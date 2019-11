La Llagostera y Cadamuro se le atragantan a El Sadar

Hoy dos jugadores de Osasuna ilustraron a la perfección los principios de la afición navarra: Karim Ansarifard y Liassine Cadamuro. Ambos entraban en el once tras más de un mes de ausencia por compromisos internacionales y gracias a las sanciones de Nino y Sisi, respectivamente. Sin embargo, lejos de reivindicarse en el puesto, tanto el persa como el argelino se mostraron especialmente erráticos. El primero tuvo dos ocasiones delante del portero para hacer el 1-0, una contra en la que pecó de individualista y remató alto cuando Torres se relamía en el segundo palo y, en el apartado táctico, estuvo perdido durante todo el encuentro, entorpeciendo las subidas por banda y desapareciendo del área en centros y contras de su equipo. No obstante, desde el minuto uno —literalmente— se vio al iraní con ganas de agradar al público asistente. Corrió para presionar, bajó a ayudar en el centro del campo, buscó el desmarque e, incluso, recuperó varios balones a priori peligrosos cerca del área de René Román. A buen seguro, su entrega no fue suficiente para hacer a Urban plantearse siquiera su titularidad, pero le sirvió para ser aplaudido por el respetable cuando fue sustituido.

Y es que, para los que estén acostumbrados a actuaciones estelares, pases de tacón, rabonas y demás y demás filigranas elitistas, El Sadar es un campo especial. Solo allí, muchos jugadores que no habrían tenido cabida en Segunda División han podido disputar la máxima categoría del fútbol nacional; pues, en Pamplona, el mínimo exigible para obtener el aprobado es la garra y el coraje. Por eso Ansarifard, aunque para los analistas haya sido un suspendo sin paliativos, se ha marchado del terreno de juego con el reconocimiento del público. Sin embargo, el partido de Cadamuro hoy ha sido capaz de desesperar a una afición que ha jadeado a los suyos en las peores situaciones imaginables. De entrada, el argelino hace ya tiempo que se ganó a pulso y sobre el césped la antipatía de la afición; una afición que, aún así, hasta hoy reconocía los escasos aciertos del lateral durante los partidos. Pero es que ante la Llagostera Cadamuro no ha tenido un solo acierto. Prácticamente cada balón que ha tocado ha terminado en pérdida no forzada. Controles fáciles, pases errados, driblings frustrados, fallos de marcaje y colocación, etc. No obstante, el punto que ha acabado por quebrar toda posibilidad de agradar en Pamplona ha tenido lugar en la acción del gol. Un gol que ha supuesto la derrota y la práctica condena de los rojillos a la lucha por la permanencia. Y nada más.

Un balón fácil, en línea de fondo. Controlado y sin la necesidad de jugar. Un balón para el que nadie se hubiera planteado otra opción que el patadón. Pero Cadamuro, en lugar de ser instintivo y despejar sin contemplaciones, ha derrochado desdén, dejadez y ausencia total de interés por la camiseta que vestía. Como si estuviera jugando con un chiquillo del jardín de infancia, Alberto le ha robado la pelota y solo ha tenido que poner el balón al área para que Juanjo la empujara al fondo de las mallas. Y que nadie tenga duda de la calidad que atesora el argelino. En sus maneras, en su toque de balón, se aprecian cualidades, lo que no mejora, sino que agrava, la situación del futbolista cedido por la Real Sociedad. Quizá sea eso, quizá sepa mejor que nadie que en junio, cuando acabe su contrato, volverá a San Sebastián para —si no cambian mucho las cosas— hacer de nuevo las maletas y buscarse otro destino. Un destino totalmente distinto a Pamplona, donde parece que ya nadie le va a perdonar su falta de intensidad. Habrá que ver si, después de la mediática reprimenda de El Sadar, Urban vuelve a apostar por el norteafricano en el próximo partido —Sisi tiene dos de sanción— o le otorga el puesto a Echaide, un jugador radicalmente distinto a Cadamuro: limitado técnicamente, pero con carácter y amor por la camiseta de Osasuna.

Frialdad y ocasiones

Cuatro días más tarde, el equipo rojillo saltaba al césped de El Sadar. La derrota ante el Zaragoza aún dolía por la forma, la rivalidad y, sobre todo, en el aspecto deportivo. De poder colocarse virtualmente a un punto de la promoción de ascenso, Osasuna había pasado en un visto y no visto a la zona media de la tabla: ni para arriba (10 puntos), ni para abajo (seis). De hecho, el propio Sisi, al término del partido frente al equipo maño, advirtió de que las posibilidades de ascenso rojillo se había reducido drásticamente y que luchar por la permanencia debía ser la nueva meta del equipo navarro. Una meta decepcionante. Comprensible tras todo lo que ha vivido el club en los últimos tiempos, pero decepcionante. Y hoy el cuadro pamplonica tenía la oportunidad de alargar, aunque fuera una semana más, ese débil hilo de esperanza hacia los Playoff: ante una Llagostera en cuadro y a dos puntos de los puestos de descenso, en El Sadar y con un ideal de jornada que podía dejar a Osasuna a siete de la sexta posición y con un partido menos que el resto de sus rivales.

