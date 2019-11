Entrevista. Rubén Adeva: "Mi fútbol no muere por salir del Real Valladolid"

Rubén Adeva Brizuela (Valladolid, 2-4-1996), tiene hoy una cita con VAVEL.com. El exlateral derecho del Juvenil del Real Valladolid, con una carrera balompédica impecable, deja la disciplina blanquivioleta tras una vida entera ligada a ella. Año tras año ha defendido una parcela en la que nunca encontró rival, donde su presencia era indiscutible y su trabajo, encomiable. Ahora le tocará ver los partidos de sus ya excompañeros desde la grada. La historia de un futbolista que se quedó a las puertas de ser profesional y que no descarta reanudar el camino que se fue abriendo en un mundo tan pedregoso como el del fútbol, donde muchos empiezan la maratón y pocos llegan a la meta. Genes del adusto pero prolífico balompié castellano, genes de la escuela pucelana, genes de Rubén Adeva.

Pregunta. ¿Cómo fueron sus comienzos en el Real Valladolid?

Respuesta. Empecé jugando en el Arces, de aquí, de Valladolid, hasta la categoría de Alevín y a las pocas temporadas me ofrecieron ir con el Valladolid a jugar un torneo y acepté. Estuve jugando el torneo, allí me vieron y me propusieron jugar al fútbol 11 para el próximo año y dije que sí; y ahí llevo desde primer año de infantil hasta ahora. En total siete años en el Real Valladolid.

P. ¿Cómo son Chuchi Macón y Benjamín Zarandona?

R. Chuchi ha sido mi entrenador desde Cadete, llevamos mucho tiempo con él y me parece un entrenador bastante bueno, que le gusta el buen fútbol, que nunca renuncia al buen fútbol, da igual el rival que sea. Como siempre he estado una categoría por encima, he tenido más entrenadores y puedo decir que Chuchi ha sido el que más me ha enseñado, sin desmerecer a los otros, pero sí, ha sido el que más me ha enseñado.

"Benjamín es un crack como persona"

Y Benajmín está este año con nosotros, es la primera vez que está. Es una persona que nos está enseñando mucho de la experiencia que ha tenido, ha sido jugardor 'top' y nos cuenta muchas anécdotas de los vestuarios, de lo que pasaba, de la experiencia. Es un buen entrenador y nos cuenta muchas cosas de práctica, de la experiencia suya, en definitiva. Benjamín es un cachondo, nos cuenta muchisimas anécdotas, es muy cercano. Cuando nos enteramos que iba a estar con nosotros, pensamos que iba a ser un poco más serio, había sido futbolista, vendría con aires de superioridad, pero para nada, me he llevado una gran sorpresa con él y nos ha tratado genial, nos ha contado muchísimas cosas de sus experiencias como jugador. Es un tipo cercano. No está con nosotros todo lo que quisiera porque está en Cuatro, en 13TV, ahora con la Copa África para Maldini como enviado especial; pero es un crack como persona.

P. Con Rubén De la Barrera también ha tenido relación. ¿Cómo es el entrenador del filial?

R. Sé que es un entrenador muy táctico, es buen entrenador y está consiguiendo buenos resultados en Segunda B, que es una categoría difícil. Por lo que sé es duro, los entrenamientos son exigentes, pero es la clave, si no exiges no sacas esos resultados.

P. ¿Cómo funciona el mundo de los representantes? ¿Ya desde juveniles empiezan a tener contacto con ellos?

R. La verdad es que sí. Incluso antes ya empiezan a hablarte, a preguntarte cuales son tus intenciones. Intentan darte un contrato, pero sobre todo a encauzarte y que veas que tienes a una persona que te va a guiar. Si tienes un problema con el Club, él te va a solucionar las cosas, a la hora de firmar la ficha te va a ayudar. Y sí, ellos están con nosotros hasta antes de Juveniles, diría yo.

