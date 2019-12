Resultado Deportivo Alavés - Real Zaragoza en la Liga Adelante 2014/2015 (4-0)

Esto es todo. Muchas gracias por haber elegido vavel.com para seguir este partido. ¡Hasta la próxima!

El Deportivo Alavés ha mostrado que es un equipo fuerte en casa y el Real Zaragoza no ha sido capaz de romper la maldición de Mendizorroza. Tras este partido, el Real Zaragoza sigue en puestos de playoff (sexto) con 41 puntos, mientras que el Alavés sube al undécimo puesto con 32 puntos y un partido menos.

93' Final del encuentro. Deportivo Alavés 4-0 Real Zaragoza

88' GOOOOOOL DEL ALAVÉS. Toti se queda solo frente a la portería de Alcolea y firma su doblete poniendo el 4-0 en el marcador.

85' No llegó Ion Vélez a rematar el balón en el segundo palo.

81' Saque de esquina favorable al Real Zaragoza. La pone Pedro al segundo palo pero nadie recibe el balón.

81' Ocasión de Ion Vélez que acaba parando Alcolea.

78' Cambio en el Alavés: entra Sergio Llamas por Lanzarote, autor del segundo gol.

77' Fuera de juego de Sangalli.

75' Falta a favor del Alavés que acaba en manos de Alcolea.

71' Cambio en el Real Zaragoza: entra Alcolea por Bono.

71' Nueva contra del Alavés que acaba en saque de esquina.

67' Tarjeta roja para Diego Rico. El Real Zaragoza se queda con 10 tras una entrada a Sangalli.

66' Cambio en el Alavés: se marcha Manu Barreiro, autor del tercer gol, y entra Ion Vélez.

64' Nuevo paradón de Bono que, a pesar de los tres goles encajados, está haciendo un buen partido.

Corrección: Insa entra por Borja Bastón

61' Cambio en el Real Zaragoza: entra Insa por Cabrera

59' El Alavés está dominando el juego y se aprovecha de la confusión del conjunto maño.

57' ¡Que ocasión para el Alavés! Tras un lanzamiento de falta que iba directo a la portería, el balón se ha quedado a escasos metros de la línea de gol, siendo sacado por un jugador del Real Zaragoza fuera.

56' Amarilla para Ruiz de Galarreta

54' Cambio en el Alavés: Sangalli por Juanma.

53' GOOOOOL DEL ALAVÉS. Manu Barreiro pone el 3-0 en el marcador con un gol de cabeza.

52' ¡Gran ocasión de Borja que acaba parando Manu Fernández!

49' Eldin lanza el balón hacia Borja, que desaprovecha el tiro lanzándolo por encima de la portería de Fernández.

47' Buen lanzamiento de Pedro, que marcha por encima de la portería.

45' GOOOOOL DEL DEPORTIVO ALAVÉS. Nada más arrancar la segunda parte, Lanzarote tira a portería sin que Bono pueda alcanzar el balón.

45' Ha entrado Vallejo por Mario.

¡Comienza la segunda parte!

47' Descanso. Deportivo Alavés 1-0 Real Zaragoza

42' El colegiado señala falta de Manu Barreiro a Mario.

40' Amarilla para Manu Barreiro y falta a favor del Real Zaragoza.

39' Falta a favor del Alavés.

36' Acercamiento del conjunto maño a la portería vasca que acaba con unua contra del equipo local.

32' El Real Zaragoza está intentando hacerse con el balón y alcanzar la portería rival.

29' Lanzamiento de Willian que sale disparado por encima de la portería.

27' Parada de Bono tras el cabezazo de Juanma directo a la portería.

25' Ocasión aislada del Real Zaragoza que Manu Fernández despeja sin problema.

24' El conjunto vasco no ha tenido ningún problema en alcanzar la portería rival sin perder el balón. Son los dominantes del encuentro.

21' GOOOOOOL DEL ALAVÉS. Marca Toti tras recibir el balón del otro extremo de la portería.

19' El Alavés está teniendo más el balón que su rival.

16' Amarilla para Mario Abrante.

15' Segundo lanzamiento de Pedro que acaba en saque de esquina.

14' Saque de esquina favorable al Alavés que atrapa Bono.

