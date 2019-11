Oriol: "Será mi primer derbi, e intentaré vivirlo lo máximo posible"

Turno en la sala de prensa de Abegondo para un Oriol Riera que debuta en esto de los derbis gallegos. El delantero, llegado al Dépor en invierno, se mostró sabedor de todo lo que conlleva un partido de este tipo: "Siempre es un derbi muy intenso, se vive con mucha pasión. Será el primero para mí e intentaré vivirlo lo máximo posible". Aún así, prefirió quitarle algo de hierro al asunto: "Es un buen partido para la afición, pero para nosotros no deja de ser uno más, importante para seguir sumando y subiendo posiciones. Eso sí, intentaremos dar un plus".

Sobre el rival, el Celta de Berizzo (de cuyo filial es exjugador), no siente sino respeto: "Va a ser un partido difícil, jugamos contra un equipo valiente y tenemos que intentar serlo más que ellos, "Nunca he sido un delantero individualista" tener más intensidad, más garra, más pundonor y más sacrificio". "En mi época en el Celta B conocí a gente que ahora mismo está en el primer equipo y es amiga mía. Sergio es uno de ellos, pero eso no significa que no vaya a meterle gol", bromeó.

Ya hablando de su rendimiento personal, Riera declaró sentirse "sin ansiedad" por el hecho de aún no haber debutado como goleador con los coruñeses, todo lo contrario: "Me siento bien, incluso mejor preparado que el año pasado. Mi juego siempre ha sido colectivo, nunca fui un delantero individualista que salga a hacer su partido y a sobresalir por encima del resto. He llegado a Primera División siendo así y así seguiré, porque el éxito me ha llegado de esa manera".

Por último, trató el caso del supuesto amaño que implica a Osasuna, su antiguo equipo, en uno de los partidos decisivos de la pasada temporada: "Los futbolistas no éramos conscientes de nada. Creo que poco más puedo decir porque Miguel Flaño y el presidente ya lo han explicado todo", terminó.