Galicia pierde presencia en el derbi

Cerca de dos han tenido que pasar para que vuelva el derbi al norte de Galicia. Se ha hecho larga la espera pero, 708 días después, Dépor y Celta volverán a pisar el césped de Riazor. Si este partido ya es de por sí especial, cobra una emoción aún mayor para todo gallego aficionado al fútbol. Solo alguien nacido en la nación de los castros y la costa verdecente puede describir lo que se siente cuando los equipos de A Coruña y Vigo se encuentran en un mismo terreno de juego, en un ring del que solo puede salir un vencedor. O Noso Derbi no es un simple partido de fútbol, si no que se trata de un verdadero choque de titanes que pone en vilo los sentimientos de los del norte y los del sur. Esa emoción insustituible que no puede pagarse con dinero se transmite también a los protagonistas de la batalla. Un derbi gallego puede llegar a inducir a la inconsciencia y, si no, que se lo digan a Djalminha cuando insultó a Mostovoi o a Iago Aspas en el momento en que propinó un cabezazo a Marchena.

Y ahora que los dos equipos más fuertes de la tierra de Breogán se van a batir en duelo una vez más, surge una clásica e ineludible pregunta: ¿Cuántos gallegos participarán en el encuentro?

Poca presencia, pero principalmente celeste

Nueve futbolistas gallegos tiene el Celta. El Dépor, cinco

Un futbolista gallego se ve sobreexcitado cuando tiene en frente a su rival acérrimo y siente la impetuosa necesidad no solo de vencer, si no de humillar mediante goles y buen fútbol. Especialmente si desde pequeño ha defendido los colores de su equipo predilecto disfrutará como nadie de un encuentro de este nivel y se dejará la piel en cada acción para elevar a los suyos a lo más alto. No obstante, en esta ocasión no predominará el número de futbolistas nacidos en Galicia sobre el césped del estadio coruñés, aunque previsiblemente será el Celta el equipo que nuevamente aportará mayor confianza a los gallegos.

Todo indica que en el once de Berizzo estará presente en portería Sergio, natural de Catoira, mientras que Jonny ocupará uno de los laterales y, en caso de que finalmente se recupere de su lesión Hugo Mallo, el marinense pisará por primera vez el césped de Riazor, ya que se perdió los últimos dos encuentros en A Coruña por lesión. Los canteranos de sangre gallega Álex López y Santi Mina previsiblemente aguardarán su oportunidad desde el banquillo, al igual que Rubén Blanco. Borja Oubiña, lesionado y Borja Fernández y David Costas serían los descartes del técnico argentino.

Por su parte, el equipo de Víctor Fernández tendría representación gallega con prácticamente toda seguridad en la figura de Lucas Pérez y Álex Bergantiños. La presencia en el once de este último provocaría la suplencia de Juan Domínguez, canterano natural de Pontedeume. A su vez, el central Pablo Ínsua necesita que el técnico aragonés le dé un voto de confianza para que sustituya a Sidnei o Lopo. El guardameta gallego David Gómez tendrá que esperar para disputar un derbi, ya que no se ha ganado todavía el puesto de titular.

A Madroa y Abegondo, de más a menos

En esta ocasión serán previsiblemente cuatro o cinco los futbolistas de ambos conjuntos nacidos en Galicia que disputarán O Noso Derbi, cifra bastante baja comparando en comparació con el disputado en este mismo escenario a finales de 2011, cuando Dépor y Celta militaban en la categoría de plata. Suele decirse que de la necesidad nace el ingenio, y así fue para los dos colosos del fútbol gallego. Ambos equipos atravesaban una situación económica delicada, lo que provocó -especialmente en Vigo- una mayor confianza en los jugadores de la cantera deportiva. En aquella ocasión anteriormente mencionada, se citaban en Riazor blanquiazules y celestes marcados por la elevada presencia de jugadores forjados en Abegondo y A Madroa: ocho en total, dos en el bando coruñés -Álex Bergantiños y Juan Domínguez- y seis por parte de los vigueses -Yoel, Jonathan Vila, Roberto Lago, Oubiña, Álex López e Iago Aspas-.

Asimismo, comparando la presencia gallega de este sábado con los principales derbis de la Liga, parece también demsaido baja. En el último enfrentamiento entre Valencia y Levante participaron un total de cinco jugadores nacidos en la Comunidad Valenciana, número igual al de madrileños que disputaron el Atlético - Real Madrid dos semanas atrás. Mayor peso tuvieron los catalanes en el último derbi de la Ciudad Condal: siete entre las plantillas de Barcelona y Espanyol. Sin embargo, si hay un partido que se lleva el premio gordo es el duelo de Euskadi entre Athletic y Real Sociedad. La última vez que se enfrentaron, ambas escuadras lograron juntar a doce vascos sobre el césped.

A pesar de ello, las factorías de Celta y Dépor no han perdido demasiado peso, ya que abundan los canteranos -en su mayoría nacidos en Galicia- celestes y blanquiazules en las categorías inferiores de la Selección Española. Los filiales se encuentran respectivamente militando en Segunda B y Tercera, y tanto vigueses como coruñeses cuentan con un equipo juvenil en la División de Honor española.