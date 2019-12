Resultado CD Tenerife - Real Valladolid en la Liga Adelante 2015 (2-0)

Final del partido. Tenerife 2-0 Real Valladolid.

90' Con 9 el Valladolid.

88' Valiente con problemas musculares.

85' Partido visto para sentencia. Último cambio. Maxi por Suso.

83' ¡Goool de Víctor! Sentencia el Tenerife.

81' Disparo muy alto de Ifran en el área.

80' Cambio en el Tenerife. Víctor por Cristo Martín.

79' Amarilla a Suso por simular penalti. Segunda vez que lo hacía.

77' No puede el Real Valladolid, sin ideas ni hombres para poder buscar el empate.

75' Disparo de Cristo Díaz, a córner por golpear en rueda.

74' Centro pasado de Moyano.

72' Último cambio del Real Valladolid. Hernán Pérez por Chus Herrero.

70' Expulsado Rubi de su banquillo. El colegiado vuelve a asomar la cabeza.

69' Cambio en el Tenerife. Juan Carlos por Cristo Díaz.

68' Falla el control Óscar Díaz cuando no tenía adversario delante.

66' Tarjeta amarilla para Chus Herrero.

65' Saque de esquina para el Valladolid.

64' Cambio en el Real Valladolid, Óscar Díaz por Omar.

62' Llegada del Valladolid sin remate, que trata de despertar.

60' Reclama penalti Ifran, estuvo rápido Valiente.

59' ¡Goool de Suso! Remate a placer en el área, completamente solo.

58' No controla Ifran el centro de Raúl Cámara, perdió la opción de remate.

57' Mal ataque del Tenerife. Vitolo e Ifran no se entendieron.

55' Salida rápida a la contra de Omar, cayó al suelo pero no se señaló nada.

54' No pudo rematar Ifran en el primer palo. Balón a saque de puerta.

53' Le dura poco el balón al Valladolid. Hay cambio en los visitantes, Rubio por Jeffren.

51' Aprieta el Heliodoro, que ve que su equipo puede hacer gol.

50' Muy apurado Suso en el área, no llega con ángulo para poder rematar.

48' Caída de Suso en el área, el colegiado no señala penalti. Tampoco amarilla en una acción idéntica a la de Pereira.

47' Disparo de Suso que trapa Javi Varas.

46' Comienza atacando el Tenerife, pero el Real Valladolid no renuncia a salir como pueda a la contra.

Comienza el segundo tiempo. Sin cambios.

19:48. Primera parte condicionada por la expulsión de Pereira, por doble amarilla. La primera, por simular supuestamente un penalti, cuando cae al suelo y se levanta de forma inmediata; y la segunda por soltar una patada por detrás después de que el colegiado mismo se metiera en su camino impidiendo que jugara el balón. Protagonista principal el colegiado. Ocasiones para ambos, aunque ninguna excesivamente clara. Igualdad total.

Final de la primera parte. CD Tenerife 0-0 Real Valladolid.

45'+1 Un minuto más de añadido. Lo intenta el Tenerife con centros. Mal remate de Ifran.

45' Córner ahora para el Tenerife, en el descuento.

44' Sangre en las cabezas de Ifran y Valiente.

42' Se acerca el conjunto pucelano, que gana un saque de esquina.

40' Toca el Real Valladolid, que no renuncia a su fútbol a pesar de tener un hombre menos.

38' ¡Rechaza Dani Hernández! Buen disparo de Jeffren desde la frontal.

36' Domina el Tenerife, entrando por las bandas. Aguanta bien el Pucela atrás.

34' Atrapa Javi Varas el saque de esquina y recibe falta.

33' Toca el Tenerife, sin tener grandes oportunidades, aprovechando la superioridad numérica.

31' No reacciona el Real Valladolid, que deja a Óscar solo en punta.

29' El propio error del colegiado ha propiciado la patada de Pereira. El colegiado quiere ser protagonista.

28' ¡Expulsado Pereira! Segunda amarilla para el gallego. El colegiado estaba en el medio, le incomodó para jugar el balón y después soltó una patada al rival.

27' Amarilla ahora para Pereira por dejarse caer en el área, después de controlar mal y perder la oportunidad de rematar.

25' Amarilla para Aitor Sanz.

24' Falta de Óscar en la frontal, tras un mal control del salmantino. El Valladolid, muy previsible en ataque.

23' Se reanuda el partido con Vitolo en el campo. Parece que podrá seguir.

22' Se retira Vitolo del terreno de juego, asistido por los servicios médicos.

21' Buen disparo de Omar con la diestra, tras recortar en la frontal, que atrapa Dani.

20' Muy vertical el Tenerife. Cristo Martín, de los más participativos en ataque.

17' Está cayendo Jeffren mucho hacia el centro, dejando el carril diestro a un central como Chus Herrero.

