Derrota frente a las adversidades

Seguramente, a finales de agosto, cuando estaba a punto de comenzar la temporada, si a cualquier miembro de la plantilla del Getafe B le hubieran dicho que perder frente al Tudelano en casa a mediados de febrero supondría perder una oportunidad de oro para acabar la jornada en puestos de play-off seguro que le hubiera costado creerlo. Más si cabe, con la ausencia de manera general de tres de sus nombres propios, Vigaray, Ivi y Alex Felip, desde que llegó Quique Sánchez Flores.

Pero este equipo tiene una cosa especial. Es capaz de competir siempre. Falten más o menos jugadores, se den unas u otras circunstancias. Y eso, más en una competición como la segunda división B, vale más que cualquier individualidad. Hoy el equipo se ha sobrepuesto, ha competido contra las adversidades y a punto ha estado de sacar algo positivo de un envite que tenía todos los ingredientes para acabar en derrota.

Siempre que ha podido, Pablo Franco ha hecho bueno el dicho de que aquello que funciona no se toca. Hoy de nuevo, muy a su pesar, no ha podido repetir once. Carbonell, con cinco amarillas, ha dejado su puesto a Villalón, capitán del división de honor que ha cumplido con creces en el eje de la zaga. El resto, los mismos que ganaron al Conquense. Los nombres. Ha sido lo único en lo que se ha parecido el equipo al de la semana pasada. El resto, una sombra de los que pasearon autoritariamente el azul el domingo anterior.

El Getafe B no estuvo cómodo con balón en ningún momento. El ritmo era lento, el equipo no conectaba entre líneas y el Tudelano no tenía excesivos problemas para defender. Emi, que partía desde banda izquierda ante la ausencia de Ivi, estaba demasiado lejos de la influencia de la jugada y Mikel, una isla durante todo el partido, terminó cansado de correr hacia atrás. Únicamente Pere Milla ofrecía algo diferente dentro del estancamiento local. Pero no pasaba nada, las defensas se imponían a los ataques y el duelo esperaba un destello de luz dentro de la opacidad que entumeció el partido.

Y ese destello vino en forma de penalti y expulsión. La zaga navarra despejó, Etxaniz ganó la carrera a Robin y se plantó sólo ante Olmedo. El zaguero le derribó, el arbitró señaló el punto fatídico y dejó con diez a los locales. Jonathan asumió la responsabilidad y Olmedo, adivinando las intenciones del cinco visitante, detuvo la pena máxima y mantuvo a los suyos con vida. Pablo Franco recompuso el puzle. Mbaka dejó su lugar a Gustavo y el central, que debutaba en la categoría, formó pareja de centrales junto a Villalón. Dos juveniles comandando la defensa para cuarenta y cinco minutos de tentativas navarras.

Decía Helenio Herrera que al fútbol se juega mejor con diez que con once. Y durante gran parte del segundo acto, el Getafe B fue el mejor reflejo de ello. Los de Pablo Franco llevaron el duelo al escenario que más les interesaba. Idas, venidas y transiciones constantes que cerca estuvieron de poner por delante a los locales con un cabezazo de Orbegozo que se fue rozando la madera. Y en la siguiente, en la particular ruleta rusa en que se convirtió el partido, al Tudelano le tocó cara. Víctor Bravo aparecía en el segundo palo y se levantaba imponente sobre Nando Copete para conectar un testarazo que besaba las mallas e inauguraba el marcador.

Los locales no se rindieron y lo intentaron con ahínco hasta el final. Pero no hubo fortuna y los de Pablo Franco pusieron fin a una racha que trataran de retomar la próxima semana contra el Real Unión. Es el escenario ideal para volver a tildar de locos a aquellos que apostaban por el play-off del Getafe B a mediados de agosto. Para dar un golpe encima de la mesa en casa de uno de los máximos aspirantes. Para retomar la senda del triunfo y el buen juego, para volver a sentir que, una vez cumplido el objetivo, no es tan de locos soñar con algo más grande.

