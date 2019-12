Las Palmas Atlético - Bilbao Athletic: mantener la buena dinámica en la isla

Nueva semana de necesidades para el conjunto comandado por Josico y Benjamín Armas. Y es que el buen hacer protagonizado por el equipo durante las últimas semanas de competición no han impedido que éstos hayan caído en posiciones de descenso a Tercera División. La línea ascendente que comenzó ante el Atlético de Madrid B, acabó con la paupérrima racha de registros cosechados por los amarillos, mientras que sirvió como impulso para conseguir buenos resultados que aumentaran la puntuación en la tabla clasificatoria. No obstante, el despertar del filial no ha servido para evitar caer en las peores posiciones de la clasificación.

La línea ascendente se afianza en el Anexo

Si algo ha servido para que Las Palmas Atlético no ocupe una peor posición de la que mantiene, es el Anexo del Estadio de Gran Canaria. El despertar protagonizado por el cuadro palmense después de 11 derrotas de infortunio ha provocado una mejor puntuación. Pese a que la posición ha disminuido, las buenas sensaciones se han ido acentuando con el paso de las jornadas.

De esta manera, la victoria cosechada ante el filial colchonero en Gran Canaria supuso un cambio de dinámica radical. Conseguir los tres puntos ante un rival directo como era el Atlético de Madrid B se antojaba de vital importancia para los hombres de Josico, mientras que dicho triunfo no tuvo continuación a la siguiente semana, dado que el filial siguió mostrando su clara mejoría sobre el terreno de juego, pero nuevamente la mala fortuna privó a la escuadra grancanaria de conseguir un mejor resultado en la Ciudad Deportiva de Getafe.

Por su parte, un nuevo enfrentamiento disputado en la isla sirvió para que el cuadro palmense sumara su segundo partido consecutivo acuando como local por victoria, ya que un gol de Matías a falta de 15 minutos sirvió para adelantar a los locales, mientras que Germán puso la sentencia instantes posteriores al primer tanto amarillo. De esta manera, los locales encontraban oxígeno en la tabla clasificatoria y, aunque no mejoraban la posición que ocupaban ( decimosexta ), acortaban distancias con los equipos que se sitúaban en la zona media.

Con el buen hacer como local como ejemplo, Las Palmas Atlético puso rumbo a su tierra talismán durante el presente curso, ya que el enfrentamiento ante el Trival Valderas de Alcorcón sirvió para que el cuadro grancanario se desplazara a la única ciudad en la que ha logrado sus dos únicos triunfos como equipo visitante. No obstante, las buenas sensaciones transmitidas por la capital de España no se han acentuado durante las últimas visitas, ya que a la derrota en Getafe se le suma el empate cosechado durante la pasada semana, cuando un filial con superioridad numérica desde la primera parte no supo aprovechar dicha condición, por lo que Germán se vio obligado a, en el último minuto, rescatar un punto para los canteranos.

Últimos encuentros de Las Palmas Atlético Partido Resultado Goles a Favor Goles en Contra Las Palmas Atlético - At de Madrid B 1-0 1 0 Getafe B - Las Palmas Atlético 4-3 3 4 Las Palmas Atlético - Fuenlabrada 2-0 2 0 Trival Valderas - Las Palmas Atlético 3-3 3 3

De esta manera, siete puntos de 12 posibles resumen el bagaje de las últimas cuatro jornadas disputadas por los grancanarios, siendo seis de ellos cosechados en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, donde el cuadro liderado por Josico luchará con el objetivo de seguir acentuando el buen hacer local que ha ido recuperando durante las últimas jornadas, ya que las numerosas semanas de despropósito impedían que el filial sumara algo más positivo que un empate.

Germán, el líder amarillo en el aspecto goleador

De igual modo, la mejoría protagonizada por el filial también ha tenido cabida en la parcela ofensiva, que también ha encontrado mejor fortuna durante los últimos encuentros, rompiendo la sequía goleadora que solamente era acortada por Enrique Castaño, que ante el CD Toledo y el Atlético de Madrid B se disfrazó de goleador para anotar los primeros tantos del presente año 2015 para Las Palmas Atlético.

El mediocentro se postuló como el hombre encargado de romper el mal fario del conjunto formativo amarillo, ya que un fuerte zapatazo suyo desde bastante distancia acabó colándose por la escuadra colchonera, acentuando de esta manera el gol anotado tan sólo una semana antes en Toledo, igualmente de bella factura, pero esa vez transformando un libre directo. El mediocentro amarillo tomó las riendas del equipo para, junto a sus compañeros, comenzar a devolver al filial a la buena senda de resultados.

