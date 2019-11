Albacete - Real Betis: Puntuaciones Real Betis, Jornada 25

A poco o a nada. Así sabe el empate que ha cosechado el Real Betis en Albacete (0-0), en un partido donde buscó más la victoria en el segundo acto. El primero se caracterizó por la igualdad, por llegadas alternas en ambas áreas que no tuvieron premio. Un gol mal anulado a Jorge Molina pudo significar el triunfo para el cuadro de Pepe Mel, que también pidió penalti a Dani Ceballos. Sea como fuere, un punto que deja al conjunto verdiblanco en Playoffs. Y con el Girona asomando la cabeza el próximo sábado. Mucho habrá que mejorar si un ascenso se quiere buscar.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar).

Pepe Mel

6 | El once fue bien enfocado, con dos hombres de ataque y dos extremos dispuestos a tener el balón. El problema es que ni Kadir ni Rennella, titulares en Albacete, estuvieron como se les esperaba. El caso es que el técnico madrileño confió en esos dos hombres, dejando a Dani Pacheco y Jorge Molina en el banquillo. La falta de posesión en la primera parte fue corregida en la segunda, donde el Real Betis fue dueño y señor del esférico. Eso sí, no hizo lo que había que hacer: marcar. Y claro, sin ese ingrediente el menú pierde mucho. Tanto, como tres empates consecutivos que dejan en duda algunas decisiones del madrileño. El balance de la segunda vuelta es el mismo con el que arrancó Julio Velázquez. Que ya es decir.

Adán

7 | Él sí está al nivel. Tuvo más trabajo en la primera mitad que en la segunda, pero el que tuvo lo solventó a la perfección. A recordar aquella intervención a Keko cuando el choque daba sus pinceladas iniciales. Por lo demás, muy seguro. Se ha ganado la capitanía a base de seguridad, buenas acciones y confianza, que de eso anda sobrado. Bajo palos, por fin, el Real Betis tiene un cerrojo. Cuatro goles encajados en los últimos 11 partidos. 'No hay más que hablar, señoría'.

Molinero

6 | Más voluntarioso que otra cosa. Más cantidad que calidad en sus subidas. Lo intentó en demasía por su carril diestro, viendo que Kadir por la otra banda y Portillo entraba desde el centro. Todos los centros de Molinero tuvieron como efecto la pierna de Rey, lateral zurdo del Albacete. Defensivamente, correcto. Las intentonas del peligroso Ramos terminaron en nada.

Bruno

5 | Hoy, nada fiable. Tuvo problemas 'por doquier', inseguro a la hora de cortar las situaciones de peligro. El Albacete insistó por arriba, con balones aéreos a la espalda de los centrales. La tarjeta amarilla que vio en el segundo tiempo, qué curioso, no fue merecida. De hecho, la falta que realizó fue más que dudosa. Con Jordi Figueras no se entendió, no se ayudaron. Lo mejor, la portería a cero.

Jordi Figueras

5 | Un calco respecto a su compañero. El central catalán sacó la pelota en ocasiones con criterio, con buena fe. Eso sí, hay errores groseros con los que pierde todo el crédito que se gana durante el resto del choque. Trata de jugar más con Adán que con los centrocampistas. Y eso, a largo plazo, supone un problema. No hay conexión con los creadores. Y el Real Betis, sin balón, no es el Real Betis.

Varela

6 | Bien. Lo que viene siendo habitual. Más y mejor cuando sube al ataque o cuando golpea en el balón parado. Cuando se trata de cubrir las espaldas, hacer la cobertura o defender un uno contra uno, sufre. Se ha hecho un hueco fijo en la lateral izquierdo, algo que tampoco era muy complicado viendo la competencia que tenía. El canterano se mostró asociativo con Dani Ceballos. Se nota de dónde vienen, sin duda. Vio una amarilla en el segundo tiempo, francamente dudosa. Un chaval que ya se ha hecho mayor.

Portillo

7 | De lo 'mejorcito'. Quizá, Pepe Mel lo alineó desde el costado diestro. Quizá, no. El caso es que Portillo actuó en su sitio, donde le gusta y donde sabe. La pide, viene a recibir, se mueve, la pasa con criterio y tiene dotes de buen jugador. La calidad es innata, el chico la tiene. Conectó bien con los delanteros, más con Jorge Molina que con Rennella. En una de esas, un gran balón entre los centrales propició el tanto del alcoyano. No subió al marcador, como es sabido. Pero, la intención es lo que cuenta.