Richard Sanzol y César San Juan hicieron las veces de técnicos de Osasuna

Los rojillos también tenían bajas significativas. Nino cumplía ciclo de tarjetas y Nekounam y Sisi lo veían desde la grada tras ser expulsados ante el Zaragoza —además de Oier y Lotiès—. Pero tampoco estaban los capitanes de la nave: Urban vería desde un palco el segundo de sus cuatro partidos de castigo, mientras que Kibu Vicuña —su segundo de abordo— acompañaría al polaco tras colmar la paciencia del colegiado en el descanso del partido ante los maños. Richard Sanzol, entrenador de porteros, y César San Juan, preparador físico, serían —y serán ante el Mallorca— los encargados de ocupar el área técnica de Osasuna ante la plaga de sanciones.

Todo en la previa del encuentro parecía dejado a la improvisación —once, cuerpo técnico— y, a los pocos segundos del partido, esa sensación seguía sin desaparecer entre los aficionados rojillos. Alberto, a los 44 segundos, protagonizaba el primer acercamiento del equipo catalán con un remate de cabeza forzado que se marchaba por encima del travesaño y que terminaba en córner tras tocar en un defensor. La intranquilidad de apoderaba del socio navarro cuando, casi sin darse cuenta, Cedrick cortaba un despeje errático de Samuel y dejaba a Ansarifad solo contra el portero. El disparo del iraní, pasado el minuto uno, se marchaba por poco a la derecha de René Román.

Comenzaba con ritmo el encuentro, pero pronto la ausencia de continuidad en el juego de ambos conjuntos lapidarían las esperanzas de los aficionados más frenéticos. Los primeros minutos sirvieron para tomar el pulso del contrincante. Osasuna trataba de tomar la iniciativa y hacer valer su superioridad sobre el terreno de juego; la Llagostera intentaría contrarrestar la calidad de los hombres de rojo con intensidad y presión arriba. Sin embargo, tanto locales como visitantes parecían expectantes. Algo faltaba para ponerse a jugar. El ambiente estaba frío y en las bandas se amontaba todavía la nieve que había dejado el temporal. Fue entonces cuando El Sadar escuchó una cuenta atrás que tuvo en el minuto 12 su apoteósico final: Indar Gorri rompía a animar tras una nueva protesta contra la gestión de Javier Tebas al frente de la LFP —como hacían saber las pancartas y cánticos que entonaba la otrora peña osasunista—. Ahora sí, todo estaba listo para comenzar el duelo y Mikel Merino avisaba con un buen disparo desde la frontal que se marchaba por encima del larguero. El cantero fue de lo mejor de Osasuna hoy y, durante la primera parte, se compenetró a la perfección con Loé, encargado de la destrucción y recuperación.

El partido comenzaba a coger velocidad. Cedrick remataba de primeras un buen centro de Cadamuro al punto de penalti que se marchaba por poco y Arturo respondía con un mano a mano que también se iba alto tras una gran pared con Imaz. Después de un partido sin apenas ocasiones como fue el del Zaragoza, el aficionado rojillo se relamía ante lo que se avecinaba, pero, poco a poco, el cuadro visitante fue incrementando su presencia sobre el campo. Fueron cinco minutos de control y dominio catalán hasta que, como antes del parón, Merino y Olavide, los dos canteranos de oro de Osasuna, se pusieron a hacer magia. Solo la falta de puntería de Torres evitó que la reacción de los chavales fructificara en un tanto.

Arturo y Flaño pudieron adelantar a sus equipos antes del descanso

Sin embargo, se llegaba a la media hora de juego con muchos acercamiento, pero sin ocasiones de peso. Fue de nuevo Arturo el primero en levantar al público de sus asientos. Una gran contra de la Llagostera era aprovechada por el delantero para culminar un pase interior y rematar superando a Santamaría tras deshacerse de Flaño —probablemente en falta—. No obstante, su disparo se marchó con tensión a la derecha de la portería navarra. Más puntería tuvo el propio Miguel Flaño, nueve minutos más tarde, al rematar un córner de Roberto Torres desde la izquierda que obligó a René a hacer una de sus paradas de la tarde con una palomita que sacó el balón del central casi en su escuadra zurda.

