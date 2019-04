Palomeque: "Se hace muy difícil jugar con un hombre menos"

Manuel Palomeque compareció ante los medios de comunicación tras la derrota del Cartagena frente al Sevilla Atlético por 2-0. La expulsión de Robusté a los 15 minutos de encuentro condicionó totalmente un partido crucial para los albinegros, que supieron aguantar la primera parte, teniendo opciones de empatar, hasta que el segundo gol del filial sevillista dio la estocada final al conjunto cartagenero.

"Hoy otra vez nos quedamos con uno menos en una jugada absurda donde no hay trascendencia. Me ha pillado muy lejos y no la he visto bien. Salimos bien pero esa jugada ha marcado. No podemos ganar partidos de esta forma", comentaba el técnico cartagenero sobre la expulsión de su defensa Robusté a los pocos minutos de empezar el encuentro.

"El día de Granada tampoco acabamos con 11. Analizo y no sé qué ocurre, pero siempre nos pasa lo mismo", recordando que no es el único partido en el que han acabado con 10 jugadores.

"Cuando a un jugador lo expulsan por una jugada inevitable, se entiende, pero no podemos cometer estos errores tan infantiles. Mañana volveremos a hablar, pero hoy era un partido clave. Con diez hemos tenido ocasiones de empatar, con ocasiones de Chus y Gato, pero se hace muy difícil jugar con un hombre menos", decía bastante tocado Palomeque, quien comentaba que, 11 contra 11, la cosa hubiese sido muy distinta.

"No podemos cometer estos errores tan claros y tan infantiles. Hoy era un partido clave. Once contra once habríamos ganado. Con diez hemos podido empatar y el 2-0 ha llegado ya al final", decía tajante el técnico, quien está cansado de los errores infantiles de su equipo que condenan un partido bien trabajado durante la semana.

"Entiendo que la gente esté desesperada. Lo que puedo decir es que hay que sacar los 18 puntos para salvarnos. Tenemos 7 partidos en casa. Puede sonar a lo mismo pero hay que tirar para arriba", concluía en las declaraciones Palomeque, llamando de nuevo a la tranquilidad y tirando de calculadora para conseguir un objetivo que al principio de temporada era totalmente distinto.