P. ¿Cree que el Real Valladolid da pocas oportunidades a jugadores locales?

R. Sí, es verdad. En mi opinión, se desaprovechan muchos jugadores, pero creo que la política del Club durante estos últimos años ha sido que debute bastante gente del Promesas al primer equipo y este año un chico del Juvenil ha debutado con el Promesas. Las cosas se hacen mejor y se están dando mas oportunidades a la gente de la cantera, aunque creo que se deberían dar más oportunidades.

P. ¿Tienen relación con los futbolistas del primer equipo?

R. Pues yo hice la pretemporada con el Promesas, y sí que jugamos partidos contra ellos y sí que creo que son gente cercana. No un trato de hablar con ellos todos los días, pero gente que está en el Promesas y necesita unas botas o cualquier detalle, están muy encima y si tienes algún problema, son gente muy cercana.

P. ¿Algún futbolista en especial?

R. No, ninguno. Los capitanes son los que más pendientes están de la gente de abajo.

P. Mario, los dos Dani y Deve han subido al Real Valladolid B, ¿qué opina al respecto?

R. Se lo merecen, Mario es un fantástico jugador, que ha mejorado mucho estos últimos años, ha participado mucho en Segunda B, en los primeros partidos sobre todo. Ahora últimamente se está alternado con nosotros, bueno, con el Juvenil, pero dependiendo de lo que se tercie en el Promesas, se va alternando con uno y con otro equipo.

Dani Vega y el portero, Dani Hernández, también están entrenando con ellos (el Promesas), son muy buenos, y Deve también, es un lateral muy bueno y le veo muy bien. Deve lleva muchos años en el equipo, más que yo. Siempre ha jugado mas arriba, de extremo, pero desde el año pasado, más o menos, empezó a jugar de lateral y en ese puesto se ha adaptado muy bien.

P. ¿Es duro compaginar los estudios con el mundo del fútbol?

R. Bastante. Date cuenta de que entrenamos todos los días menos los martes. Pon que sales de casa a las 4 y pico y no llegas hasta las 8, pero si te organizas, sí que puedes.

P. ¿Cuáles han sido las causas de su retirada?

R. No me sentía todo lo importante que me tenía que sentir. Otros años he participado más y este año, por cosas, no he podido participar tanto como quería y considero que son muchas horas de entrenamiento y muchas horas de sacrificio y de perder otras cosas para no jugar todo lo que yo quiero. Sí es verdad que tienen que jugar once, pero creo que me merecía haber jugado algo más y he decidido dejarlo ahora.

P. ¿Ha tenido ofertas de otros clubes?

R. Sí, sí que he tenido bastantes, tanto de la categoría Juvenil como de superiores, pero entre que yo no lo tenía claro y que el Club me dijo desde el primer momento que no me iba a dar la carta de libertad o que aunque llamaran otros equipos no me la iban a dar, cosas del Club... a parte, yo no tenía claro si quería ahora mismo cambiar de aires, el tiempo que queda (de temporada), meterme en un equipo hecho, que ya están rodados... es difícil. Pero aún así, no podría haber ido por el tema de la carta de libertad.

"No me sentía todo lo importante que me tenía que sentir"

Me dijeron que creían que a mitad de temporada no era bueno que me fuera a otro equipo y, básicamente, me dijeron que no, que no me la querían dar; y, en parte, lo entiendo, porque irte a otro sitio y competir contra el Valladolid, pues se puede entender.

P. ¿Qué equipos han sido los interesados?

R. Han sido de Liga Nacional como Arces, Betis y Parquesol, entre otros muchos, y de Tercera División, Tordesillas y otro que no me dejan decir, pero el Tordesillas ha estado bastante cerca.