Lolo Reyes

6 | De menos a más. Empezó algo perdido con Dani Ceballos de acompañante. Conforme pasaban los minutos, entró más en juego. Tanto, que la segunda mitad la terminó elaborando juego. La labor del chileno es la destrucción, la presión intensa. El centro del campo fue del Real Betis, pero costó hacerse con él. El primer acto, con la alternancia de llegadas, fue del Albacete. Luego, mejoró. Era una obligación.

Dani Ceballos

5 | Lento, bastante impreciso. Su nivel ha bajado, hay que ver la realidad. No se muestra tan luchador como en aquella etapa. Ya no recibe la ovación del público por su constante rendimiento. En Albacete, mostró poco. Probablemente, el problema sea de Pepe Mel y no del chico. El doble pivote no es su posición, que sí escorado a la banda izquierda, desde donde sabe entrar por el centro, pedirla y distribuir. Acompañado de Lolo Reyes, la labor de construcción se dificulta. Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. Paciencia.

Kadir

4 | De los peores. Sin ideas, sin nada de nada. El argelino ha regresado a Sevilla, pero su mente puede estar perfectamente en África todavía. Empezó en la banda derecha, se cambió a la izquierda y acabó en el banquillo. Lógicamente, fue el primer cambio del equipo. El argelino tiene que dar mucho más para acercarse a su nivel, a lo que se pide a un futbolista de su talla. Hoy, fue titular, pero de seguir así, que se vaya olvidando de serlo. Espeso como la nata.

Rubén Castro

4 | Otro que está que no está. Marcó en Soria, donde falló una cantidad de ocasiones considerable. No lo hizo ante la Ponferradina, donde apareció poco. Y hoy, en Albacete, tuvo un par claras que no supo materializar. Es impropio que el canario no marque en acciones tan claras. Un disparo flojo, seguido de un cabezazo alto, lo más destacable. Sigue a un tanto de los 100 con el Real Betis. No se le puede cuestionar, pero tiene que aparecer el de siempre. 'RC24' está lejos, ahora mismo, de ser quién es.

Rennella

4 | Y para terminar la faena, Rennella. Pepe Mel le dio la oportunidad con la titularidad en Albacete. No la aprovechó, ni mucho menos. Perdido como un barco en mitad del mar. No conectó con Rubén, ni con los extremos ni con los centrocampistas. Un larguero que no valió, por fuera de juego justo, fue su actuación más reseñable. Eso, y una falta que se estrelló en la barrera para enfado de Varela, que también andaba por ahí para lanzarla. Se auto-condenó. El delantero del Lugo es el que se busca. Ese que hacía goles, que era importante.

Álvaro Cejudo

4 | ¿Por qué Kadir es titular? Porque la competencia en su puesto es escasa. Álvaro Cejudo no va, no rinde. Pepe Mel ya le dio el 'banquillazo' esta tarde, pero es que ni saliendo en la segunda mitad es capaz de mostrar detalles. Nada de desborde, nada de asistencias, nada de nada. Muy lejos del futbolista que era en Osasuna.

Jorge Molina

6 | Al menos, puso ganas. Y, si no llega a ser por el árbitro, hasta el gol. Un gran desmarque del delantero del Real Betis, tras un gran pase interior de Portillo, estuvo a punto de dar los tres puntos al cuadro andaluz. Estaba el línea con el zaguero del Albacete, pero el linier quiso levantar la bandera para señalar fuera de juego. De espaldas, es válido. Junto a Rubén, se entiende mejor. Y hoy por hoy, está por encima de Rennella. Fue suplente en Albacete. Ante el Girona, seguramente, regrese al once titular.

Dani Pacheco

S.C. | No tuvo tiempo. Salió cuando el Real Betis más apretaba al Albacete, pero no pudo ni participar en el acecho verdiblanco. Eso sí, según su adecuada progresión, es difícil entender por qué Dani Pacheco jugó tan poco, Álvaro Cejudo media hora y Kadir fue titular. Decisiones complicadas de comprender, la verdad. En este caso, Pepe Mel, se equivocó con el ex del Alcorcón.