16' Intensa pelea en el centro del campo, no hay un dominador claro.

15' Salida muy rápida de Dani Hernández, que se adelantó al balón en largo al que corría Pereira.

13' Larga jugada ofensiva del Tenerife, con mucha pelea. Al final, Moyano perdió el balón por línea de fondo.

12' Disparo de Timor desde la izquierda que no se acerca a la portería de Dani Hernández.

11' Presiona mucho el Tenerife en campo contrario, obligando al Real Valladolid a arriesgar o lanzar el balón en largo.

10' Centro muy pasado de Omar al que no llega Jeffren.

9' Con intensidad los canarios, pisando más campo contrario que su rival.

8' ¡Cristo Martín alto! Controló el balón en el área pero disparó muy desviado, tapó bien Varas.

7' Ahora es el Tenerife el que trata de crear la jugada con paciencia.

6' Centro muy pasado de Ifran al que no llego Suso. El Tete lo busca a la contra, aprovechando los espacios.

5' Disparo muy alto de Aitor Sanz.

4' No hay mucha claridad en el juego por el momento, imprecisiones. El Tenerife aguarda.

3' Centro de Omar de falta que no llega al área, lo tiró demasiado raso.

2' Trata de tocar el conjunto visitante desde atrás, dominando la posesión.

1' Primera llegada del Valladolid, que pidió falta sobre Pereira en el borde del área.

¡Comienza el partido en Tenerife!

18:55. ¡Ya están los jugadores sobre el terreno de juego!

18:50. Carnavales aún en Tenerife. El club chicharrero ha hecho una oferta a todos los aficionados. Si acudías al estadio disfrazado, el precio de la entrada se reducía hasta los 7€.

18:45. Restan 15 minutos para el partido, momento en el que los jugadores ultiman su calentamiento previo.

18:40. ¿Cómo está la Liga Adelante? Pues más apretada que nunca, tanto por arriba como por abajo. Especialmente en los puestos de ascenso y playoff, ya que hay cinco equipos en tan solo un partido de diferencia, con los perseguidores apretando fuerte por detrás. La igualdad, es mayor a cada jornada que pasa.

18:30. Dato. Tenerife y Real Valladolid se han enfrentado en 23 ocasiones en la isla. 9 victorias locales, por 6 visitantes. Los 8 partidos restantes, terminaron en tablas. Todos los datos, desglosados a tan solo un click.

18:25. El encuentro entre estos dos protagonistas, y en este escenario, recordará, sobre todo a los pucelanos, al ascenso de la temporada 2006/07 que vivió el Real Valladolid en la isla canaria. Un choque que se decidió por el gol de Vladimir Manchev, que sentenció con una vaselina desde la frontal. Un gol, desde Bulgaria, que llegó hasta Primera.

18:20. En la mediapunta del Real Valladolid vuelve a aparecer Óscar. El salmantino, ya no solo es magia, sino que es gol. Máximo artillero del conjunto pucelano, es el centrocampista más goleador de la Liga Adelante. ¿Volverá a marcar esta tarde? Acumula dos encuentros consecutivos haciéndolo.

18:15. Los reservas del CD Tenerife serán los siguientes: Roberto (ps), Hugo Álvarez, Aridane, Maxi, Cristo Díaz, Víctor García y Santi.

18:13. Alineación del Tenerife: Dani Hernández, Moyano, Carlos Ruiz, Albizua, Cámara, Aitor Sanz, Vitolo, Suso, Juan Carlos, Cristo Martín e Ifran.

18:10. Rubi soluciona sus dos bajas con lo esperado. Chus Herrero entra en el lateral diestro, por la sanción de Chica; y Jeffren en el costado izquierdo, por la lesión de Mojica. La única duda con el once es ver dónde se colocarán el hispanovenezolano y Omar, puesto que pueden ocupar cualquiera de las dos bandas.

18:05. El banquillo del Real Valladolid lo ocuparán Raúl Fernández, Carmona, Samuel, Álvaro Rubio, Hernán Pérez, Óscar Díaz y Túlio de Melo

18:00. ¡Ta tenemos onces confirmados! El Real Valladolid va con Varas, Chus Herrero, Valiente, Rueda, Peña, André Leão, Timor, Jeffren, Óscar, Omar y Pereira.

Antes de comenzar la última hora previa al encuentro y de desgranar todos los datos que trae consigo, os invitamos a leer la previa del mismo. CD Tenerife - Real Valladolid: sentimentalismo en el camino a Primera.