12' Lanzamiento de Pedro que marcha fuera de la portería de Manu Fernández.

10' Falta favorable al Alavés que los jugadores del Real Zaragoza alejan de la portería.

8' Fuera de juego de Borja Bastón.

7' El Alavés vuelve a acercarse peligrosamente a la portería rival.

5' Saque de esquina favorable al Real Zaragoza.

3' ¡Paradón de Bono! Primera ocasión peligrosa del Alavés.

¡Comienza el partido!

Ya quedan menos de cinco minutos. ¡Suerte para ambos conjuntos!

¡Solo queda un cuarto de hora para que el balón eche a rodar en Mendizorroza!

Por parte del Alavés, Goitia, Juli, Despotovic, Ion Vélez, Sangalli, Manu y Sergio Llamas comenzarán el partido desde el banquillo. En el Real Zaragoza los reservas son Alcolea, Lolo, Natxo Insa, Tato, Vallejo, Nieto y Suárez.

Por ahora hay cuatro partidos en juego: Lugo 1-1 Recreativo; Ponferradina 2-0 Sabadell; Llagostera 1-0 Barcelona B; y Sporting 2-0 Mirandés.

Partido Resultado Racing-Leganés 1-2 Mallorca-Osasuna 3-0 Alcorcón-Las Palmas 0-0 Betis-Girona 2-1

Cuatro partidos correspondientes a la Jornada 26 de la Liga Adelante se han jugado ya. Estos son los resultados:

Por parte del Real Zaragoza, los titulares serán: Bono; Fernández, Mario, Cabrera, Rico; Dorca, Galarreta; Eldin, Willian José, Pedro; Borja Bastón.

Los titulares del Deportivo Alavés serán: Manu Fernández; Medina, Laguardia, Jarosik, Raúl García; Toribio, Rafa García; Juanma, Toti, Lanza; Manu Barreiro.

A falta de una hora para que de comienzo el encuentro, ya tenemos los onces:

Ranko Popovic ha introducido novedades en la convocatoria. Nieto y Suárez han vuelto después de un largo tiempo a la convocatoria del serbio. Nieto llegó a salir de titular ante el Alavés en la primera vuelta. Los 18 jugadores que viajan a Vitoria son: Alcolea, Bono, Fernández, Mario, Cabrera, Vallejo, Rico, Nieto, Dorca, Natxo Insa, Lolo, Ruiz de Galarreta, Tato, Pedro, Eldin, Borja, Willian José y Diego Suárez. Causan baja Rubén, Jaime, Whalley y Tierno, ya que continúan en fase de recuperación de su lesión. Javi Álamo y Basha también se unen a la lista de bajas, después de resentirse esta semana en los entrenamientos.

Alberto López ha convocado a los 18 jugadores que tiene disponibles: Manu Fernández, Goitia, Unai Medina, Laguardia, Jarosik, Raúl García, Manu, Toribio, Rafa García, Sergio Llamas, Juanma, Juli, Lanza, Sangalli, Toti, Ion Vélez, Despotovic y Manu Barreiro. El técnico prescinde de Galán, Castillo, Migue, Einar, Tejera y Beobide por estar lesionados. Los últimos tres entrenamientos antes del encuentro han sido a puerta cerrada con el fin prepararse bien para recibir al rival.

El Real Zaragoza tampoco no bajará la guardia en este encuentro. De seis victorias del conjunto vasco, cuatro han sido en Mendizorroza. A esto hay que añadirle a que el Real Zaragoza no ha ganado nunca en este estadio jugando en Segunda División. Destacamos también que el Alavés es el segundo equipo que acumula más empates, concretamente once, y que en sus filas militan dos ex zaragocistas: Jarosik y Laguardia. El primero no ha contado mucho para el técnico del Alavés, sin embargo ocupó durante la última jornada la posición de central y parece que repetirá; Laguardia, acumula 22 partidos entre Copa y Liga, destacando entre otras cosas, por ser el undécimo jugador de segunda con más tarjetas amarillas y el que más posee en su equipo: nueve.

