CD Tenerife - Real Valladolid: sentimentalismo en el camino a Primera

Sin descanso ni pausa. A la vista una nueva jornada de Liga Adelante para el Real Valladolid, en su apresurado camino de retorno a Primera. Esta vez, el trayecto lleva al conjunto pucelano a una isla, territorio aún por descubrir. Cierto es que ya visitó Mallorca, pero esta será la primera de las dos veces que pise tierra canaria esta temporada. El rival será un Tenerife en horas bajas, muy bajas, casi tanto como su posición en la tabla. En puestos de descenso, el equipo chicharrero llega a este encuentro con la extrema necesidad de sumar una victoria, después de siete partidos seguidos sin hacerlo. O lo que es lo mismo, después de dos largos meses sin ganar.

En términos de puntos, el Real Valladolid alcanza ya la cifra de 48 unidades en su casillero, habiendo obtenido 21 de ellos fuera de casa. Cifra cercana la del Tenerife en casa, pues de sus 25 puntos que tiene por el momento, 20 de ellos han sido en el Heliodoro Rodríguez López, feudo chicharrero que albergará el encuentro entre los dos equipos protagonistas. Sin embargo, la situación es complicada en Santa Cruz de Tenerife. El ‘Tete’ lleva siete partidos sin ganar, está en descenso (aunque empatado a puntos con el Racing, que está fuera) y hace apenas unos días que cambió de entrenador. Así, el encuentro es de vital importancia tanto para unos, como para otros. Para los tinerfeños, porque obtener tres puntos en este momento puede suponer remontar el vuelo y eliminar cualquier atisbo de descenso. Y para los visitantes, porque no pueden perder comba en la lucha por el ascenso, ya que la igualdad es máxima, y los tropiezos son cada vez menos habituales entre los ‘reyes’ de la categoría.

El aspecto emocional

Cada semana, el fútbol trae una bonita historia detrás de los 22 hombres que se baten en duelo sobre el terreno de juego. En esta ocasión no es menos. Tenerife, isla para el recuerdo. El Real Valladolid regresa a donde un día triunfó. Exactamente, en la temporada 2006/07, cuando logró el récord que aún campea en Segunda, ascendiendo ocho jornadas antes del final a Primera, gracias a dos goles. Uno de ellos, siempre recordado. El de Manchev, pasado el 80, que dio el triunfo definitivo y el regreso a Primera. En esta ocasión, aún queda mucho por recorrer, pero revivir aquel triunfo sumaría más opciones si cabe a un Pucela que cada jornada que pasa, más arriba en la clasificación se ve.

Pero los recuerdos no quedan aquí. Estarán también presentes en la cabeza de Omar, pues el habilidoso jugador zurdo jugó durante varias temporadas en el Tenerife, el club que le vio crecer como futbolista. También Jeffren, pero en menor medida, puesto que el hispano-venezolano vistió la camiseta chicharrera antes de poner rumbo a las categorías inferiores del FC Barcelona. Y, cómo no, Dani Hernández. El portero compañero en la Vinotinto del exculé arribó al Tenerife apenas hace un mes, después de haber podido saborear la miel de la Primera División con el Real Valladolid. sin oportunidades, y con la Copa América en el horizonte, Dani decidió cambiar de aires y buscarse una oportunidad en Canarias, algo que ha encontrado, pues desde su llegada es titular indiscutible. Viejos conocidos reunidos para la ocasión.

Por último, están los dos entrenadores. Viejos amigos, Agné y Rubi, pues el actual técnico del Tenerife fue uno de los que inició a Rubi en el fútbol profesional, en el Girona, antes de que el ahora míster del Real Valladolid tomara las riendas del club catalán y consiguiera completar su mejor temporada hasta la fecha. Este domingo, serán enemigos, pero solo hasta que termine el encuentro. Los halagos y las palabras positivas, no han faltado entre uno y otro.

Rubi, concentrado en obtener los tres puntos

A orillas del Pisuerga ha sido una semana relajada, alejada de toda la polémica de amaños que salpica otras ciudades de la división de plata. A pesar de estar el Real Valladolid inmerso en uno de los partidos señalados, el club pucelano está fuera de peligro. A pesar de ello, Rubi ha sido muy crítico con todo ello: “De unos años para atrás, se está poniendo mano dura con los presupuestos, los pagos a los organismos oficiales, en este tipo de cosas. Me parece sensacional. He tenido la suerte de no vivir nunca nada de eso, pero sí de oír cosas. Tengo esa suerte de no haber estado entre la espada y la pared, una cosa de estas no la acepto. Hay que empezar por ahí, investigar cualquier sospecha. De esta forma asustas para que en el futuro no se repita”.