Por su parte, Jesús Rueda, defensa del Real Valladolid, criticó con dureza todo el tema de amaños que ha salpicado la Segunda División durante estos últimos días: “Lo que se debería hacer es no pasar nada, a la mínima que la justicia intervenga. Que baje quien tenga que bajar, se llame fulanito o menganito, tenga el presupuesto que tenga. Que se traten a todos los clubes iguales, no solo a los que es más fácil de castigar. Amañar resultados es un delito, ya no solo por eso, sino por toda la gente. Es más que un resultado. Si hay pruebas, que lo investiguen, para eso está la justicia”.

Unai Albizua, central vasco del conjunto chicharrero, fue otro de los que pasó ante los micrófonos, destacando el papel que deberá tener la afición, pero también sabiendo que deben corresponderla con un buen partido: "Esperamos que la gente venga y nos apoye durante los 90 minutos. Queremos hacer nuestro partido y vamos a disputar al máximo los tres puntos, como ante todos los rivales".

En el otro bando, uno de los protagonistas fue Raúl Cámara, quien indicó que son conscientes de que deben exprimirse al máximo para poder sacar algo ante uno de los equipos punteros de la Segunda División: Jugaremos ante nuestro público, estamos en una situación complicada, pero todos queremos remar en la misma dirección. Sabemos que nos tendremos que emplear al máximo".

Por la ausencia de Chica, el principal candidato a ocupar el lateral derecho pucelano es Chus Herrero, el polivalente defensa que Rubi tiene en su plantilla. el maño, consciente de que podría tener su oportunidad, afirmó durante la semana que trabajará para darlo todo en el campo: “Todos los jugadores queremos jugar, me está tocando ahora entrar poco. Estoy entrenando fuerte para que cuando tenga la oportunidad, estar lo mejor posible. Soy una opción para el míster, Carmona también está entrenando con nosotros y cuando ha jugado lo ha hecho muy bien. Si me toca jugar lo intentaré hacer lo mejor posible y que no se note esa falta de minutos”.

Para este partido, el Real Valladolid no podrá contar con Johan Mojica, un pilar fundamental en el ataque de Rubi. Tampoco estará Chica en el lateral derecho, por acumulación de tarjetas. Por ello, el canterano Carmona ha entrado en la convocatoria, que es la siguiente: Javi Varas, Raúl Fernández, Xavi Carmona, Chus Herrero, Marc Valiente, Jesús Rueda, Samuel, Peña, Álvaro Rubio, Timor, André Leao, Omar, Jeffren, Hernán Pérez, Óscar, Óscar Díaz, Jonathan Pereira y Túlio de Melo.

Jugadores a seguir: Suso Santana. El habilidoso centrocampista de banda regresa al equipo tras cumplir sanción. No es la referencia del gol, pues Ifran es quien acumula más dianas en los chicharreros, pero sí uno de los principales focos de ataque. Su regreso al equipo, presumiblemente para ser titular, abre esperanzas a un Tenerife que necesita la victoria como agua de mayo.

En el otro banquillo, Raúl Agné declaró ante la prensa que irán a por el partido, porque lo necesitan y porque no pueden amedrentarse al ver a un rival teóricamente superior: "Al rival hay que tenerlo presente, aunque no depender únicamente de eso. Iremos a por el partido. El encuentro del Valladolid es el último, nos dejaremos la vida para ganar como sucedió en Anduva, y luego pensaremos en el siguiente, no hay más. No voy a permitir que nadie se plantee nada más allá de este domingo".

Rubi, entrenador del Real Valladolid, compareció en rueda de prensa durante la semana, señalando que será realmente complicado e improbable que su equipo vuelva a ganar fuera de casa como lo ha hecho en las dos últimas salidas, goleando y viendo puerta con mucha facilidad: “Sabemos que no es lo normal, no en el Valladolid, ni en toda la categoría. Lo normal no es ir ganando 1-4 ó 1-5 fuera de casa. Con un equipo que solo un rival le ha marcado dos en su casa, no creo que lleguemos nosotros y lo hagamos, aunque ojalá. Será un partido más igualado que lo que la clasificación indica”.

Por su parte, el Real Valladolid llega en los puestos cabeceros de la tabla. Antes de comenzar la jornada, los pucelanos estaban segundos con 48 puntos. Tras los resultados del sábado, el conjunto albivioleta es tercero, por detrás de Las Palmas y Real Betis y a tan solo tres puntos del líder. Ganar, así, significaría regresar a puestos de ascenso directo, como segundo, debido al golaveraje particular con los canarios. Foto: Real Valladolid.

La semana pasada, el Tenerife empató ante el Mirandés, en el debut fuera de casa de Raúl Agné en el banquillo chicharrero. Aitor Sanz y Urko Vera fueron los goleadores del encuentro, que dejó un punto que no sirve para mucho para un Tenerife necesitado totalmente de la victoria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido CD Tenerife - Real Valladolid, perteneciente a la 26ª jornada de la Liga Adelante. El encuentro tendrá lugar en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 19:00 horas.