Dos goles de El Arabi mortificaron a un desdibujado Athletic

Una vez jugado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Espanyol y tras cosechar un empate que deja la eliminatoria por resolver, al Athletic le toca centrarse en su siguiente rival liguero, un Granada que no está cuajando ni de lejos una una buena temporada. En su próxima visita a Los Cármenes, los rojiblancos deberán recuperar la buena dinámica tras el tropiezo en casa frente al Barça y después de nueve jornadas en la que los bilbaínos tan sólo han sumado 3 puntos de 18 posibles.

Ganas de revancha

A pesar del entusiasmo que supone para jugadores y afición el hecho de llegar a unas semifinales de Copa y a una hipotética final, siete temporadas después, los hombres de Ernesto Valverde deberán hacer un paréntesis para centrarse de lleno en un Granada cuya situación en la Liga no dista demasiado de la del curso anterior. A estas alturas de la competición, el Athletic no está haciendo su mejor campaña, pese a las expectativas a inicio de temporada, y de la ilusión de realizar otra año excepcional. Demasiados altibajos en un equipo, que deberá medir sus fuerzas ante un Granada que no llega en mejores condiciones.

Los andaluces recibirán al cuadro vasco en una temporada, que nuevamente para ellos, está siendo muy irregular. Las pocas victorias, contrastan con empates y derrotas casi a partes iguales, que hacen que el Granada se sitúe como colista de la clasificación con 18 puntos de 66 posibles. Muy mala campaña para los hombres de Joaquín Caparrós, que iniciaron el año muy enchufados, pero a los que se les acabó demasiado pronto la pólvora.

Previos resultados entre Granada y Athletic

Temporada Competición Resultado 2011/12 Liga Granada 2 - Athletic 2 2012/12 Liga Granada 1 - Athletic 2 2013/14 Liga Granada 2 - Athletic 0

La temporada pasada, al Granada le tocó sufrir, a pesar de la esperanzas puestas en un plantel que prometía mucho. Con Lucas Alcaraz al frente del equipo, los andaluces no cuajaron la temporada que se esperaba y pese a que nunca estuvieron en la zona de descenso, el equipo se las vio y se las deseó para conseguir la salvación, que no llegó hasta la última jornada de la competición. Con una buena plantilla que prometía buenos tiempos, lo único que el Granada fue capaz de hacer es esperar el contragolpe y evitar que sus rivales les golearas poniendo el autobús en su propia área. A todo ello, el poco acierto de cara al gol, supuso un contratiempo más para un grupo que no tenía claro su papel en la Liga. Tras mucho sufrimiento, lograron mantenerse en Primera División, pero quizás el verse en la cuerda floja a finales de la temporada pasada y continuar un año más en Primera, esté pasando factura a un Granada que esta temporada parece no dar más de sí.

Esta temporada inicio irregular, sin un camino concreto, el equipo no tenía ni tiene las ideas claras y manteniendo esta dinámica, se prevé que su descenso a Segunda será mas que factible. Entre tanto caos, llega un Athletic con las ideas algo más claras, pero que dista mucho del equipo de Champions que inició la ilusionante temporada. Con un fútbol intermitente, al que de vez en cuando se le adivinan buenas intenciones, pero cuyos jugadores parecen cansados, quizás debido al esfuerzo de la anterior campaña por mantener el cuarto puesto que les llevaba a la Champions y que en las últimas 9 jornadas, tan sólo ha sumado 5 puntos, una victoria y dos empates.

Así llegaban al choque

Jornada Granada Athletic 2 Granada 0 - Real Madrid 1 Athletic 2 - Osasuna 0 3 Celta 1 - Granada 1 Real Madrid 3 - Athletic 1 4 Granada 0 - Espanyol 1 Athletic 3 - Celta 2 5 Betis 0 - Granada 0 Espanyol 3 - Athletic 2 6 Granada 0 - Valencia 1 Athletic 2 - Betis 1

El Athletic de Valverde llegó al choque con un inicio de temporada positivo, con 4 victorias y dos empates y con un buen juego, en apenas las 6 jornadas que se habían disputado hasta el momento, el equipo daba buenas sensaciones. Tan solo dos derrotas antes Real Madrid y Espanyol. Con las nuevas incorporaciones como la de Mikel Rico, el juego era más fluido y se preveía un buen año. Así, los rojiblancos visitaron Los Carmenes con el objetivo seguir sumando puntos y encadenar una buena racha de victorias a favor, que le permitieran escalar mas posiciones en la tabla.

