Manchester City - Barcelona: la primera batalla está servida

Empieza la fase del K.O. para estos dos conjuntos en la Champions League. Dos viejos conocidos de esta ronda europea, puesto que se enfrentaron en la misma eliminatoria del año pasado. A priori, es uno de los cruces más duros de los octavos de final. En sus respectivas ligas, los dos son segundos pero en la última jornada han cambiado las tendencias, ya que el City le ha recortado dos puntos al Chelsea con una manita al Newcastle y el Barcelona ha dejado escapar tres puntos y el Madrid ha cumplido en Elche.

Llega el momento esperado

Para todos es sabido que el momento esperado de la temporada es el que empieza para City y Barça en el próximo encuentro. La fase final de la Champions League enfrenta a los mejores equipos europeos entre ellos y los partidos son casi como finales anticipadas.

La fase de grupos para el Barcelona no fue fácil, ya que perdió en casa del PSG y tuvo que jugarse la primera posición del grupo en el Camp Nou frente al mismo equipo francés, pero ahí tuvo la primera aparición el tridente Neymar-Suárez-Messi y el equipo catalán obtuvo la renta que necesitaba para poder quedar en primera posición y asegurarse el factor campo en la eliminatoria de octavos.

Para el Manchester City no fue más fácil, al contrario. A dos jornadas para acabar la fase de grupos, el equipo estaba al borde de la eliminación y el Bayern de Múnich los dejaba fuera adelantándose en el City Of Manchester. Pero la remontada en casa ante el gigante alemán y la victoria en el Olímpico de Roma frente al equipo de Totti y compañía, el equipo celeste consiguió lo que parecía imposible y se coló en octavos. Pero la mala fortuna del City le obliga a verse las caras con un rival que ya lo dejó fuera el año pasado, un rival que no hubieran escogido de los que estaban en el bombo de primeros de grupo.

El primer asalto para encaminar la eliminatoria

Tanto City como Barça buscarán encaminar la eliminatoria en Inglaterra. El Manchester City sabe que necesita marcar algún gol pero, sobre todo, no encajar para ser muy peligrosos en el Camp Nou. El valor doble de los goles en campo contrario puede ser, como pasa habitualmente, clave para clasificarse pero, sobre todo, para el planteamiento de los equipos en ambos partidos.

Pellegrini tiene una cuenta pendiente en las grandes citas y esta eliminatoria puede ser un buen escaparate para reivindicarse. El planteamiento de la eliminatoria del año anterior no fue el adecuado y puede cambiarlo para obtener diferente resultado. Pero aún así, tendrá una baja importante por sanción: Touré Yayá. El marfileño es clave para el juego del City y puede echarlo de menos, tanto en defensa como en ataque.

Equilibrio por dentro y tapar a Messi

Tras la victoria por 5-0 ante el Newcastle del pasado fin de semana, las sensaciones son inmejorables antes de enfrentarse al Barcelona. Silva, Agüero, Nasri y Dzeko son los hombres que se encuentran en un gran estado de forma y que le permitirá al técnico escoger los que crea que son mejores para el partido.

Tapar a Messi con doble lateral o salir con todo y marcar el ritmo, la duda de Pellegrini

Pero el Barcelona condiciona a cualquiera y Pellegrini lo sabe. No sería la primera vez que junta a Clichy con Kolarov en la banda izquierda para tener más presencia defensiva, junto con un doble pivote físico como Fernandinho y Fernando para poder estar encima de los interiores azulgrana. Los dos centrales tendrán la misión de tapar a Suárez y en la banda derecha buscará tener ayudas defensivas con el extremo, que puede ser Navas, Milner o Nasri.

La punta de ataque, salvo sorpresa, será para Agüero para poder aprovechar tanto el espacio abierto como el juego combinativo. El ida y vuelta que propone a veces el Barça también le viene como anillo al dedo, así que el argentino será uno de los jugadores más peligrosos del equipo inglés.

Superar con y sin balón al City

El Barcelona sabe cuál es el camino a seguir en el City of Manchester y no es más que dominar el partido, sin someterse al control inglés, que puede ser fatal. El dominio del partido se ejerce en dos fases: con y sin la pelota. Con el balón, el Barcelona puede marcar el ritmo porque es lo que viene haciendo los últimos años de manera notable. Pero lo que más inquieta en la parroquia culé es poder controlar al City cuando el conjunto inglés tenga la posesión del balón, ya que es un equipo muy físico pero no faltado de técnica.

El ritmo alto del partido, que ha favorecido al Barcelona en las últimas semanas, puede volverse en su contra si el equipo de Pellegrini está más acertado en las áreas de lo que lo han estado los rivales azulgrana. Exponerse a que jugadores de la calidad de Agüero, Silva, Navas o Nasri... estén acertados, es arriesgarse mucho. Por ello, el Barça podría optar por intentar controlar un poco más el partido de lo que ha hecho hasta el momento y someter al City a tener que estar encerrado en su propio campo y exigirle mucho físicamente en las ayudas defensivas.

Pellegrini: "Seremos valientes y vamos a por la victoria"

Pellegrini ha puesto mucha atención en su rueda de prensa en que tienen que intentar quitarle el balón al Barcelona y obligarlo a defender cerca de su portería: "Lo más importante es luchar por la posesión e intentar que el Barcelona pase mucho tiempo cerca de su área. Son jugadores técnicamente muy buenos y se equivocan poco. Además también es importante que no perdamos el balón fácil y que ellos se desgasten para recuperarlo", comentaba el chileno.

También ha hablado sobre la baja de Touré y el estado de Agüero. Del primero ha dicho que le gustaría jugar con él, pero que no es posible porque está "sancionado". Sobre el Kun, el preparador ha delcarado que es uno de los "mejores del mundo" y que cuando está bien es "muy difícil" pararlo.

Los precedentes no son malos

Las dos visitas del Barcelona al City of Manchester se han saldado con dos resultados que no serían negativos para los azulgrana, aunque en uno de los dos tendrían que remontar en el Camp Nou pero habiendo marcado en campo contrario.

El más reciente es el del cruce de octavos de la temporada pasada, con el resultado de 0-2 con goles de Messi y Alves. Pero tirando unos años atrás, el Barcelona inauguraba con el City el estadio del conjunto inglés y el partido acabó con un 2-1 para los locales, con goles de Anelka y Sinclair para contrarrestar el de Saviola.

Evidentemente el resultado del año anterior prácticamente dejaría al City al borde del abismo y con la necesidad de salir obligadísimo en el Camp Nou y sería ideal para el Barcelona, pero el 2-1 con gol en campo rival sería un resultado con el que la eliminatoria no estaría para nada resuelta.

Pero ante partidos de tal entidad como el que enfrentará a City y a Barcelona no se puede pronosticar ni el resultado ni el que se clasifique para cuartos. La primera batalla se servirá en el City of Manchester con dos ejércitos de caballería pesada que no se querían ver las caras hasta más adelante pero que no se darán tregua en los 180 minutos decisivos.

Posibles onces