Sin Koke, la vida sigue

El poderío de Jorge Resurrección en el Atlético de Madrid no sabe de límites. El triunfo de la cantera es el ejemplo de su vida, de sus colores, de su sueño. Con la elástica rojiblanca el madrileño ha tocado el cielo del fútbol español, destacando también en Europa y convirtiéndose en internacional con apenas 22 años. Capaz de detener el tiempo en un estadio de fútbol como solo un mago puede hacerlo, su magia dijo basta el pasado sábado. La lesión que el canterano sufrió a los 10 minutos de iniciarse el derbi le mantendrán lejos del verde césped del balompié por lo menos dos encuentros ligueros. Importante baja para Simeone, importante baja para el Atleti, que deberá sobreponerse a ella en su tradicional 'Partido a Partido'.

Apenas once ausencias

Porque Koke es el pilar del juego rojiblanco, algo innegable, y ahora no está. No está porque su lesión en el muslo izquierdo le mantendrá lejos de los terrenos de juego, mínimo, dos jornadas de Liga. La primera será este mismo domingo ante el Celta en Vigo (21:00 horas), la segunda contra el Almería en casa el próximo sábado (20:00 horas). Una baja importante tanto en el dibujo del equipo como para el ánimo colchonero. En lo primero su ausencia obligará a Simeone a reconvertir el centro del campo, algo que lleva ensayando toda la semana y que ha dejado algún resquicio de un posible 4-3-3 como formación inicial en Galicia. En lo segundo, la parroquia rojiblanca espera no echarle demasiado de menos porque eso será síntoma de que su magia ha encontrado cobijo en su sustituto.

Raro será ver al '8' rojiblanco fuera del césped. El de Vallecas se ha convertido en el engranaje principal de la maquinaria de Simeone, en el 'todocampista' que cualquier equipo querría en sus filas. Koke es la personalidad y la responsabilidad del Atlético de Madrid. Escrito quedó su poderío en el devenir colchonero, ligado a su crecimiento imparable, algo sin lo que el Atlético ha de sobrevivir. El internacional apenas se ha perdido 11 encuentros entre las temporadas 2012-2013 y la 2013-2014. Siete de ellos han sido en Liga, tres en Copa y uno más en Europa.

Pero ahora el Atlético ha de remar sin él. La visión de juego, el temple, las asistencias y los goles de Koke están en período de recuperación y el conjunto madrileño deberá imponerse a ello. Porque los pases de Koke no son solo pases, es ingenio. Su '8' a la espalda no es solo talento, es esfuerzo. Sus saques de esquina no son solo córners, es inspiración. Porque Koke no es un centrocampista, es el 'todocampista'. Porque dos partidos pueden ser apenas dos jornadas, pero sin Koke pueden parecer dos siglos. Porque sus botas azules no son solo suyas, sino de todo el Atleti. Porque el Atleti le espera, de nuevo, con su mejor versión para ser el perfecto anfitrión.