P. Ganarse la vida jugando al balompié. ¿Trabajo factible?

R. Pues yo creo que es muy difícil, es de las cosas mas difíciles que hay, pero creo que si te esfuerzas, vas con ganas todos los días, vas intentando mejorar y aprovechas esa oportunidad y, sobre todo, estar en ese momento, lo puedes lograr. Hay muchos jugadores que son buenos y otros no tan buenos y que al final, 'por h o por b', porque han tenido suerte o porque han estado en ese momento, han conseguido llegar. Es muy difícil. Al final, de once personas consiguen llegar dos o una. Pero, ¿quién sabe si puedes ser tú?

P. Desde fuera, la afición siente que el trato a la cantera no es del todo satisfactorio, aun siendo actualmente la tercera mejor cantera de España tras la del Real Madrid y la del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué opina al respecto?

R. Yo creo que la anterior directiva estuvo bastante encima de nosotros, ahora nos conocen menos porque son nuevos pero sí que se han involucrado. Desde el primer momento nos han dado charlas tanto el director de la cantera como el director deportivo. Se han intentado involucrar. Todos los días han estado pendientes de nuestro equipo. Yo creo que están haciendo las cosas bien, están contando con la gente de la cantera, aunque no tanto como creo que se debería. También lo apoya la situación económica del Club a que se tire de la cantera, pero por lo general creo que se nos está cuidando bien.

P. ¿Veía posible, de no haber salido de la disciplina cárdena, el ser uno de los habituales de De la Barrera en la división de bronce?

R. Sinceramente no, yo creo que no. También he tomado esa decisión porque al ser mi último año en el Juvenil, si este año no juegas, si este año no demuestras, no vas a conseguir el siguiente paso, por eso yo creo que no hubiera sido uno de los habituales de De la Barrera.

"Yo creo que no hubiera sido uno de los habituales de De la Barrera"

P. Empezó siendo delantero y ha acabado de lateral, ¿cuál es el porqué de ese atraso posicional? ¿Lo ha llevado bien?

R. Según fueron pasando las categorías me fueron llevando más para atrás, estuve jugando mucho de central. El primer año en División de Honor jugué de central pero por la altura, como soy bajito, me impide jugar en esa posición y ya me fueron llevando al lateral y ahí he estado cómodo, en cambio de central a lateral parece que está mucho más cerca pero es totalmente diferente, el fútbol lo ves de otra manera, tienes que colocarte de otra manera, y sí me costó adaptarme, pero creo que me hace bien y estaba cómodo en esa posición.

P. Maxi también ha dejado el equipo, ¿hay alguna relación entre su marcha y la suya?

R. No, Son casos diferentes. Maxi estaba muy centrado en los estudios, pero no, no estaba relacionado, son diferentes cosas, pero son temas de otro y prefiero que lo diga él si quiere.

P. ¿Cuál piensa que es la razón principal por la que muchos jugadores españoles tienen que buscarse un sitio en otras ligas como la inglesa, italiana, holandesa o francesa?

R. Porque yo creo que cada vez se esta fichando más gente de fuera, parece que prima más aprovechar lo de fuera que lo de dentro, como que lo de fuera va a ser mejor que lo que está dentro y muchas veces es al revés. Muchos jugadores que se han ido fuera están triunfando en muchos equipos, también de categorías inferiores. Gente que sus equipos superiores no les han dado esa oportunidad y se han ido a otros sitios, han tomado otro camino y han conseguido llegar y son jugadores bastante prestigiosos y buenos.

P. Mayoral sigue sobresaliendo en la punta albivioleta. Ya pasó con Rubén Díaz o Quique, ¿piensa que su caso es excepcional o uno de tantos?

R. Mayoral es el primer año que está con nosotros, vino del Ávila y es de los jugadores que mejor he visto, tanto ofensiva como defensivamente, un jugador muy completo. Creo que la convocatoria con España es merecida. Es muy difícil saber si va a pasar o no, pero si Mayoral hace las cosas bien puede llegar perfectamente a conseguir lo que sea, esta temporada lo está haciendo muy bien, muy brillante y si le respetan las lesiones y si sigue con su buen hacer de las cosas, llegará a un grande. Tiene la cabeza muy en su sitio, yo le veo con muchas posibilidades.