Por su parte, durante las últimas semanas, un nombre en concreto se ha apropiado al completo de la realización de Las Palmas Atlético, y no es otro que Germán. El atacante tinerfeño ha visto crecer su olfato goleador durante las últimas jornadas, hasta tal punto de sumar durante la pasada semana la tercera jornada de manera consecutiva encontrando fortuna de cara a portería, rescatando además un punto para el cuadro palmense cuando el triunfo local estaba prácticamente sellado.

Al tanto coseguido la pasada semana se suma el ya mencionado ante el Fuenlabrada, en el último enfrentamiento disputado en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, mientras que suyos fueron los dos goles que volvieron a meter en el partido a Las Palmas Atlético en Getafe, cuando el cuadro comandado por Josico se encontraba con una desventaja de tres goles en el marcador.

De esta manera, un jugador de segunda línea como es Germán ha encontrado la fortuna y profundidad necesarias para sumar de manera bastante notoria en la línea ascendente en cuanto a rendimiento protagonizada por el conjunto grancanario, aportando la presencia goleadora que el frente de ataque amarillo había perdido y que comenzó a recuperar precisamente durante su último enfrentamiento, en el que Adrían Hernández materializó el segundo tanto palmense.

Adrián recuperó el gol para un tridente falto de pólvora

El atacante grancanario consiguió anotar después de tres meses de sequía, ya que su último tanto fue logrado en la visita realizada a la isla por el Real Madrid Castilla. A raíz de ahí, el filial ha contado con un aporte prácticamente nulo de sus hombres más destacados en la punta de lanza, ya que Dimas y Artiles se suman al ya mencionado Adrián, siendo éstos relegados al banquillo durante las últimas semanas.

Manu Dimas, el máximo artillero del filial durante el arranque de la competición ha visto como su presencia goleadora ha entrado en decadencia, hasta tal punto de ver su cometido reemplazado por Braulio López, refuerzo invernal que arribó en Las Palmas Atlético para intentar mejorar los malos registros goleadores, al igual que Néstor Gordillo, el segundo fichaje del mercado de invierno que se ha ganado la titularidad, al igual que el delantero satauteño.

Por su parte, José Artiles ha contado con menor participación de la deseada durante los últimos encuentros, ya que unas dolencias físicas ante el Fuenlabrada le impidieron salir de inicio en el encuentro, mientras que no pudo ser alineado durante el pasado encuentro ante el Trival Valderas, ya que debía cumplir sanción federativa. Precisamente el veloz delantero grancanario fue el último jugador en anotar de los tres ocupantes de la parcela ofensiva amarilla, durante el último encuentro del pasado año 2014, en la visita realizada al Sestao River ( 3-2 ).

Artiles regresa y el filial recupera efectivos

Asimismo, el filial de Las Palmas recupera efectivos para el encuentro ante el Bilbao Athletic, puesto que el ya mencionado José Artiles podrá volver a ser alineado después cumplir sanción federativa durante el último encuentro disputado ante el colista de la categoría, el Trival Valderas de Alcorcón. El regreso del veloz atacante grancanario propiciará un nuevo quebradero de cabeza para Josico y su dirección técnica, ya que la parcela ofensiva del filial cuenta, a día de hoy, con una numerosa aportación en cuanto a jugadores.

Las incorporaciones invernales de Braulio López y Néstor Gordillo sirven para que éstos se sumen a los efectivos con los que ya contaba anteriormente el conjunto amarillo, una decisión tomada en favor de facilitar la reconciliación del filial de cara a portería.

Por su parte, Leo Ramírez también podrá volver a estar disponible después de disputar sus primeros minutos durante la pasada jornada, tras cumplir los cuatro partidos de sanción que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego, en gran parte, propiciado por sus malas formas en la derrota cosechada por los palmenses ante el CD Guadalajara, por lo que el regreso de ambos canterano, que se ejercitan con la dinámica del primer equipo desde la pretemporada, servirá para aportar mayor criterio en la parcela atacante para así, luchar por conseguir tres puntos que sirvan para dejar de ocupar la cuarta peor plaza de la clasificación.