El Deportivo Alavés tendrá en el punto de mira a Borja Bastón, delantero del Real Zaragoza. Borja tiene mucho gol y mucha calidad atesorada en sus pies, lo que le ha llevado a ser el segundo máximo goleador de la Liga Adelante. Es titular indiscutible para Ranko Popovic, ha jugado 2083 minutos en lo que llevamos de liga y ha marcado 15 goles. Respaldado siempre por sus compañeros, Borja Bastón es una pieza clave del juego del Real Zaragoza al que hay que seguir de cerca.

Por su parte, Ranko Popovic, entrenador del Real Zaragoza, dijo en rueda de prensa que solo hay que pensar en ganar y en jugar como el equipo sabe: “Debemos jugar el futbol que nosotros queremos y aunque no va a ser fácil alejarlos a ellos de su idea de futbol, si vamos con esa idea vamos a tratar de hacerlo como nosotros queremos". Asegura que será un partido difícil ya que el rival es un equipo “muy ordenado, muy organizado y muy serio. Son muy competitivos, no hacen espectáculo pero lo hacen bien. No te dejan entrar en el partido imponiendo tu juego pero espero que nuestro equipo, ya con cierta madurez, pueda hacer nuestro fútbol y espero ver un partido muy intenso”.

Alberto López, técnico del Deportivo Alavés, afirmaba en rueda de prensa que su equipo ha recuperado la solidez y que está dispuesto a conseguir los tres puntos. Señala que el Real Zaragoza "está haciendo muy bien las cosas" y que "será un partido de pocas ocasiones y el que las aproveche será el que se lleve algo positivo". Asegura que a pesar de que haya varios jugadores con molestias, no habrá ningún problema en formar el once que jugará el encuentro.

El Real Zaragoza ha visitado al Alavés en 17 ocasiones, de las cuales cinco han sido estando en Segunda División. Los maños han ganado cinco veces en Mendizorroza, pero nunca mientras estaban en Segunda División. El primer partido en el que se consiguió puntuar tuvo lugar en la temporada 1953-1954 terminando el encuentro con empate a cuatro. El último Deportivo Alavés - Real Zaragoza fue el 30 de marzo de 2014, el cual saldó con un empate por 2-2 gracias a los goles de Viguera y Quiroga para los locales y de Roger y Montañés para los visitantes.

Partido Resultado Sabadell - Real Zaragoza 0-0 Osasuna - Real Zaragoza 0-1 Real Zaragoza - Barcelona B 4-0 Real Zaragoza - Recreativo de Huelva 2-0 Real Zaragoza - Leganés 2-0

Por su parte, el Real Zaragoza es sexto en la clasificación con 41 puntos, y busca mantenerse en la zona alta para alcanzar los playoff de ascenso a Primera. Llega a Mendizorroza con un balance de once victorias, ocho empates y seis derrotas. Ha sumado trece de los últimos quince puntos, quedando 0-0 en su último partido ante el Sabadell. Al igual que su rival, dejar la portería a cero es su objetivo y quiere seguir con la buena racha que está teniendo. A domicilio, los blanquillos han conseguido sumar 14 puntos de 36 posibles.

Partido Resultado Barcelona B - Alavés 0-0 Recreativo de Huelva - Alavés 0-0 Alavés - Leganés 2-0 Alavés - Las Palmas 1-1 Valladolid - Alavés 0-2

El Deportivo Alavés es actualmente decimotercero en la clasificación con 29 puntos. Habiendo jugado un partido menos, ha cosechado seis victorias, once empates y siete derrotas. En los últimos cinco partidos, ha sumado nueve puntos de quince posibles, el último ante el Barcelona B en el Mini Estadi acabando el encuentro con el marcador 0-0. Los vitorianos han conseguido mantener la portería a cero durante los últimos tres partidos, aunque tienen problemas para alcanzar la portería rival. El equipo albiazul es fuerte en casa, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas en doce partidos.

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Deportivo Alavés y el Real Zaragoza! El encuentro, perteneciente a la 26ª jornada de la Liga Adelante, se disputará a las 18:15 en el Estadio de Mendizorroza. Ambos conjuntos vienen de empatar a cero en la anterior jornada y están dispuestos a conseguir los tres puntos. Los maños quieren asegurar su permanencia en puestos de playoff mientras que los vascos quieren reencontrarse con la victoria tras haber empatado en las dos jornadas anteriores.