P. La irrupción de Dani Vega, ¿impresionante, no?

R. Sí, Dani Vega estaba jugando en el Juvenil B. Ha dado un paso agigantado, le veo muy técnico, con mucha calidad y encima, goleador. Es extremo, no tanto llegador pero sí goleador, puede jugar en las tres posiciones de arriba y creo que eso le va a venir muy bien. Su versatilidad es muy importante, que es lo que se busca ahora. Que pueda jugar de extremo, de segundo punta. Le veo muy técnico, muy completo.

P. A sus partidos acuden ojeadores de todos los puntos de la geografía española e incluso europea, ¿tienen contacto directo con ellos o mediante sus representantes?

R. No, a mi personalmente no me han hablado. Te hablan a través de tu representante, o a través de gente del Club sí te pueden preguntar, pero un trato directo con el jugador creo que no tienen. Es o a través del club o a través de tus representantes.

P. ¿Cuál es su referente en la cantera?

R. Lo mas importante es mirar lo más cercano. Yo me miro en Carmona, es un jugador que me gusta, muy defensivo, que defiende muy bien. Me parece que Carmona puede estar en el primer equipo perfectamente. Chica es un lateral muy bueno, muy completo, esta haciendo una gran temporada, y no hay que mirar mucho mas allá. Si no te fijas en esos jugadores, en ver como juegan con balón y sin balón... no hace falta mirar tan lejos. Gente como Chica o Carmona que están consiguiendo lo que están queriendo, pues en esa gente me fijo.

"Lo más importante es mirar lo más cercano"

P. ¿Puede jugar también por la izquierda?

R. Sí, también puedo jugar por la izquierda, pero la verdad es que no me han dado muchas oportunidades de jugar, pero sí, puedo jugar por la izquierda perfectamente. Tendría mas oportunidades, porque este año tenemos dos laterales izquierdos, uno de ellos se lesionó y el otro era lateral derecho y está jugando reconvertido. Entonces sí que podía haber rendido bien ahí. Tampoco soy un jugador muy ofensivo y a la hora de subir, no subo tanto. Yo creo que sí podía haber rendido bien. Es una de las cosas que me queda una espinita ahí.

P. Ha estado cerca de ser internacional con España ...

R. Sí, en la selección de Castilla y León, en Cadete de segundo año, me dijo gente del Club que estaba ahí ahí, rondando, que sí que podría ser convocado una vez, en una convocatoria, pero, al final, me dijeron que hubo problemas con un jugador, entró al final otro, una lesión...pero sí me dijo gente del Club que estaba casi seguro, que si me había llegado la notificación pero no me llegó nada. No tuve esa suerte.

P. ¿Algún jugador referencia de los 'top'?

R. Ahora mismo Carvajal, aunque yo soy mas del Barça, pero Carvajal me parece un jugador muy bueno. Dani Alves también me parece un gran jugador y si están ahí es por algo. El mas completo ahora mismo es Carvajal, de sobra, y Lahm cuando juega de lateral derecho. La clave ahora mismo es la polivalencia. Es importante ser versátil y no negarse a jugar en ningún sitio.

P. ¿Alguna vez ha pensado en llegar al primer equipo?

R. Todos los que estamos jugando tenemos el objetivo de llegar ahí, sin obsesionarnos, lo vemos muy lejos pero ¿quién sabe?, puede que tú también. Al final entrenas y juegas para estar ahí, quieres ganar y llegar a ser jugador profesional. Ahora mismo de la cantera, del Promesas, puede subir mucha gente. Segunda B es muy exigente y lo están haciendo muy bien, están muy preparados.