Pasito adelante de Osasuna

Terminaba la primera mitad con una jugada individual mal ejecutada por Cedrick, pero Osasuna se iba a vestuarios con la sensación de que el gol rojillo podía llegar en cualquier momento. Así, más centrados que en los primeros 45 minutos, saltaron los hombres de Jan Urban tras el descanso con la intención de controlar el tempo del partido y acobardar a su rival. Y, de hecho, cuando apenas se había jugado cuatro minutos de la reanudación, Ansarifard tuvo otra clara: Loé sacaba en conducción un córner de la Llagostera y enviaba un pase preciso sobre el iraní a la espalda de la defensa que el delantero no pudo aprovechar para batir a René en uno contra uno.

Para entonces, Osasuna había perdido a Olavide, que se había marchado al banquillo en sustitución de José García. Con el cambio, los rojillos perdían chispa y verticalidad y lo que en la primera parte fue juego por el centro, se desplazó a la banda izquierda, donde Torres y José García estuvieron muy bien cubiertos y siempre con dos hombres encima. Para colmo de males, comenzaba el recital de Cadamuro que, si otros días al menos se incorporó con cierto peligro al ataque, hoy fue incapaz siquiera de doblar o apoyar a los extremos cuando estuvieron presionados. En cualquier caso, la banda derecha tampoco estaba dando réditos a Osasuna. Cedrick no estaba fino y con Javier Flaño se echó de menos la autoridad de Sisi en sus subidas al área. Y, en el centro, Ansarifard estaba muy lejos de ser Nino.

Osasuna perdió sin Olavide y mejoró con Álex

Aún así, Osasuna tuvo sus opciones. Un centro-chut-vaselina de José que se marchaba por encima de la portería, un carrerón de Cedrick que terminó rematando y atrapando René en dos tiempos; una falta de Cadamuro que pegó en la barrera y aprovechó Torres tras el rechace con un disparo que se marchó lamiendo el poste; y una nueva recuperación de Ansarifard en la que el iraní pecó de egoísmo cuando tenía al propio Torres solo y relamiéndose en el segundo palo. Los rojillos dominaban e incluso llegaban, pero les faltaba velocidad y picardía. Fue entonces cuando entró Kodro por Ansarifard y, sobre todo, Álex Berenguer por Cedrick. El extremo navarro cuajó una actuación sensacional en los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego y, casi en su primer balón, sirvió una pelota a Flaño para que el lateral centrara al segundo palo y René hiciera la parada de la tarde al sacar con el pie un remate de Torres a bocajarro.

Gol e impotencia rojilla

Y entonces llegó la jugada fatídica. Vujadinovic lograba sacar una balón con peligro de la Llagostera en el área rojilla. El serbio despeja el esférico como podía hacia la banda derecha del ataque catalán por línea de fondo, hacia la posición de Cadamuro. Pero el argelino, lejos de acudir en velocidad a despejar la pelota, esperó y trotó hacia la bola como si el peligro se hubiera acabado. La zaga rojilla prácticamente daba por recuperada la pelota cuando Alberto, con más fe que el resto de sus compañeros, rebañó por detrás la posesión al argelino y sirvió un balón al área pequeña donde apareció Juanjo para empujar el balón al fondo de las mallas. Era el minuto 80 y el El Sadar reventaba con el lateral: 0-1.

El gol cayó como un mazazo entre todos los rojillos: aficionados, técnicos y jugadores. A diferencia de otras tardes, nadie confiaba en la remontada. Lo de Cadamuro era el colmo y, casi como buscando el perdón, fue el primero en intentar el empate con un disparo lejano tras recorte que acabó en córner. Sin embargo, ese arrebato de amor propio fue tan solo un espejismo. Sería Berenguer el que realmente llevaría peligro sobre la portería de René. El único. Un jugadón personal del canterano por la derecha terminó en los pies de Flaño, solo en el segundo palo, pero el capitán rojillo se durmió cuando tenía el balón controlado y toda la portería para él. Tres minutos más tarde sería Vujadinovic quien intentaría aprovechar un servicio de Álex, pero su cabezazo se fue a las manos del portero visitante.

Con tan solo un gol de diferencia y tres minutos de añadido, algunos aficionados comenzaron a abandonar el estadio. Quedarse y abuchear a Cadamuro no merecía diez minutos de atasco para salir del estadio; ver a Berenguer, sí. No obstante, no fue el mejor día para que el canterano despuntara. Ocho minutos después de que él saliera, todo se vino abajo, y todo incluye a sus compañeros y hasta una grada que ha pasado entre cánticos y vítores los peores momentos de este club. Hoy tocaba levantarse, buscar ese hilo de esperanza que, casi definitivamente, ha quedado cortado. Hoy la promoción de ascenso se puede ir hasta los 13 puntos y, lo que es peor: el descenso quedar a tres.