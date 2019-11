Coruxo FC - Burgos CF: choque de trenes en O Vao

El Coruxo quiere pasar página rápido tras la derrota de la pasada jornada ante el Langreo (2-1) y volver a recuperar las buenas sensaciones para llevarse los tres puntos frente a un Burgos venido a más. Los de Rafa Sáez, que han marcado al menos un gol en sus últimos cuatro partidos, buscarán un triunfo que los aleje de la zona de peligro. Los vigueses son undécimos, con 32 puntos, están a seis de la promoción de permanencia y algo más lejos de la zona noble, con la que llegaron a coquetear en el arranque liguero.

Para medirse al Burgos, el Coruxo tiene tres bajas por lesión. Salinas que está cerca de la recuperación, Luciano y Franco Valicenti. Moscardó que ya regresa tras cumplir el partido de sanción ante el Langreo; pero el jugador valenciano durante la presente semana se entrenó a un ritmo menos exigente por diversas molestias físicas y aunque está en condiciones de poder jugar ante el Burgos.

Con el mismo objetivo viaja el equipo castellano a Vigo. En la pasada jornada, ante el Real Avilés, el conjunto burgalés realizó sin duda uno de sus mejores encuentros de la temporada, compromiso que saldó con un concluyente triunfo por 3-0, y por eso el míster blanquinegro va a seguir confiando en los mismos hombres que tan buen rendimiento dieron frente al club asturiano. El conjunto castellano y leonés ocupa la decimotercera posición, con 29 puntos, solo tres por encima de la promoción de permanencia, aunque una victoria en O Vao le permitiría igualar a puntos con el cuadro vigués.

Situaciones muy semejantes entre ambos conjuntos, ya que, tanto Burgos CF como el Coruxo, tienen que recuperar su buen juego y su supuesta superioridad con la que se presuponía a principios de temporada. Los dos equipos han demostrado ante algunos de sus rivales, que son superiores en el trato del balón, que sólo les falta concluir las múltiples ocasiones generadas y, en el caso de los castellanos, salir al campo con esa competitividad más que demostrada cuando han estado al borde del precipicio.

Arconada, satisfecho con la progresión de sus chicos

Durante toda la semana, el entrenador castellano ha trabajado con la plantilla enseñando imágenes de la victoria ante el Avilés a sus chicos. El Burgos debe afrontar dos salidas consecutivas complicadas, la de este domingo y la de León e intentar trasladar la buena imagen del domingo a estos dos campos tan complicados. "El primer reto de hacernos fuertes y ser sólidos en casa se está cumpliendo. El segundo paso es seguir el camino iniciado ante el filial del Sporting, donde pese a no estar en las mejores condiciones físicas se compitió bien. Ahora hay que dar a un paso adelante y traernos algo más positivo de estas dos visitas", aseguró el entrenador.

Arconada agradeció la actitud del equipo, resaltando como se han sobrepuesto a todas las adversidades. El técnico se muestra ambicioso ante este partido donde quiere ganar para tener el gol average a favor. Sobre su rival afirmó que " es un conjunto bien trabajado con recursos a la hora de trabajar el juego largo y la velocidad. Es un bloque bien equilibrado atrás y con futbolistas interesantes arriba. Es uno de los equipos que más me ha gustado."

Jorge Sáez, una baja que obliga alterar el once titular a Arconada

El entrenador castellano, y por acumulación de tarjetas, tendrá un futbolista que se cae de su tradicional once, el centrocampista madrileño Jorge Sáez, que ante el Avilés vio su quinta cartulina amarilla y por lo tanto debe cumplir un partido de sanción. Una pena porque, desde la llegada de Gonzalo Arconada al equipo, se ha ganado su confianza y además está jugando a un gran nivel.



Su sustituto entre los convocados será el media punta canterano Gabri Ortega, que vio el partido del pasado domingo desde la grada y ahora, podría ser incluso titular mañana en Vigo. Su posición natural es la misma que la de Jorge Sáez, por delante de los mediocentros y de enganche con el punta (recordemos que Arconada ha apostado desde hace dos jornada por el sistema 4-2-3-1), y por lo tanto opciones de forma de inicio tiene como el que más.

De no ser así, al menos otras dos opciones puede estar barajando el entrenador del Burgos: la entrada de Beñat, que fue suplente ante el Avilés, en el medio campo junto a Moke para que Fernando Llorente sea el que juegue por delante de ellos; o la posibilidad de jugar con dos puntas y devolver la titularidad a Cristian, que tampoco jugó de inicio hace siete días y podría formar en ataque junto a Gabri Gómez.

Además de Jorge, el técnico vasco cuenta con la baja de Alex Cruz por lesión, que le falta aún tres semanas, tras su lesión en el hombro ante el Real Oviedo. No viajan, por decisión técnica, Itxaso y Sergio Esteban.

Del Val y calderé hablan de la trayectoria del equipo de la Capital del Cid

El joven portero blanquinegro, en una entrevista concedida a Diario de Burgos, habló sobre su suplencia desde que Aurreko regresó de su lesión, y de las expectativas del equipo tras la victoria ante el Avilés. El canterano espera que la mejoría se pueda ver mañana ante el Coruxo. "Sería muy importante ganar para tirar más hacia arriba en la clasificación. Necesitamos algo más que ganar los partidos de casa y ahora, con dos salidas seguidas, tenemos una buena oportunidad para dar un paso adelante y demostrar que el Burgos está aquí".



Y es que en El Plantío, desde la llegada de Arconada, los resultados hablan de victorias concluyentes ante Compostela y Avilés y una derrota ante el líder, el Oviedo, en la que el Burgos dio una buena imagen y mereció puntuar. "Ante el Oviedo estuvimos bien plantados y tuvimos nuestras ocasiones, pero al final el rival demostró su categoría y nos ganó. Y ante el Compostela y el Avilés hicimos buenos partidos y ganamos merecidamente. Eso es lo importante, que mantengamos un ritmo constante en casa y arañemos lo máximo posible fuerta para seguir hacia adelante"

El ex entrenador del Burgos, Ramón María Calderé, estuvo en El Plantío viendo el nuevo equipo de Arconada. Calderé no estuvo en el palco y prefirió mezclarse con los aficionados de Tribuna. En una entrevista concedida a los compañeros de Burgos Deporte, se mostró satisfecho con la imagen que había dado el equipo ante los asturianos. El técnico no olvida Burgos donde tiene muchos amigos y gratos recuerdos: "Han sido dos temporadas de las que guardo un gran recuerdo, sigo de cerca al Burgos, no me puedo olvidar, esta temporada no le están saliendo las cosas de momento, pero gaanando un par de partidos seguidos, la cosa se arregla", señaló.

Ramón María Calderé no dejó pasar la oportunidad de desear al conjunto blanquinegro lo mejor: " Espero que el Burgos esté lo antes posible donde debe estar, en una categoría superior, tiene una gran afición y se merece lo mejor, creo que si no es esta temporada, en la próxima, lo conseguirá". Terminó concluyendo que no descartaría regresar al banquillo burgalés, porque aquí guarda muy buenos recuerdos y amigos.

Posibles onces

Coruxo FC Burgos CF