Dani Vega va a llegar de sobra, Mario es polivalente y para el próximo año va a ser pieza clave. Sí que veo gente de posibilidades, aunque todo depende del Club, que te de las oportunidades y tú sepas aprovecharlas. Julio, que es un gran portero, ahora más con la posible salida de Dani Hernández. Creo que se ha visto que puede defender perfectamente la portería y con más posibilidades puede ser el portero del primer equipo

P. ¿Cómo ve al primer equipo esta campaña?

R. Le estoy viendo bien, creo que Rubi es un buen entrenador, de la escuela Guardiola, de la escuela del buen fútbol. Ha aprendido de los mejores, creo que se nota. Hay partidos malos, como siempre, pero en un partido bueno se ve a lo que quiere jugar, se ve que tiene las ideas claras y quiere ser el dominador del juego, crea muchas ocasiones y creo que se ha reforzado muy bien. El Director Deportivo, Braulio, para el presupuesto que tiene el Valladolid, creo que se está reforzando muy bien, con Pereira y demás. Le veo con posibilidades de ascender, aunque Segunda es difícil. Las Palmas está jugando muy bien, el Betis está jugando muy bien, pero yo creo que si se sigue así, sí que se puede ascender.

P. ¿Les inculcan el buen trato del esférico desde categorías inferiores?

R. Desde categorías inferiores, todo con balón, puedes hacer físico pero siempre con balón. El Real Valladolid siempre ha dado importancia al balón. Chuchi Macón siempre da mucha importancia al balón. Siempre queremos el balón, da igual el rival que sea, como el Madrid el otro día. Puedes perder, pero dar una buena imagen es importante, al final la gente se va a molestar porque has perdido peor no te va a poder decir nada. El Madrid no jugó muy bien, vimos un equipo con potencial, pero cuando viene juega con nervios. Siempre que vienen aquí los equipos salen con respeto porque saben que les plantamos cara, que les tratamos de tú a tú y que nos llevamos los balones divididos y les podemos hacer daño.

"Los equipos salen con respeto porque saben que les plantamos cara"

P. ¿Un adiós o un hasta luego?

R. Creo que es un hasta luego, ahora sí que es verdad que estaba un poco saturado, un poco cansado, pero me veo con fuerzas para el próximo año volver a jugar y ¿quién sabe?, mi fútbol no muere por salir del Real Valladolid, hay más equipos. No me importaría moverme de ciudad, todo depende de los estudios. Quería estudiar un grado superior después de sacarme el bachillerato, porque al final lo que te va a dar de comer son los estudios. Es lo más importante, aunque en el fútbol también triunfes. Al final solo los futbolistas 'top' son los que tienen para vivir siempre, porque hay futbolistas de Segunda y Segunda B que el dinero que ganen les puede dar para diez años, pero creo que lo más importante es tener una formación, un seguro para siempre tener un as bajo la manga.

En el ADN de los jugadores está implícito el verbo ganar. Alguna proteína codifica el espíritu competitivo que solo un futbolista atesora. Cuando el trencilla decreta el inicio, el jugador se transforma en un guerrero. Un guerrero que a veces pierde y otras muchas gana. Un guerrero que, como Adeva, no se da por vencido aunque haya que sortear obstáculos de gran envergadura. Él citó a Guardiola como uno de esos grandes filósofos del fútbol moderno y no tan moderno. Del fútbol bonito, del espectáculo que esto significa. De un espectáculo que se remonta a las escuelas de cada comunidad, de cada pueblo y de cada barrio. Las escuelas donde están, sin saberlo, cocinándose a fuego lento jugadores de primer nivel. Mimemos lo de abajo para estar arriba, sin que una, dos o cien derrotas, sean o no en el marcador, puedan minar la moral de estos jóvenes talentos.

'Si perdéis, seguiréis siendo los mejores, si ganáis, seréis eternos', Josep Guardiola

Agradecimientos a la Cafetería 'La Escondía' (Valladolid).