cambiado la cosa de hace unos pocos años hasta ahora…

R. Sí, aquí se está notando mucho la crisis estos años en el mundo del fútbol. Actualmente sólo tenemos al Tropezón como representante cántabro en 2ªB- Está luchando por mantener la categoría, igual que está haciendo el propio Racing por hacerlo en Segunda División. Sin embargo creo que en Tercera tenemos varios equipos con posibiliddes de dar el salto a Segunda B. Por ejemplo el Laredo, que se quedó en ela tercera eliminatoria de los playoffs, y que este año está muy fuerte, Creo que hay dos o tres equipos en el grupo III con serias opciones de ascenso.

"En Grecia aprendí a vivir fuera y disfruté de un ascenso a Primera"

P. No podemos acabar sin hablar de su experiencia en el extranjero, más concretamente en el fútbol griego. ¿Cómo se vivía el tema de la crisis del país heleno desde su posición de futbolista?

R. No me tocó la crisis. La verdad es que todo fue muy precipitado, porque me pasaron la oferta el último día de mercado, y tenía que decidirlo sin tiempo para pensarlo. Llegué a un acuerdo con la Gimnástica y firmé por el AEL Kallionis de la Segunda División griega. Aunque no dispuse de todos los minutos que me habría gustado tener, disfruté de toda una segunda vuelta que acabó con el ascenso a Primera División. Fue un año en el que aprendí bastante. Cogí mucha experiencia, aprendí mucha cultura, otra idioma, otro idioma, conocí otros campos, otras aficiones, compañeros… Fue algo diferente al fútbol en casa al que estaba acostumbrado, y siempre había dicho que tenía ganas de probar al menos, por lo que no me arrepiento. Aprendí a vivir fuera, solo, coger la maleta, y por supuesto disfrutar de un ascenso a Primera División, algo que no se vive todos los días.

P. Esta semana el River juega en Toledo, ante un rival que le precede en la tabla y parece estar en un pequeño bache. Como afrontan esta salida ante un equipo que históricamente no se le ha dado bien al Sestao?

R. Con bastante optimismo y sobre todo ilusión. Mucha ilusión de trabajar, correr mucho, hacer muy bien las cosas. Sabemos que el equipo compite todos los partidos y tenemos ganas de ponérselo muy complicado. Será un partido muy difícil porque el Toledo tiene muy buenos jugadores en plantilla, pero el River está en una línea ascendente y seguro que ellos también lo tendrán en cuenta y nos tomarán como un rival difícil.

P. No es usted un jugador muy goleador, por lo que no estaría mal estrenarse con uno este domingo, y ante las cámaras de TV. ¿Se atreve con un resultado para ese domingo?

R. Te voy a ser sincero. Ojalá que lo metan los delanteros, porque mi función es otra, la de evitar que los rivales marquen. Aun así voy a apostar por el 0-2 para el River.