Vendaval almeriense

En uno de los partidazos de la jornada en el grupo IV de Segunda B, el que enfrentaba a la Unión Deportiva Almería B y a la Real Balompédica Linense, (el quinto contra el tercer clasificado) el conjunto dirigido por Miguel Rivera, el filial almeriense, se ha llevado el gato al agua de una forma aplastante. Cuatro goles (que han podido ser varios más, si el colegiado Iván Caparrós Hernández, no hubiera anulado dos a los de Andalucía Oriental) han hecho que la moral de los linenses, se resienta y de que manera, aunque como ya bien lo advertimos en este medio en las declaraciones previas al encuentro en las que el técnico balono, Rafael Escobar, avisaba del peligro de ser valientes en campo contrario.

Esto es fútbol

Los primeros compases del partido fueron muy bonitos para el espectador, un duelo de llegadas alternas de ambos conjuntos, donde podía pasar cualquier cosa, algo poco habitual cuando juega el Almería B en condición de local, pues no da opciones a sus rivales. Sin embargo, este enfrentamiento era diferente al resto y nuestros compañeros de Indalo FM, que ofrecían el partido en directo en su programación, bien supieron advertirlo, declarando que la Balona estaba siendo uno de los mejores equipos que había pasado por el feudo almeriense (hoy el Estadio de los Juegos Mediterráneos). Buena prueba de lo mencionado, fueron las ocasiones de José Ramón o Juampe, en el primer tiempo que avisaban del potencial ofensivo de los visitantes y que apuntaba que la victoria no sería fácil.

Pese al resultado los linenses siguen terceros

En cambio, el rival de los almerienses decayó un poco con el primer gol de los locales, pasada la media hora de partido, cuando una gran jugada de Antonio Puertas que culminaría a puerta vacía Hicham hacía el primero de la tarde. Este punto de inflexión, desbarató todo el entramado defensivo de los balonos, que estaban cumpliendo de manera muy seria en la zaga hasta el momento. Así los pupilos de Rivera, no dudaron en tomar la iniciativa cuando peor estaba su rival, que minutos atrás les había puesto en muchos apuros.

El tridente apisonador

Tras el descanso reglamentario, no tardaron mucho los rojiblancos en destrozar nuevamente la repuesta moral albinegra, para sacarlos práctimente del partido. Aun así, Escobar intentó seguir yendo a por el encuentro, sabedor de lo ocurrido hace un par de semanas atrás frente al Sevilla Atlético, y puso en liza un once más ofensivo en vez de contener la oleada del equipo contrario, así como el propio resultado. Como el que quiere algo tiene que arriesgar, este señor decidió valientemente hacerlo de esta manera, lo cual es de admirar aunque luego le lluevan críticas, pero por lo menos no se le puede tachar de conservador o cobarde.Con una Balona volcada sobre la meta defendida por el argentino Gianfranco, la letal e increíble 'contra' que el filial de la UD Almería posee terminó por desvanecer cualquier hilo de esperanza en las filas campogibraltareñas. La goleada la completaron Hicham, otra vez y Dani Romera.

El Almería B ya es equipo de playoff

En líneas generales hoy en el estadio de los Juegos Mediterráneos se ha podido disfrutar de un auténtico espectáculo futbolístico, y probablemente el electrónico no haya hecho justicia al esfuerzo de ambos equipos en el terreno de juego, pero como esto es fútbol, gana el que marca más goles que el contrario y no el que más lo merezca, que con esto no estoy queriendo decir que el equipo hoy vencedor, no haya merecido ganar, sino que el que ha perdido no merecía hacerlo de esta manera por que así ha demostrado que puede hacer algo mucho mejor.