Rubi: "Raúl Agné es mi amigo. Solo tengo palabras positivas"

En clave de amistad, con su compañero de profesión Raúl Agné, afirmó en rueda de prensa previa al choque que siempre le estará agradecido, y se alegra de que haya regresado a Segunda, aunque siempre con respeto a Cervera: “Raúl Agné es mi amigo, tenemos 6 ó 7 amigos y él es uno. Solo tengo palabras positivas, aunque no me gusta hablar de un entrenador cuando acaba de llegar, Cervera merece mi respeto. Antes del partido no somos amigos, cuando acabe seguro que sí. Es como el Girona, especial será cuando termine el encuentro. Todos los que tenemos la suerte de estar a este nivel necesitamos algunas personas que estén de tu lado, no quiero decir que él haya sido el único, pero en su día me llamó cuando yo casi había decidido que dejaba el fútbol. Acepté su idea, aunque la pena es que no saliera bien su trabajo. Es una persona que me ha ayudado”.

El catalán, también, indicó que buscarán los tres puntos con todas sus fuerzas, sabiendo que será complicado repetir goleada por tercera salida consecutiva lejos de Zorrilla: “Sabemos que no es lo normal, no en el Valladolid, ni en toda la categoría. Lo normal no es ir ganando 1-4 ó 1-5 fuera de casa. Con un equipo que solo un rival le ha marcado dos en su casa, no creo que lleguemos nosotros y lo hagamos, aunque ojalá. Será un partido más igualado que lo que la clasificación indica”.

Agné pide unión a la afición

Ante la complicada situación que vive el Tenerife, Raúl Agné solicitó en rueda de prensa un esfuerzo extra, pero ya no solo a sus jugadores, sino a toda la afición chicharrera: "Lo único que le diría a la afición es que el equipo la necesita. La cosa no es tan mala como se puede pensar. Yo he estado aquí de visitante y he visto tirar a la afición como un jugador más. Está claro que la necesitamos".

Agné: "El encuentro del Valladolid es el último, nos dejaremos la vida para ganar"

Sobre el Real Valladolid, matizó que es un conjunto con aspiraciones a todo, sin duda uno de los mejores de la categoría: "El Valladolid tiene una variedad de recursos muy grande, conozco a su entrenador y es un equipo que juega bien al fútbol. Tiene opciones directas de ascenso, pero ellos saben que nosotros, en casa, seremos cada día más fuertes, y que no se lo vamos a poner fácil. Será un rival duro".

"Al rival hay que tenerlo presente, aunque no depender únicamente de eso. Iremos a por el partido. El encuentro del Valladolid es el último, nos dejaremos la vida para ganar como sucedió en Anduva, y luego pensaremos en el siguiente, no hay más. No voy a permitir que nadie se plantee nada más allá de este domingo", añadió en rueda de prensa, sabedor que lo principal, para su equipo, es este primer encuentro, sin pensar en lo que venga por delante.

Mojica, el gran ausente

Para este encuentro, el equipo blanquiazul recupera a Suso Santana, que cumplió ciclo de amarillas la jornada pasada. No estarán, por lesión, Carlos Abad-Hernández, Igor Arnáez, Jorge Sáenz, Ricardo, Guarrotxena y Cristo González. En el Real Valladolid, la baja más importante es la de Mojica. El cafetero no ha podido recuperarse del golpe en el tobillo ante el Alcorcón y se suma a las lesiones de Alfaro y Roger, además de la sanción por cinco amarillas de Chica.

Convocatoria del Tenerife: toda la primera plantilla disponible, más los canteranos Cristo Díaz, Santi y Víctor.

Convocatoria del Real Valladolid: Javi Varas, Raúl Fernández, Carmona, Chus Herrero, Valiente, Jesús Rueda, Samuel, Peña, Álvaro Rubio, Timor, André Leao, Omar, Jeffren, Hernán Pérez, Óscar, Jonathan Pereira, Óscar Díaz y Tulio de Melo.

Posibles alineaciones