Por su parte, el Granada llegaba tras perder con el Valencia por 0-1 y empatar a cero en el campo del Betis. No obstante, en la 6 jornadas ligueras que ya se habian disputado hasta el momento los andaluces tan sólo había conseguido una victoria y fue en la primera jornada ante Osasuna por 1-2. El juego del equipo no convencía y muestra de ello eran los pobres resultado obtenidos. Aún así, el Granada encararía con optimismo la visita del Athletic y tenía entre ceja y ceja hacer frente a unos leones que llegaban en muy buena forma.

Cuando David venció a Goliat

Ante un Athletic desdibujado y con las ideas poco claras, el Granada logró su primera victoria en casa en lo que iba de temporada, gracias a dos goles de El Arabi. Los andaluces, que sumaban tantas derrotas como partidos jugados en casa, cuajaron una primera mitad muy buena. Los hombres de Lucas Alcaraz dominaron los 45 primeros minutos y dispusieron de diversas ocasiones para estrenar el marcador, de las botas de Michael Pereira y de El Arabi, que no terminaban de alcanzar la portería de Iraizoz. Las mejoras ocasiones para los andaluces llegaron por parte de Buonanotte, tras una gran jugada de Pereira, pero ante ellos encontraron un atento Iraizoz, que frustró el remate del argentino.

El Athletic, que a priori era favorito para llevarse el duelo, seguía sin sentirse cómodo sobre el césped, aún intentando comprender el papel que le tocaba desempeñar ante un rival tan enchufado. Pese a ello y según avanzaban los minutos, los bilbaínos fueron encontrando su sitio y tuvieron una buena ocasión para abrir la lata por parte de Ibai Gómez, en un mano a mano con Roberto Fernández, que el guardameta terminó por ganar. Rozando ya el descanso, ambos conjuntos se desarbolaron un poco y ninguno tuvo claras ocasiones para marcar, tan sólo un solitario acercamiento de Nyom por parte del Granada y un disparo de Susaeta, que terminaron por marcharse fuera.

El segundo gol mató al Athletic

La segunda mitad dio comienzo en igualdad de fuerzas. El Athletic se había venido arriba poco a poco y el Granada mantenía su buena línea, sin embargo, los locales no quisieron dar aliento a los vascos y apenas cumplido el minuto siete de juego, Ander Herrera cometió un absurdo penalti sobre Jeison Murillo. El Arabi no perdonó e inauguró el electrónico con el 1-0, que aventajaba a los locales. Aún así, el Athletic no se amedrentó y probó suerte poco después en una acción a balón parado. Laporte cabeceó delante de Roberto, pero el guardameta atajó el esférico sin problemas y la ocasión murió en sus manos. El Granada no bajó los brazos ni un momento y en vistas de que el Athletic había cobrado vida, decidió que era hora de sentenciar el encuentro y amarrar los tres puntos que ya tenían en el bolsillo. El segundo tanto no se hizo esperar demasiado y tras un saque de esquina por parte de Buonanotte, de nuevo El Arabi colocó el definitivo 2-0 en el marcador.

Con un doblete, El Arabi fue el verdugo de un pobre Athletic

El segundo gol de los granadino dejó muy tocado a un Athletic que apenas había contado con recursos de peso y eso dio aliento a un Granada que pudo ver ampliada aún más su ventaja en sendas ocasiones. Gorka Iraizoz fue el protagonista de que los bilbaínos no recibiera una goleada con varias ocasiones de mérito.

Los de Valverde siguieron insistiendo en los minutos restantes de partido aclamando un milagro que podría haberse dado, si alguna de las buenas opciones de gol con las que contó De Marcos, hubieran acabado entre los tres palos, pero la mala puntería y un sólido Roberto hicieron imposible la gesta.

Concluido el choque con la victoria de los andaluces, el Granada sumaba tres puntos importantes, ante todo para dar confianza a una plantilla cuyo inicio liguero era más que negativo. Pese a ello, los granadinos terminaron el año al borde del abismo y su continuidad en Primera División se saldó en la última jornada. El Athletic por su parte, firmó su tercera derrota en siete jornadas, pero eso no mermó los ánimos del cuadro bilbaíno, que regresó al buen camino y que termino por cuajar una gran temporada como equipo Champions.