El rival, un filial en zona de ascenso

El Bilbao Athletic llegará a la isla con la clara intención de seguir acentuando la buena posición que actualmente ocupa, ya que se enfrentará este domingo a Las Palmas Atlético siendo el cuarto clasificado del Grupo II de la Segunda División B. El poder de la cantera vasca sigue dando de qué hablar en el territorio nacional, ya que actualmente, sólo les separa un punto del liderato, que se encuentra ocupado por el Real Madrid Castilla, con 43 puntos.

El cuadro liderado por Ziganda deberá luchar con un césped diferente al que acostumbran a utilizar, ya que la alfombra sintética del Anexo del Estadio de Gran Canaria supone un nuevo escenario para los vascos, que deberán amoldarse para continuar la victoria conseguida durante la pasada semana ante un rival directo del conjunto amarillo en la lucha por la salvación.

Y es que la jornada semana, el conjunto formativo del Athletic consiguió que los tres puntos se quedaran el Lezama tras vencer por la mínima al Rayo Vallecano B. La lluvia provocó numerosos charcos en el césped del feudo bilbaíno, lo que condicionó notoriamente el devenir de un encuentro en el que la circulación del esférico era prácticamente imposible de realizar.

Los vascos lucharán continuar una racha que parece no acabar

De esta manera, los cachorros del Athletic llegan a la isla protagonizando una espectacular racha de registros que hacen que éstos no conozcan la derrota desde hace 14 jornadas, ya que no se quedan con el casillero de puntos a cero durante un encuentro desde el pasado 1 de noviembre, ante el Sestao River.

Por su parte, el cuadro vasco intentará seguir acentuando los buenos registros visitantes que han propiciado cierta mejoría de éstos actuando fuera de sus dominios, ya que durante el arranque del presente curso les costaba notoriamente el hecho de conseguir sacar algo positivo de sus desplazamientos realizados.

Bilbao Athletic como visitante Partido Resultado Goles a Favor Goles en Contra Barakaldo - Bilbao Athletic 1-0 0 1 Socuéllamos -Bilbao Athletic 1-0 0 1 Rayo B - Bilbao Athletic 2-1 1 2 Conquense - Bilbao Athletic 1-0 0 1 Real Unión - Bilbao Athletic 1-1 1 1 Real B - Bilbao Athletic 1-1 1 1 CD Toledo - Bilbao Athletic 0-1 1 0 Getafe B - Bilbao Athletic 0-0 0 0 Trival Valderas - Bilbao Athletic 0-0 0 0 SD Amorebieta - Bilbao Athletic 1-1 1 1 SD Leioa - Bilbao Athletic 0-1 1 0 RM Castilla - Bilbao Athletic 2-2 2 2

El conjunto comandado por Ziganda no cae derrotado actuando como foráneo desde la octava jornada, cuando el Conquense consiguió vencer por la mínima al término de la disputa. A raíz de ahí, seis empates y dos victorias resumen los partidos del Bilbao Athletic fuera del país vasco.

Bajas visitantes para el encuentro

Asimismo, el conjunto bilbaíno cuenta con pocas bajas para el desplazamiento a realizar a Gran Canaria, ya que solamente tres jugadores no podrán viajar con la expedición. El primero de ellos y que a buen seguro cuenta con mayor popularidad es Iñaki Williams. El atacante del Bilbao Athletic no viajará para enfrentarse a Las Palmas Atlético ya que ha entrado de lleno en los planes de Valverde en la dinámica del primer equipo, por lo que no formará parte de la expedición. El delantero se estrenó como goleador en el primer plantel vasco durante la presente semana.

Por su parte, Yeray Álvarez no podrá viajar a la isla debido a una sanción federativa que actualmente sigue teniendo efecto, ya que deberá cumplir su cuarto y último partido de la sanción que le fue impuesta por parte del Comité de Competición. El Bilbao Athletic pierde a un defensor que actualmente acostumbra a ocupar la parcela central de la zona defensiva.

Asimismo, Jon Iru no ha podido diputar prácticamente ningún partido de la presente temporada debido a una lesión sufrida en el ligamento cruzado desde el pasado mes de julio, siendo ésta una dolencia física que le sigue imposibilitando para la práctica del fútbol.

Onces posibles

Las Palmas Atlético: Ale Martín; Leto, Ayoze Placeres, Stephane, Jesús; Enrique, Matías, Germán; Artiles, Braulio y Néstor.

Bilbao Athletic: Remiro; Etxeberria, Juaristi, Unai Bilbao, Lekue; Undabarrena, Vesga, Bengoa, Sabin, Seguin y Santamaría.